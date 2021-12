Los estrenos de Movistar+ en diciembre de 2021: todas las series, películas y documentales

En 2017 el The New York Times publicó una noticia en la que revelaba que el Pentágono llevaba años estudiando en secreto fenómenos relacionados con OVNIS (Objeto Volador No Identificado). En este artículo se demostraba el interés del gobierno por la vida extraterrestre y lo que para algunos era intentar ocultar la verdad sobre si existe vida más allá de la tierra, para otros se trataba de una simple cortina de humo. Esta serie documental de cuatro episodios y producida por J.J. Abrams (Perdidos) explora todos estos misterios, ahondando en los intereses que esconden las empresas privadas más poderosas, el ejército y el gobierno estadounidenses.

