Es la miniserie más premiada de la historia y sigue insuperable: para fans del drama histórico y 'Hamilton'

En la primavera de 2008, HBO estrenó la serie histórica que producía Tom Hanks después del éxito de Hermanos de sangre, una ambiciosa producción que narra la vida política del padre fundador y presidente de los Estados Unidos John Adams.

Este biopic, dirigido por Tom Hopper y protagonizado por Paul Giamatti, es una adaptación de la exitosa biografía de David McCullough, ganadora del premio Pulitzer, sobre el segundo presidente del país americano, que elige saltarse la infancia y juventud de Adams, y comienza en 1770, cuando defendió a siete soldados británicos y a un oficial acusados de asesinato durante la crisis de la Masacre de Boston.

La serie es también una crónica de los primeros 50 años de Estados Unidos, que se adentra en acontecimientos históricos significativos como la redacción de la Declaración de Independencia, la Revolución Americana, el tratado de París o las polémicas elecciones presidenciales entre John Adams y Thomas Jefferson.

'John Adams' HBO

Además de John Adams, también aparecen la miniserie otras figuras históricas como George Washington (David Morse), Thomas Jefferson (Stephen Dillane), Benjamin Franklin (Tom Wilkinson), Samuel Adams (Danny Huston), Alexander Hamilton (Rufus Sewell) y John Hancock (Justin Theroux), con la colaboración especial de Laura Linney en el papel de la esposa de Adams, Abigail.

Otros actores que forman parte del extenso reparto necesario para narrar una historia que va de 1770 a 1826 son Andrew Scott, Sarah Polley, Željko Ivanek, Ebon Moss-Bachrach o Tom Hollander.

'John Adams' null

Una gran producción

Con un presupuesto de 110 millones de dólares para siete episodios, la serie se rodó en 110 días, en la primavera y verano de 2007, en Colonial Williamsburg (Virginia), Richmond (Virginia) y Hungría, donde se rodaron las escenas que transcurrían en Europa.

En la casa de Robert Carter, en Virginia, se rodó una sala de guerra del Ejército Continental. y el edificio Wren del College of William and Mary representa un interior de Harvard. Algunas escenas callejeras con aceras adoquinadas y escaparates coloniales se rodaron en barrios históricos de Washington D. C., Boston y Filadelfia.

La campiña de los alrededores de Richmond, en los condados de Hanóver y Powhatan fue la elegida para representar las zonas de Boston, Nueva York y Filadelfia.

'John Adams' null

Récord en los Emmy

La miniserie recibió elogios generalizados de la crítica y numerosos premios de prestigio, entre ellos cuatro Globos de Oro y 13 premios Emmy, más que ninguna otra miniserie en la historia.

Paul Giamatti ganó el premio al mejor actor protagonista de su categoría, una interpretación que fue elogiada por la profundidad y complejidad de las que el actor dotó al personaje, capturando su independencia y su dedicación a la ley, pero también sus contradicciones personales. Una interpretación llena de matices que hizo que la figura histórica resultara cercana y convincente para el espectador.

Otros premios importantes fueron el de mejor miniserie, mejor actriz para Laura Linney y mejor secundario para Tom Wilkinson.

Con 13, John Adams tenía hasta 2024 el récord de más Emmy recibidos por cualquier serie de drama y comedia o miniserie en una sola edición. Esta cifra ha sido superada por Shogun, que compite en la categoría dramática y ha recibido 14 premios técnicos previos a la gran gala.

John Adams, sin embargo, continúa siendo la miniserie más premiada en los Emmy en toda su historia y continuará así al menos un año más, porque en la gala del 15 de septiembre ningún título tiene opciones matemáticas para superarla.