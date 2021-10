Sarah Steele: "La clave del éxito de las series de los King es que escriben pensando en sus actores"

Cuando vimos a Sarah Steele en la segunda temporada de The Good Wife su personaje había sido escrito para aparecer en solo dos episodios, pero su desparpajo al interpretar a Marissa, la hija de Eli Gold, dejó huella, y cuatro años después Robert y Michelle King la volvieron a llamar para un arco que se mantuvo hasta el final de la serie. Hoy es una de las tres protagonistas fijas de The Good Fight, el spin-off de la serie de abogados donde sigue siendo el personaje favorito de muchos espectadores.

Para los guionistas de la serie Marissa Gold es siempre un as bajo la manga, porque pueden emparejarla con cualquier otro nuevo personaje y siempre funciona, como ocurrió en la quinta temporada de la serie, donde compartió trama con Mandy Patinkin. Muchos actores se van, pero siempre nos quedará Marissa, que de hija de Eli Gold y luego ayudante de Alicia Florrick, ha pasado a ser una de las investigadoras en nómina de Reddick, Boseman & Lockhart, con ambiciones de convertirse en abogada.

Marissa Gold fue descrita en los guiones iniciales de The Good Fight como la anti Kalinda, porque su forma de conseguir la información es muy diferente a la del personaje que interpretó Archie Panjabi. Mientras Kalinda era reservada y enigmática, Marissa es muy abierta e invita a los demás a confiar en ella; por su apariencia juvenil y sonriente muchas veces la gente la subestima y le cuentan cosas sin darse cuenta.

Sobre sus inicios en The Good Wife, qué admira de su personaje, lo que más le ha sorprendido de las cinco temporadas de The Good Fight, cómo fue trabajar con Mandy Patinkin y en qué se diferencia de Chistine Baransky o Audra McDonald o qué es lo que más le gusta de los guiones de los King (que la próxima semana estrenan The Bite y nueva temporada de Evil), SERIES & MÁS tuvo oportunidad de hablar con Sarah Steele al finallizar la quinta temporada de la serie en Movistar+.

Sarah Steele en su primera escena en la temporada 2 de 'The Good Wife'.

Llevas casi una década interpretando a Marissa Gold en las dos series, ¿cómo llegaste a 'The Good Wife'?

Es gracioso cómo he terminado aquí. La verdad es que hice un casting cuando estaba en la universidad para interpretar a la hija de Eli Gold en solo dos episodios en la segunda temporada de The Good Wife. Hice la prueba, me contrataron y fui a rodar mis escenas. Después de eso seguí viendo la serie como fan y, de repente, me volvieron a llamar en la temporada seis y a partir de entonces ya tuve un papel más recurrente. No me lo esperaba para nada.

"Marissa es muy osada y no le importa lo que los demás piensan de ella, en eso es muy diferente a mí y por eso la admiro".

¿Cuándo y cómo supiste que estarías en el spin-off, 'The Good Fight'?

Recuerdo que estábamos en la fiesta de final de rodaje de The Good Wife y yo estaba triste porque había disfrutado mucho ese trabajo y admiro mucho al equipo y lo elegantes que son los guiones. Me daba pena despedirme de todo eso, aunque en esa época yo estaba con The Humans, una obra de teatro. Ahí en la fiesta se empezó a comentar que se iba a hacer un spin-off y Robert y Michelle se me acercaron y me dijeron: "sabemos que estás con The Humans, pero te podríamos robar para el spin-off que empezamos a rodar en septiembre". No me lo pensé y dije que por supuesto inmediatamente. Cuando piensas cómo empecé, que luego mi personaje tuvo mayor recorrido del que habría esperado y dónde estoy ahora cuesta creerlo, es una forma poco convencional de convertirse en regular en una serie.

Marissa nos conquistó a todos desde su primera aparición en 'The Good Wife' ¿Qué es lo que te gusta más del personaje?

Marissa es muy osada y no le importa lo que los demás piensan de ella, en eso es muy diferente a mí y por eso la admiro. También me gusta que nunca tiene miedo a decir lo que piensa, que es muy inteligente y con muchos recursos. Es capaz de hablar con cualquier persona y entrar en cualquier habitación con naturalidad y la seguridad de que tiene derecho a estar allí, pero sin ser intimidante, por lo que la gente se siente con confianza de contarle cosas.

Ambas series son conocidas por hablar de la actualidad, muchas veces anticipándose a los titulares, ¿recuerdas algún momento en el que las noticias hayan hecho que se produjeran cambios en el guion a la hora de rodar las escenas?

Lo primero que me viene a la mente por cómo nos pilló de sorpresa a todos fue la primera temporada de The Good Fight. Habíamos estado rodando una semana creyendo que Hillary Clinton sería la presidenta de Estados Unidos, nuestra serie se sentía inspirada por el gran cambio que supondría tener una mujer al frente de la presidencia y entonces Donald Trump ganó las elecciones. Hubo que hacer muchos cambios en el guion del primer episodio y reescribir lo demás. Las primeras temporadas de la serie estuvieron muy marcadas por Trump y fueron una respuesta al clima que se estableció bajo su mando, pero ese nunca fue el plan inicial.

'Marissa Gold en la temporada 5 de 'The Good Fight'.

Parece que ese caos inicial le dio más libertad a los King de moverse a veces en el terreno de lo absurdo o lo surrealista, ¿cuál es la trama que te ha sorprendido más hasta ahora?

La de Kurt con Eric y Donald Jr, Trump en la tercera temporada. Cuando se van de safari y uno de los hijos de Trump le dispara por accidente y, como Kurt no le dijo a Diane dónde irían porque sabía que ella no lo aprobaría, ella piensa que él está teniendo un lío romántico. Cuando lo leí en el guion no lo podía creer, fue muy gracioso. Me encanta que no le tengan miedo a nada.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Mandy Patinkin esta temporada?

Me lo pasé de maravilla. Fue muy diferente a lo que estoy acostumbrada en la serie, porque Mandy es muy juguetón y generalmente trabajo con actores que nunca se saltan una palabra del guion. Christine (Baranski) y Audra (McDonald) siempre son precisas como un reloj. Mandy, en cambio, es un poco bala perdida en ese sentido, hace lo suyo a su manera y te sorprende. Lo cual es genial para mí como actriz, porque tenía que estar alerta para ponerme a su altura. Fue muy divertido.

¿Quién tiende a salirse del personaje más a menudo durante el rodaje?

Tengo que decir que soy yo. Sobre todo cuando Marissa tiene escenas en las que está Julius. No puedo evitarlo, ver a Michael Boatman serio me da mucha risa.

"Saben cuál es nuestro estilo de interpretación y escriben pensando cómo nos pueden aprovechar mejor. Por eso son tan memorables todos los personajes, aunque solo aparezcan en un episodio".

En esta temporada hemos podido echar un vistazo a la vida personal de Marissa y creo que hemos visto su primera escena de sexo, ¿cómo fue la experiencia?

Fue mi primera escena sexual en general desde que soy actriz y agradezco mucho haber podido hacerla con nuestra coordinadora de intimidad. La escena fue con Andrew Burnap, que es un actor espectacular, y para él también era la primera vez que rodaba una escena de esas características. Tengo que confesar que fue un poco raro y estábamos nerviosos, pero también nos sentíamos cómodos y seguros. Fue divertido ver ese lado de Marissa, a mí también me gustaría conocer más de su vida personal.

Se pueden decir muchas cosas positivas sobre la calidad y el estilo de los guiones de 'The Good Fight', pero a ti como actriz, ¿qué es lo que más te gusta de cómo escriben los King?

Podemos hablar de diálogos o de estructura, pero creo que la clave del éxito de sus series es que escriben pensando en sus actores. Nos conocen y escriben específicamente para cada uno de nosotros. Saben cuál es nuestro estilo de interpretación y escriben pensando cómo nos pueden aprovechar mejor. Por eso son tan memorables todos los personajes, aunque solo aparezcan en un episodio.

'The Good Fight' está disponible en Movistar+.

