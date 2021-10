Ana Rosa, Toñi Moreno... las claves del true crime sobre el caso Wanninkhof del que todo el mundo habla.

Los true crime son el género de moda. Las plataformas han visto el filón de los sucesos y han creado una nueva forma de narrarlos. Series documentales que recorren casos que son desconocidos para muchos, o que a pesar de ser conocidos, aportan nuevos enfoques. Es lo que ocurre con Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, el true crime que se ha estrenado este martes en HBO Max y que va a tener a todo el mundo hablando.

Seis episodios donde se repasa uno de los sucesos más conocidos de la historia reciente de nuestro país, el de Rocío Wanninkhof, una joven acusada en Mijas y por cuyo asesinato mandaron injustamente a la cárcel a Dolores Vázquez, amiga de la familia y pareja sentimental de la madre de Rocío. Por primera vez en más de 20 años es Dolores la que cuenta su historia en una serie que tiene cinco nombres de mujeres como protagonistas. Estas son las cinco personas claves para entender este true crime.

Dolores Vázquez

Dolores Vázquez. Laura Peris García HBO

La gran protagonista es ella, Dolores Vázquez, el testimonio más deseado y que durante décadas ha estado sin escucharse. Finalmente, ha decidido hablar en estos seis episodios en los que dará su versión de todo lo que sufrió y se enfrentará a todas las barbaridades que se dijeron y se hicieron en su caso. Un juicio paralelo que acabó con ella en la cárcel de forma injusta. Vázquez habla por primera vez en un testimonio histórico que hace que este true crime sea de visionado obligatorio.

Toñi Moreno

toni-moreno

La otra gran protagonista del true crimee es la popular periodista y presentadora de televisión. Ha sido ella quien ha logrado la entrevista más deseada y es ella la que aparece conduciendo la entrevista en pantalla y también dando su opinión sobre aquel suceso. Es la experiencia de alguien que ha vivido el caso de cerca, ya que ella cubría periodismo de sucesos en Andalucía en aquella época y vivió el caso Wanninkhof en primera persona. Fue una de las primeras personas en hablar con Dolores y se forjó una amistad que se ha consolidado en forma de una entrevista que muchos han perseguido durante años. Su trabajo ha sido vital para el true crime y su mirada es autocrítica.

Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana

Sí, como lo leen. La reina de las mañanas es parte fundamental del true crime más esperado del año. Ha sido su productora, Unicorn Content, la que produjo esta serie desde el primer momento. De hecho, la propia Toñi Moreno contaba a este medio como fue una de las primeras personas en conocer todo el proyecto: "Dolores me dijo: 'si una vez hablo será contigo', y se me encendió la luz, así que hablé con Chelo, con Ana Rosa, y dije, 'vamos a convencerla'. Subimos a su casa y le dijimos: 'hay una generación de periodistas y de abogados, de estudiantes de derecho, que no conocen el caso con el fallo judicial más gordo de este país, y esto no puede volver a pasar'.

Noemí Redondo

La verdad de Dolores Vázquez. Laura Peris García

Guionista y directora de Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof. También es la persona que realiza la entrevista a Alicia Hornos, la madre de Rocío Wanninkhof y el contrapunto perfecto para Toñi Moreno en este proyecto, como ella explicaba: "Yo intenté presionar un poco más para que se produjera en encuentro entre Dolores y Alicia, pero se lo dije a Noe y ella me dijo: 'mira, Toñi, no vamos a presionar. Ellas tienen que verse después en el documental, y si ese encuentro se producirá será en privado, y si es de otra forma que nos llamen'.

Alicia Hornos

Alicia Hornos. HBO

Junto a Dolores Vázquez la otra protagonista del suceso. Es la madre de Rocío Wanninkhof y fue pareja de Dolores Vázquez, una relación sentimental que los medios utilizaron para verter toda su homofobia contra la sospechosa. La Guardia Civil le dijo que Vázquez era la asesina y ella lo creyó y sigue creyéndolo aunque no haya pruebas y se encontrara al culpable. En esta ocasión, por primera vez, habla abiertamente de la relación de pareja que tenían ambas.

