Puedes verla entera este puente: es para muchos la mejor serie basada en los libros de Stephen King

Si os gusta todo lo relacionado con Halloween, y estáis buscando un buen plan para un maratón de terror este puente, la opción perfecta es El visitante, un inquietante thriller psicológico que disfrutarán especialmente los fans del maestro del género, Stephen King, y quienes tienen debilidad por el tono sombrío de True Detective.

La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Oklahoma, donde el brutal asesinato de un niño de 11 años conmociona a toda la comunidad. Las evidencias parecen señalar claramente a un culpable: Terry Maitland (Jason Bateman), el respetado entrenador de béisbol y profesor.

Sin dudarlo, el detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) lo arresta públicamente, confiando en las pruebas abrumadoras y los numerosos testimonios que lo incriminan. Pero cuando el caso parece resuelto, un giro inexplicable desafía la lógica y abre la puerta a lo desconocido, llevando la investigación por caminos insospechados.

El visitante

Para ayudar a resolver el misterio, los padres del niño contratan a una investigadora privada poco ortodoxa, Holly Gibney (Cynthia Erivo, Wicked), personaje que también aparece en la trilogía de Bill Hodges (Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia).

Delante y detrás de cámaras

Junto a Mendelsohn, Bateman y Erivo, conforman el reparto de actores como Julianne Nicholson (Mare of Easttown), Mare Winningham (American Horror Story), Paddy Considine (La casa del dragón), Jeremy Bobb (Muñeca rusa) y Max Beesley (Operation Fortune).

La adaptación de la novela de terror homónima publicada en 2018 ha estado a cargo de Richard Price, nominado al Óscar por El color del dinero, y guionista de series como The Wire, The Deuce o The Night Of, por la que estuvo nominado en los premios Emmy.

'The Outsider'

Además de interpretar al sospechoso, Jason Bateman, ganador del Emmy a la mejor dirección dramática por Ozark, también se pone tras la cámara de los dos primeros episodios.

Con mucho pulso, demuestra aquí un estilo muy sobrio que evita recrearse en las reacciones más viscerales de dolor, al tiempo que se detiene sin pudor ante las imágenes más escabrosas. Un difícil equilibrio que tiene un resultado magnífico: no puedes dejar de mirar por más que quieras.

Por qué debes verla

El visitante es una serie que atrapa al espectador desde el primer episodio con las magníficas interpretaciones de sus actores, su atmósfera malsana e inquietante y una narrativa fascinante que mantiene al espectador al borde de su asiento, explorando los límites de la realidad.

También por la naturaleza de su misterio, que plantea un giro a partir de una pregunta que carece de una respuesta aparente, generando intriga y la necesidad de mantenerse pegado a la pantalla hasta el final.