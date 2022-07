'Better Call Saul' (6x01-6x08): Todas las referencias de la temporada 6 a la serie y a 'Breaking Bad'

'Better Call Saul' (6x01-6x08): Todos las referencias de la temporada 6 a la serie y a 'Breaking Bad'

Better Call Saul ha regresado del parón justó donde dejó la acción en mayo y encara su recta final de seis episodios. La vuelta la ha recibido con siete nominaciones en los premios Emmy 2022, una de ellas para Rhea Seehorn, que los fans llevábamos tiempo reclamando. Aquí tenéis todas las referencias de la temporada hasta el episodio 6x08, titulado en español Apuntas y disparas (Point and Shoot), ya disponible en Movistar Plus+.

En esos guiños también prestaremos atención a la aparición de los objetos vistos en la secuencia que abre la temporada. Nos referimos a la casa de Saul Goodman, que corresponde a un tiempo futuro por determinar que, por ahora, ubicamos en la línea temporal de Breaking Bad (aunque nunca llegamos a verla en la serie original). Dicha secuencia incluye guiños pasados, pero también, como ya hemos comprobado estas semanas, cosas que veremos en lo que queda de temporada.

6x01 - 'Vino y rosas'

'Better Call Saul' 6x01

En la secuencia previa a los créditos vemos por primera vez la casa de Saul Goodman durante la época de Breaking Bad. Mientras la están desmontando, la cámara nos deja ver varios objetos que identificamos de episodios previos de Better Call Saul y otros que veremos en el futuro. Entre ellos destacan unas zapatillas de correr (3x10), la guitarra firmada (3x07), la foto del vaquero del logo de Mesa Verde (BCS 5x06), pelotas de bingo (1x07), pelotas promocionales de CC Mobile (4x04), una botella del medicamento Numilfor (5x03) y el tapón del tequila Zafiro Añejo (2x01).

durante la época de Breaking Bad. Mientras la están desmontando, la cámara nos deja ver varios objetos que identificamos de episodios previos de Better Call Saul y otros que veremos en el futuro. Entre ellos destacan unas zapatillas de correr (3x10), la guitarra firmada (3x07), la foto del vaquero del logo de Mesa Verde (BCS 5x06), pelotas de bingo (1x07), pelotas promocionales de CC Mobile (4x04), una botella del medicamento Numilfor (5x03) y el tapón del tequila Zafiro Añejo (2x01). El restaurante El Camino en el que se reúnen Jimmy y Kim puede ser una referencia a la película de Breaking Bad.

en el que se reúnen Jimmy y Kim puede ser una referencia a la película de Breaking Bad. Kim menciona el caso Sandpiper como parte del plan que ponen en marcha contra Howard (y que le sugirió a Jimmy al final de la temporada anterior). Es el caso de la residencia de ancianos que apareció por primera vez en el episodio 1x08 y por última en el 3x10.

6x02 - 'Palo y zanahoria'

'Better Call Saul' 6x02

Los carnés de identidad falsos de Nacho y su padre los habíamos visto en el episodio Coushatta de Better Call Saul (4x08).

Betsy y Craig Kettleman aparecieron por primera vez en el episodio 1x01 de Better Call Saul y los habíamos visto por última vez en el 1x07.

aparecieron por primera vez en el episodio 1x01 de Better Call Saul y los habíamos visto por última vez en el 1x07. La Estatua de la Libertad inflable de las oficinas de los Kettleman será la misma que veremos en la oficina de Saul Goodman en Breaking Bad.

de las oficinas de los Kettleman será la misma que veremos en la oficina de Saul Goodman en Breaking Bad. El Chevrolet de 1964 que compra Walter White en Ozymandias (5x15) de Breaking Bad está aparcado en las oficinas de los Kettleman y es de uno de sus clientes.

de Breaking Bad está aparcado en las oficinas de los Kettleman y es de uno de sus clientes. Uno de los cheques que imprime Betsy Kettleman tiene fecha: 23 de mayo de 2004.

En el apartamento de Kim vemos el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells que aparece en la secuencia de la casa de Saul Goodman del primer episodio de la temporada (6x01)

6x03 - 'Entre la espada y la pared'

'Better Call Saul' 6x03

La secuencia del desierto previa a los créditos es un flashforward. Es el lugar en el que se sacrificó Nacho, donde ha nacido una flor azul . Al final vemos el trozo de cristal con el que atacó a Bolsa para quitarle el arma con la que se suicidó.

. Al final vemos el trozo de cristal con el que atacó a Bolsa para quitarle el arma con la que se suicidó. El cristal que se guardó Nacho después de comer es uno de los restos del vaso que rompió Gus en el episodio anterior (6x02).

en el episodio anterior (6x02). Durante la confesión de Nacho (como parte de su compromiso con Gus para garantizar la protección de su padre) le dice a Tuco Salamanca que él es el responsable de su estado actual (3x08).

que él es el responsable de su estado actual (3x08). Este es el segundo episodio de la serie que no cierra con la característica música de los títulos de crédito finales de Dave Porter. El otro fue Lantern (3x10), en el que murió Chuck.

(3x10), en el que murió Chuck. La parte posterior de uno de los cuadros que vimos en la secuencia de la casa de Saul Goodman (6x01) es usado por Jimmy y Kim como pizarra para poner las notas adhesivas de su plan contra Howard.

6x04 - 'A la fuga'

'Better Call Saul' 6x04

Wendy , la prostituta que contratan Jimmy y Kim para su plan contra Howard, apareció en varias ocasiones en Breaking Bad; la primera en el episodio 1x03 y la última en el 3x12. El motel en el que la recogen es el mismo que salía en la serie original.

, la prostituta que contratan Jimmy y Kim para su plan contra Howard, apareció en varias ocasiones en Breaking Bad; la primera en el episodio 1x03 y la última en el 3x12. El motel en el que la recogen es el mismo que salía en la serie original. Spooge , uno de los clientes que Jimmy recibe en su despacho detrás del salón de manicura también hace un cameo después de haber salido en Breaking Bad. Su primera aparición fue en el episodio 2x05 y la última en el 2x06.

, uno de los clientes que Jimmy recibe en su despacho detrás del salón de manicura también hace un cameo después de haber salido en Breaking Bad. Su primera aparición fue en el episodio 2x05 y la última en el 2x06. La casa de Gus Fring es la misma de Breaking Bad, pero esta es la primera vez que vemos el exterior a la luz del día y el túnel secreto que la conecta con la casa vecina.

es la misma de Breaking Bad, pero esta es la primera vez que vemos el exterior a la luz del día y el túnel secreto que la conecta con la casa vecina. El local vacío que le enseña Jimmy a Kim será el despacho de Saul Goodman & Associates que conocimos en Breaking Bad. La inmobiliaria Siopy es la misma que le vendió la lavandería a Gus en el episodio 3x06 de Better Call Saul.

de Saul Goodman & Associates que conocimos en Breaking Bad. La inmobiliaria Siopy es la misma que le vendió la lavandería a Gus en el episodio 3x06 de Better Call Saul. Kim le dice a Jimmy que el restaurante Taco Cabeza está cerca del local, este sitio es mencionado por Jesse en el episodio 1x07 de Breaking Bad.

está cerca del local, este sitio es mencionado por Jesse en el episodio 1x07 de Breaking Bad. El peluche del búho con el que Jimmy intenta convencer a la recepcionista de los juzgados de que le aplace una fecha es uno de los objetos que vemos en la secuencia de la casa de Saul Goodman del inicio de temporada (6x01).

6x05 - 'Negro y azul'

Lalo Salamanca en el episodio 6x05 de 'Better Call Saul'.

El título original del episodio es Black and Blue, una referencia al episodio Negro y azul de Breaking Bad (2x07). El episodio siguiente se tituló Better Call Saul y fue el primero en el que apareció Saul Goodman.

(2x07). El episodio siguiente se tituló Better Call Saul y fue el primero en el que apareció Saul Goodman. Howard y Cliff visitan a los denunciantes del caso Sandpiper, la clave del gran plan que Jimmy y Kim tienen en marcha. La última vez que los habíamos visto fue en el episodio 3x01.

la clave del gran plan que Jimmy y Kim tienen en marcha. La última vez que los habíamos visto fue en el episodio 3x01. Regresa Francesca , la recepcionista de Wexler&McGill y su asistente en Saul Goodman and Associates durante Breaking Bad, hasta el episodio 5x11.

, la recepcionista de Wexler&McGill y su asistente en Saul Goodman and Associates durante Breaking Bad, hasta el episodio 5x11. También vuelve Viola , la asistente de Kim en el caso Mesa Verde en las temporadas 4 y 5. Su última aparición fue en el episodio 5x06.

, la asistente de Kim en el caso Mesa Verde en las temporadas 4 y 5. Su última aparición fue en el episodio 5x06. Nos reencontramos con Lalo Salamanca y confirmamos que la prueba que está buscando es el laboratorio clandestino que estaba construyendo Werner Ziegler para Gus en la temporada 4. En un bar de Berlín establece contacto con Marguerite, la viuda del ingeniero , y en su casa consigue la dirección del fabricante de la placa que le regalaron a Werner "sus muchachos".

, y en su casa consigue la dirección del fabricante de la placa que le regalaron a Werner "sus muchachos". La última vez que habíamos visto el laboratorio fue en el episodio 4x10, el mismo en el que el alemán fue asesinado por Mike por orden de Gus.

6x06 - 'Intereses personales'

Nuevo flashback de Kim en el 6x06 de 'Better Call Saul'

Este es el segundo flashback de Kim y la cámara se detuvo en la matrícula del coche de su madre para recordarnos que creció en Nebraska, que es donde está Gene Takavic (Jimmy/Saul Goodman) en el futuro después de Breaking Bad. El primer flashback apareció en el episodio 5x06.

y la cámara se detuvo en la matrícula del coche de su madre para recordarnos que creció en Nebraska, que es donde está Gene Takavic (Jimmy/Saul Goodman) en el futuro después de Breaking Bad. El primer flashback apareció en el episodio 5x06. Es la primera vez que vemos a Cheryl Hamlin (Sandrine Holt), la esposa de Howard.

(Sandrine Holt), la esposa de Howard. En Alemania Lalo Salamanca localiza a Casper , uno de los constructores a cargo de Werner Ziegler en el super laboratorio. Lo habíamos visto por última vez en el 5x01.

, uno de los constructores a cargo de Werner Ziegler en el super laboratorio. Lo habíamos visto por última vez en el 5x01. Volvemos a encontrarnos con el Dr. Caldera, el veterinario de Albuquerque que ha servido de intermediario para Jimmy, Mike o Nacho durante la serie. Apareció por primera vez en el episodio 1x06 y no lo habíamos vuelto a ver desde el 4x03. Nunca apareció en Breaking Bad.

que ha servido de intermediario para Jimmy, Mike o Nacho durante la serie. Apareció por primera vez en el episodio 1x06 y no lo habíamos vuelto a ver desde el 4x03. Nunca apareció en Breaking Bad. Confirmamos el origen de otro de los objetos que vimos en el flashforward del inicio de temporada (la casa de Saul Goodman): la libreta negra escrita en código , que ahora sabemos tiene todos los contactos criminales del Dr. Caldera.

, que ahora sabemos tiene todos los contactos criminales del Dr. Caldera. Dentro de la libreta podemos ver una tarjeta de Best Quality Vacuum , que es el contacto que usa Saul Goodman para escapar en el final de Breaking Bad (5x15). En uno de los flashforwards en Nebraska (5x01), Gene (Jimmy/Saul Goodman) vuelve a contactar con ese teléfono, pero cambia de idea en el último momento.

, que es el contacto que usa Saul Goodman para escapar en el final de Breaking Bad (5x15). En uno de los flashforwards en Nebraska (5x01), Gene (Jimmy/Saul Goodman) vuelve a contactar con ese teléfono, pero cambia de idea en el último momento. Best Quality Vacuum también apareció en la película El camino. El teléfono lo consiguió Jesse en una libreta de Skinny Pete y Badger. Es la única referencia que ha aparecido en las dos series y la película. Y lo que todos los fans esperamos esté en el destino de Kim Wexler.

6x07 - 'Plan de puesta en marcha'

Saul Goodman en la escena final del episodio 6x07.

Este episodio pone fin a la trama del plan para manipular el acuerdo con Sandpiper que empezó en el 5x10. Su objetivo era acabar con la reputación de Howard al tiempo que le permitiría a Jimmy hacerse con una millonaria comisión.

que empezó en el 5x10. Su objetivo era acabar con la reputación de Howard al tiempo que le permitiría a Jimmy hacerse con una millonaria comisión. Howard Hamlin es el tercer personaje principal en morir (el segundo en la temporada 6), después de Chuck (3x10) y Nacho Varga (6x03). Como en las dos muertes anteriores, la serie también ha prescindido en este episodio de su característico tema musical en los créditos finales.

es el tercer personaje principal en morir (el segundo en la temporada 6), después de Chuck (3x10) y Nacho Varga (6x03). Como en las dos muertes anteriores, la serie también ha prescindido en este episodio de su característico tema musical en los créditos finales. Las muertes de Chuck y Howard han sido consecuencias directas o indirectas de planes de engaño orquestados por Jimmy.

han sido consecuencias directas o indirectas de planes de engaño orquestados por Jimmy. La cucaracha que ve Lalo en la alcantarilla desde la que vigila la lavandería de Gus es una referencia al episodio 5x08 , cuando le dice a Kim que Jimmy tiene las habilidades de supervivencia de una cucaracha.

que ve Lalo en la alcantarilla desde la que vigila la lavandería de Gus es una , cuando le dice a Kim que Jimmy tiene las habilidades de supervivencia de una cucaracha. La película que están viendo Kim y Jimmy antes de que Howard llegue a su apartamento se titula Nacida ayer (1950). En la trama, Jim Devery es un abogado corrupto que convence a su cliente de que se case con su novia para que ella no pueda testificar en su contra, la misma razón por la que Kim le sugirió a Jimmy que se casaran en el 5x06.

6x08 - 'Apuntas y disparas'

Kim Wrexler en la puerta de Gus Fring en el 6x08 de 'Better Call Saul'.

Después del teaser, en el que vemos la que será la versión oficial de la muerte de Howard, la serie retoma la trama en el punto exacto en el que la dejó en el 3x07 y sigue toda la acción del episodio casi en tiempo real .

. El título del episodio hace referencia a las instrucciones que Lalo le dio a Jimmy de cómo matar a Gus. Irónicamente para él, eso fue precisamente lo que hizo el propietario de Pollos Hermanos al asesinarlo. Es también la forma en la que Jesse asesinó a Gale , tal como le ordenó Walter White en el final de la quinta temporada (5x13).

, tal como le ordenó Walter White en el final de la quinta temporada (5x13). El arma que usa Gus en esa escena es la misma que había escondido en el laboratorio secreto en el episodio 6x05.

Walter White llegando a la casa de Gus en el 4x02 de 'Breaking Bad'.

La secuencia en la que Kim llega a la casa de Gus está rodada de forma similar a la del episodio 4x02 , en el que Walter White fue a verlo con la intención de matarlo.

, en el que Walter White fue a verlo con la intención de matarlo. En este punto, aún no hemos visto imágenes de Gene Takavic en blanco y negro en Nebraska en esta temporada.

'Better Call Saul' está disponible en Movistar Plus+.

