Crítica: ‘Succession’ (3x02) - ‘Mass in Time of War’, la familia Roy elige bando entre Logan y Kendall

Como diría Greg, "Internet es muy grande y no he podido leerlo todo", pero en términos generales las opiniones sobre el estreno de la tercera temporada de Succession son muy positivas, tal como ha demostrado la abundancia de memes. La guerra civil que marcará esta tercera temporada continúa en el segundo episodio. Si aún no has visto el capítulo que ha estrenado hoy HBO (3x02), sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad, porque habrá todo tipo de spoilers.

Mass of Time of War retoma la acción inmediatamente después de los títulos de crédito del anterior episodio y transcurre durante una noche, en la que Logan y Kendall intentan asegurarse aliados en sus respectivos bandos. Mientras tanto, Greg, que cree que es "demasiado joven para estar tantas veces en el congreso" y Marcia, que no está dispuesta a pasar por alto la humillación por todo el asunto Rhea en la temporada pasada, confían en una representación legal independiente de Waystar que defienda sus propios intereses.

Hacia el final, una caja de donuts irrumpe como una amenaza de bomba nuclear en las negociaciones en uno de los frentes que nos lleva a las producidas fotos de portada del final. Estos son los mejores momentos del episodio de esta semana en Succession.

Cosas de ricos

Cuando Connor habla por primera vez con su padre en este episodio, descubrimos que es la primera vez que el mayor de los Roy ha viajado en un vuelo comercial, porque se queja diciendo: "Había películas y una selección de quesos muy fríos". Logan sabe que tuvo que ser una experiencia difícil para él, porque le pide disculpas. Y eso es algo que todos sabemos que le cuesta la vida entera. O en este episodio, millones de dólares, porque es incapaz de disculparse con Marcia cuando la recibe en Sarajevo.

La habitación de Sophie.

La escena del episodio

Con los consejos que le pide a la amiga que está en primero de derecho y con el abogado pagado por su abuelo, siempre podemos confiar en que Greg nos regale los momentos más cómicos, pero pero nos quedamos con las escenas con los cuatro herederos en el centro de operaciones de Kendall, porque había mucho en juego.

Tuvo gracia que las discusiones sobre el futuro de la familia, de la empresa, de la humanidad y hasta del planeta se desarrollara en la habitación de Sophie. Ese escenario sirve para enfatizar que, a pesar de los discursos rimbombantes de Ken, en el fondo son niños heridos y ansiosos por recibir el amor y aprobación que nunca les dio su padre.

"Papá ha mandado donuts. Quiere que tomemos el té" -Connor

Sin importar cómo intentaran vender sus verdaderas motivaciones a los demás, Shiv, Connor y Roman demostraron en algún momento que estaban allí contemplando realmente la posibilidad de unirse en contra del patriarca. Al final, como dijo Roman estos eran "donuts relevantes", porque no dejan de ser una amenaza que les dice sé dónde estáis y lo que hacéis es un juego de niños. De los donuts no podían estar seguros de que no estuvieran envenenados, porque creen que su padre sería capaz de "clavarles arpones en la espalda como (el puto) Moby Dick", y lo que les ofrecía Ken no parecía tan seguro como para arriesgarlo su posición en la familia.

La mejor frase

Este será un apartado muy competido cada semana. "Espero que no te importe estar encadenada a un hidrante de incendio que escupe insensibilidad cultural y esperma", "¿A que usa la lengua mejor que una puta barata" y "No me amenaces, Gerri, que no tengo tiempo para hacerme una paja" de Roman?; "Estoy algo arrepentido, pero purificado" de Kendall; "Quería mandar una cabeza de caballo real, pero era mucho papeleo" de Stewy...

"Él estaba pensando con la polla. Ella es una puta y no es cosa mía si conseguía llevarlo hasta el final o no" -Marcia

Sabéis que podría seguir, pero esta semana nos quedamos con la aparición estelar de Marcia que está dispuesta a colaborar, pero bajo sus condiciones, de las que encarga la negociación a su abogada, mientras ella se va a hablar con Logan como si ninguno de los dos supiera lo que está pasando.

Marcia tiene las cosas clarísimas y sabe que tiene el poder para negociar y, además, nos deja otro gran momento cuando le pregunta a Logan si no tiene algo que pueda usar en contra de su hijo, haciendo referencia al asunto del camarero y Kendall del final de la primera temporada. Él responde "el que juega con fuego se quema", porque organizó el encubrimiento de los hechos. Y Marcia lo sabe, que Logan no lo olvide.

Los cuatro hermanos discutiendo si destruyen juntos a su padre.

El momento rastrero

En las escenas de la habitación, hay un momento en el que todos reconocen saber de alguna u otra forma lo que estaba pasando en la empresa con relación a la misoginia y los diferentes abusos que se cometieron de forma sistemática en el pasado. Todos menos Shiv, porque tenía 15 años y, seguramente, como era mujer, la mantenían al margen de todo.

Puede que esa haya sido la razón por la que nunca la invitaran a formar parte de la empresa, porque si Logan estaba esperando que de sus hijos saliera el heredero de su imperio nunca sería "la peque" de la casa. Quizá fue ella misma la que se alejó simplemente por rebeldía, el caso es que siempre le van a echar en cara que no tiene experiencia. Y eso es lo que le dice Kendall en esta ocasión cuando ella se ofrece como CEO.

"Las mujeres ahora valen el doble. Solo tienes valor por tus tetas" -Kendall

Cuando sus hermanos empezaron a bajarse del tren, el chico número uno pasó a la defensiva hasta perder el control. Recordarle a Connor que es irrelevante fue un golpe bajo, pero lo que le dijo a Shiv fue aún peor. Y dice mucho de lo que realmente piensa, el equipo que está formado es pura apariencia.

Quien pierde esta semana

El perdedor de la batalla de esta semana es Kendall, porque desde el principio de la serie nunca ha conseguido dar la puntada final cuando llega el momento de la verdad. En esta ocasión no tiene lo que hacía falta para convencer a sus hermanos, y lo sabe, por eso pierde totalmente la compostura y el control al final del encuentro.

Quién gana

Esta partida la ganó Logan, que a punta de dinero y juegos de manipulación ha conseguido quedar con más fichas en el tablero. El momento en el que baja del avión, con ese traje que destila seguridad a gritos, seguido por los abrazos y sonrisas de cara a las cámaras, transmiten la sensación de control de la que carece Ken.

Shiv, por su parte, se siente ganadora por la inesperada oferta que acaba de recibir, a pesar de no haberle dado a su padre (cuyo contacto guarda en su móvil son una foto de Sadam Husein) un abrazo público.

La alianza más estable

El equipo formado por Roman y Gerri sigue siendo el más estable, en el que hay más confianza entre sus miembros y el que tiene mayores posibilidades de futuro. Aunque Logan considere a Gerri un mero traje químico y biológico que protegerá a Shiv en caso de que las cosas salgan mal, Gerri es uno de los jugadores más astutos e inteligentes del tablero. Él la subestima, pero ella es capaz de declararse ante Roman, a quien sabe lidiar sin condescendencia, como "una enemiga peligrosa a la que acaba de darle información".

Los nuevos episodios de la tercera temporada de 'Succession' están disponibles los lunes en HBO.

