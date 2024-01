Globos de Oro 2024: Horario y dónde ver la gala y la alfombra roja en directo

Apenas faltan unas horas para que tenga lugar la gala de la 81.ª edición de los Globos de Oro. Conocidos como la antesala de los Oscar, y después de sufrir ciertas complicaciones en los últimos años, se celebrarán este fin de semana.

Tras la oleada de polémicas del pasado 2021 relacionadas con corrupción, racismo y soborno en los premios, dando pie al desprestigio y la cancelación de la retransmisión de la gala, finalmente, pudieron regresar con una ceremonia discreta en 2023 y muchas promesas de cambio.

En esta edición, que será presentada por el cómico Joy Koy, los premios dejarán de estar bajo supervisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Tras su disolución, serán Dick Clark Productions (DCP), productora y propietaria de programas de entretenimiento en directo, y Eldridge Industries, un consorcio propiedad del multimillonario inversor Todd Boehly, los que se harán cargo de sacar adelante los premios desde la adquisición en junio del año pasado.

De ahora en adelante, la gestión se realizará una empresa con ánimo de lucro, aunque se seguirá manteniendo la marca de los premios, que reconocerán la cosecha de un año inmejorable en cuanto al estreno de series y películas, de entre las que destacan entre las nominadas series como The Bear, Succession y Solo asesinatos en el edificio, y las películas Barbie y Oppenheimer.

No ha habido muchas sorpresas en las categorías televisivas, con Succession como favorita con nueve nominaciones para su cuarta y última temporada; y The Bear y Solo asesinatos en el edificio, cada una con cinco nominaciones también.

'The Bear' y 'Succession' parten como favoritas en las categorías televisivas.

En el grupo de series también sobresalen títulos como 1923, The Last of Us, The Crown, La diplomática y The Morning Show y otras comedias como Barry, Colegio Abbott, Jury Duty y Ted Lasso.

Por otro lado, Barbie encabeza las nominaciones cinematográficas con hasta nueve en total, seguida de Oppenheimer, que cuenta con ocho candidaturas. Además, las protagonistas del fenómeno cinematográfico del año competirán por el premio a Mejor Película, aunque en categorías separadas.

También cabe señalar la presencia de Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, con siete nominaciones; la de Pobres criaturas, empatada en el mismo número de categorías; la de Vidas pasadas de Celine Song; y tampoco olvidar la presencia española en los premios con La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona. Puedes consultar aquí la lista completa con todos los nominados.

Novedades de los premios

Entre otras novedades, el pasado año se anunció que los Globos de Oro incluirán dos nuevas categorías en su siguiente edición. La primera de ellas creada con el objetivo de reconocer a las películas exitosas y que tengan un alcance global, ya sea en taquilla o en reproducciones en plataformas de streaming; y la segunda, para premiar a la mejor interpretación en un especial de comedia del tipo stand-up.

El premio fue rediseñado y dejará de tener una base de mármol.

En concreto, se trata del Globo de Oro al Logro Cinematográfico en Taquilla y el Globo de Oro a la Mejor interpretación en una Comedia de Stand-up en Televisión.

Otro cambio importante tiene que ver con el premio en sí mismo, que fue rediseñado para adoptar una modificación: la base dejará de ser de mármol y a partir de ahora será de bronce. Será también un poco más grande y, por ello, más pesado que el modelo anterior.

Horario y dónde ver la gala en directo

En España, la gala de los Globos de Oro se podrá seguir un año más desde Movistar Plus+ durante la madrugada del día 7 al 8 de enero. La plataforma realizará la cobertura de la alfombra roja -que comienza a las 0:30h- y también conectará con la gala -prevista para comenzar a las 2.00h-.

