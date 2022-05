Crítica: 'Better Call Saul' deja de ser un juego para Kim y Jimmy en el ecuador de la temporada 6

'Better Call Saul' deja de ser un juego para Kim y Jimmy en el ecuador de la temporada 6. Movistar+

Tres muertes, peligrosos secretos, malas decisiones y un enfrentamiento con las consecuencias de sus actos es el balance que nos deja la primera mitad de la temporada 6 de Better Call Saul, que como ya hizo Breaking Bad, y últimamente Ozark o Stranger Things, ha dividido su última entrega en dos partes. Afortunadamente, tendremos que esperar poco para ver la resolución, porque la serie regresa en julio.

Fiel a su estilo, Better Call Saul no ha caído en la tentación de pisar el acelerador para llegar a su destino. Tampoco para introducir constantes escenas de acción que aumentaran artificalmente la sensación de peligro. No le hace falta. Cada movimiento de los elaborados planes que ponen los personajes en marcha representan la calma antes de la tormenta. Una que todos sabemos está a punto de caer. Y que cuando lo haga será devastadora.

Después de la inevitable muerte de Nacho Varga, las dos principales tramas de estos primeros siete episodios (de los 13 que tendrá en total) se han centrado en Kim Wexler y Lalo Salamanca, dos personajes a quienes nunca vimos Breaking Bad. Sus destinos empezaron a confluir a mediados de la quinta temporada hasta llegar al decisivo momento que nos dejó el final del episodio 6x07, en el que la trágica ejecución de Howard a manos de Lalo fue un triste efecto colateral.

Kim Wexler y Saul Goodman enel episodio 6x05 de 'Better Call Saul'.

Durante esta primera mitad, Kim y Jimmy se dedicaron a llevar a cabo el plan con el que buscaban manipular y acelerar el acuerdo de Sandpiper que le embolsaría a Jimmy una cifra millonaria como comisión; dinero con el que Kim quería crear una firma legal para defender a gente sin recursos. Un objetivo loable que demostró ser una gran mentira cuando tuvo la oportunidad de conseguirlo por una vía legal y decidió rechazarla para terminar su juego.

Un juego extremo con el que querían destruir la reputación de Howard. Un juego innecesario que fue divertido hasta que dejó de serlo. Un juego sádico como el de Leopold y Loeb, como les dijo Howard, los estudiantes adinerados que en 1924 asesinaron a un hombre solo para demostrar su inteligencia superior cometiendo el "crimen perfecto", el caso real en el que Hitchcock se inspiró para La Soga.

El enfrentamiento entre Lalo Salamanca y Gus ha sido entretenido de ver, pero nuestro anclaje emocional con la serie siempre ha sido Kim Wexler, y en la construcción y deconstrucción de su personaje se ha centrado la primera mitad de esta temporada.

Conforme la veíamos evolucionar en la serie sufríamos por lo que suponíamos sería su trágico destino. Asumimos que sería una víctima inocente en el gran juego de otros, pero ha demostrado que, como Walter White, ha disfrutado cada paso al lado oscuro sin pensar dos veces en las posibles consecuencias de sus actos.

Lalo Salamanca y Howard Hamlin en el 6x07 de 'Better Call Saul'.

La primera le ha explotado en la cara. Puede que ella no haya disparado el gatillo que acabó con Howard, pero fueron sus acciones quienes lo llevaron hasta su apartamento y su decisión de no decirle a Jimmy que Lalo podría seguir vivo lo que los pilló a los tres con la guardia baja.

Pase lo que pase a partir de ahora, este es un punto de no retorno para ella y Jimmy a nivel individual (para Jimmy, esta es la segunda muerte que se produce de forma indirecta por una de sus movidas, la otra fue la de Chuck) y lo que pueda representar para su relación.

Sigue habiendo mucho en juego en los episodios que quedan para el desenlace, en los que, como si fuera poco, faltan los cameos de Jesse y Walter White (que seguro serán un deleite para muchos seguidores), y también recuperar la trama del futuro de la que no hemos visto nada aún en esta entrega.

Peter Gould y Vince Gilligan han asegurado que cuando acabe la serie no volveremos a ver Breaking Bad de la misma forma. No veo la hora de descubrir a qué se refieren, pero con resolver el enigma de Kim tengo suficiente aliciente para contar los días hasta su regreso.

'Better Call Saul' está disponible en Movistar Plus+. Los episodios finales regresan en julio.

