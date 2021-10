Las claves de HBO Max antes de su desembarco: DC, producción propia, cine clásico y contenido familiar.

Este martes 26 de octubre llega el día en el que HBO España se convierta en HBO Max. Nuestro país se adaptará a la misma interfaz que ya se usa en EE. UU. y cambiará su aspecto… y su catálogo. A partir de mañana habrá series y películas nuevas. Algunas de producción original -como la comedia de Abril Zamora, Todo lo otro- y otras que no estaban de momento y que ahora por fin podrán disfrutarse como El ala oeste de la casa blanca, que dejó de estar en Amazon Prime Video hace meses o clásicos como Casablanca o La naranja mecánica.

La producción original española

'Pobre Diablo'. HBO Max

Pero si algo ha centrado la presentación en sociedad de HBO Max España es en mostrar sus contenidos originales para las nuevas temporadas. En ese sentido sólo ha habido un nuevo anuncio, el de la primera serie de animación para adultos que produce la compañía en nuestro país. Se llama Pobre Diablo, y sus responsables son los chanantes Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban. Una producción de Buendía Studios para 2022 sobre la vida en la tierra del hijo del demonio cuando cumple 18 años

Miguel Salvat, responsable de producciones originales de HBO en España, ha destacado la “coherencia entre la producción local española y la estrategia global” y ha sacado pecho de sus proyectos para los próximos meses y 2022. Mañana llegará Todo lo otro y el true trime sobre el caso de Dolores Vázquez, poco después Venga Juan, y ya para 2022 sus nuevas apuestas de producción original entre las que destaca ¡García!, la adaptación creada por Carlos de Pando y Sara Antuña y dirigida por Eugenio Mira, que Salvat ha definido como “una serie brutal de acción y aventura como nunca se había hecho en España” y que augura será un “bombazo”.

En la ronda de preguntas, Salvat dejó caer que se preparan más pero que se anunciarán cuando deban: “Ya lo comunicaremos cuando toque, hay que seguir las estrategias de comunicación de la compañía, pero no paramos de meternos en proyectos, tenemos muchos en desarrollo de los que algunos verán la luz y otros no”. También confirmó que, como otras plataformas, exploran también proyectos “de entretenimiento y otros formatos”.

Cómo será la plataforma y qué nos traerá

HBO Max llegará a España el 26 de octubre.

Respecto a la nueva plataforma se mostró un primer vistazo a la interfaz, que recurre a los mismos ganchos visuales que otras, como poder poner perfiles con avatares de personajes de las franquicias de la casa. Cristina Sulebakk volvió a reafirmar lo que ya explicó en una entrevista con SERIES & MÁS, que las películas de Warner llegarán 45 días después del estreno en cines a HBO Max, aunque con las españolas la ventana será diferente e incluso en ocasiones un contenido de pago. Además, destacó que su socio en España seguirá siendo Vodafone como desde que llegaron a nuestro territorio.

Su intención es crear un contenido “más rico y para toda la familia”, y los tonos de color de la interfaz se suavizan y tienden más hacia el azul y el rosa en vez del negro de HBO hasta ahora. Además, apostaran por contenidos recomendados por equipos humanos en vez de por algoritmos. “Habrá recomendaciones hechas por humanos, es importante que haya ‘curators’, seguiremos trabajando con algoritmos, pero es importante que haya un toque humano en la plataforma”, apuntó Sulebakk que volvió a confirmar el precio de 8,99 euros al mes y una oferta anual de 69,99.

Joana Silva, responsable de adquisiciones de HBO Max Iberia, mostró los cinco ‘canales’ en los que se dividirá la plataforma que serán los siguientes: "HBO, Max Originals, Warner Bros y Cartoon Network". Una separación de contenidos que refuerza su marca de superhéroes, y el de toda la familia. Una de las cosas que más destacaron fue la presencia de cine clásico, una de las ausencias hasta ahora de HBO. Llega El mago de Oz, Casablanca, La naranja mecánica...

La idea es multiplicar el contenido, también de series, donde llegan títulos que hasta ahora estaban en el limbo como El ala oeste de la casa blanca o El príncipe de Bel Air. En esa lucha por tener más y más será fundamental el contenido original, del que han enumerado varias de sus propuestas más potentes, como La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos, o la nueva entrega de Sexo en Nueva York; pero también otros títulos que no están tan en el radar pero que pueden convertirse en nuevos fenómenos de masas como Station 11; Conversation with friends -basada en la novela de Sally Rooney y con el mismo equipo de Normal People-; el spin-off de Lo que hacemos en las sombras; The Peacemaker, de James Gunn; o el regreso de Michael Mann, que dirigirá el piloto de Tokyo Vice. También tranquilizaron a los fans de series como Killing Eve o El cuento de la criada, aunque fuera de España no sean contenidos de HBO, aquí seguirán siéndolo.

