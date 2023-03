La favorita a mejor serie de 2023 ya tiene tráiler y fecha de estreno

HBO Max acaba de lanzar el tráiler y el poster de la cuarta temporada de Succession. La serie, su mayor éxito en la actualidad, dirá adiós con la emisión de esta temporada, que se estrenará el 27 de marzo y emitirá sus diez episodios semanalmente en la plataforma.

La serie creada por Jesse Armstrong explora el poder y la familia a través de los Roy, con su patriarca Logan Roy (Brian Cox) al frente, y sus cuatro hijos: Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). La familia luchará descarnadamente por el control del imperio mediático que poseen, haciendo todo lo que sea necesario, puñales por la espalda incluidos.

A lo largo de sus tres temporadas emitidas, Succession se ha ido abriendo paso entre los espectadores y los premios, hasta convertirse en la mejor serie en emisión actualmente y entrando en el panteón sagrado de grandes producciones de HBO.

La cuarta temporada

'Succession' temporada 4 | Tráiler | HBO Max

En los nuevos episodios, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras intentan visualizar cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato.

En ese contexto y después de las traiciones descubiertas al final de la temporada 3, se produce una lucha por el poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve reducido drásticamente.

¿Veremos un spin-off?

El anuncio del final de Succession tras la emisión de la cuarta temporada fue una sorpresa para todos, aunque su creador ya nos venía preparando desde hacía un tiempo. A partir del anuncio, se ha venido abriendo la posibilidad de un spin-off que se centrara en alguno de los personajes protagonistas que hemos conocido en la serie o en explorar uno de los temas principales que trata.

Casey Bloys, CEO de HBO, dijo en una entrevista reciente que no creía que fuera a haber un spin-off ya que No me parece que haya algo en Succession donde digas, 'Sigamos solo a este niño' o lo que sea. No me parece algo natural". Aunque dejaba una puerta abierta "Pero si [Jesse Armstrong] dijera que quiero hacer esto, entonces seguiría el ejemplo de Jesse".

Póster de la temporada final de 'Succession'. HBO Max

Tras estas declaraciones, el propio Jesse Armstrong insinuó a The Guardian que está pensando en la posibilidad de un spin-off, por lo que es posible que tengamos más Succession antes de lo que pensábamos.

Arrasando en los premios

Las primeras tres temporadas de Succession han obtenido 48 nominaciones al Emmy y 13 premios, incluido el de Mejor serie dramática para la segunda y la tercera temporada.

La tercera temporada, que se estrenó en octubre de 2021, ganó también el premio SAG (sindicato de actores) al mejor reparto en una serie dramática y arrasó en el WGA (sindicato de guionistas), DGA (sindicato de directores) y PGA (sindicato de productores).

