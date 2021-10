La creadora de 'Sé lo que hicisteis el último verano': "Lo que más sorprenderá a los fans es el asesino"

En la era de los reboots, los remakes y las adaptaciones literarias era de esperar que empezaran a producirse series basadas en las películas juveniles de culto de los años 90. Una de las primeras en llegar es Sé lo que hicisteis el último verano, el slasher que en 1997 protagonizaron Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar, basado en una novela de Lois Duncan, que ahora protagonizan un nuevo grupo de amigos.

Un año después de un accidente de coche que los llevó a tomar decisiones irreversibles, el grupo de adolescentes unido por un oscuro secreto es acechado por un brutal asesino. Mientras intentan averiguar quién les persigue, desentrañaran un lado oscuro de una ciudad, aparentemente perfecta, porque allí todos ocultan algo, y descubrir el secreto equivocado puede ser mortal. Partiendo de la misma premisa, Goodman, que también tiene en marcha una serie basada en Crueles intenciones (y la novela Las amistades peligrosas), ha creado un nuevo universo de personajes que le permitió desarrollar una historia con largo recorrido, que va más allá de la huida del asesino.

Sobre los retos de adaptar una obra tan icónica, cómo la ha modernizado para los espectadores de 2021, qué es lo que más sorprenderá a los fans de la película y el libro y algunos huevos de pascua, hablamos con Goodman en la presentación de la serie que se estrena el 15 de octubre en Amazon Prime Video.

'Sé lo que hicísteis el último verano' | Trailer | Amazon Prime Video Belén Prieto

¿Cuál fue el principal reto al adaptar una película tan icónica?

La principal es no decepcionar a sus fans y asegurarme de que todos entiendan de que siento gran admiración y respeto por la película de la que soy fan a título personal. Pero igualmente importante era ser valiente para crear algo nuevo que viviera en nuestro presente. Usamos la premisa, pero tal como la película era diferente de la novela que adaptó, nosotros también nos desmarcamos para crear una historia nueva. Eso fue un reto, pero también muy divertido, como también lo fue esconder algunos huevos de pascua para premiar a los fans de la peli.

"Los personajes viven bajo presiones que no tenían los protagonistas de la película en los años 90".

¿Cuál era el principal objetivo al escribir la adaptación, desmarcarte lo más posible de la original o asegurarte de satisfacer tanto a los fans de la película como a una nueva audiencia?

Lo más importante era no hacer un remake, porque creo que eso no le hace un favor a nadie. La película sigue estando ahí para que los fans vuelvan a verla y los que no, la descubran. Espero que los que la vieron le den una oportunidad a la serie porque es una versión nueva, quería hacer algo moderno, diferente y que homenajeara el material original.

El fatídico accidente de coche que lo pone todo en marcha.

Y a la hora de hacer su universo contemporáneo al nuestro, ¿qué fue lo más importante para ti?

En la actualidad tenemos tecnología y redes sociales que traen consigo unas presiones para los jóvenes de hoy que no tenían los de antes. También quería que el elenco fuera diverso porque así son sus círculos sociales hoy en día. Que se sintieran auténticos, que fueran personas y no simples víctimas huyendo de un asesino en serie. Los personajes de la serie están a las puertas de la adultez y tienen libertad, pero aún están intentando descubrir sus identidades, qué lugar ocupan en el mundo que nosotros como espectadores estamos viendo. Viven bajo presiones que no tenían los protagonistas de la película en los años 90.

La serie está rodada en Hawái y el entorno, como suele decirse en estos casos, es un personaje más, ¿por qué crees que era el lugar perfecto para ambientar la serie?

El hecho de que sea una isla que solo tiene una forma de entrar y salir hace que todo sea más complicado que si fuera en un pueblo pequeño. Aquí realmente todos se conocen y conocen a sus familias, por lo que es difícil esconderse y mantener secretos. Además, siempre tenemos la idea de que Hawái es un paraíso, y lo es, pero escondidos hay toda una serie de lugares como carreteras, calas y bosques de bambú que son oscuros y peligrosos. Creo que eso refleja el tono de la serie, que es bonita, es entretenida, pero por debajo hay cosas a las que seguramente nadie querría acercarse.

"La corona de Helen Shivers aparece en un episodio. Y eso es todo lo que voy a decir".

¿Qué tiene el género de terror para fascinar a tantos espectadores?

Creo que todos estamos desesperados por sentir cosas. El terror produce una subida de adrenalina por no saber lo que viene después que es adictiva en su respuesta biológica. También nos hace sentir, de alguna manera, seguros, porque nosotros no somos los que estamos huyendo de un asesino, estamos a salvo en nuestra casa y nuestras vidas son estables y mundanas. Supongo que otra persona podría dar una respuesta más intelectual, pero para mí es una sana de liberar tensiones.

¿Qué es lo que más te gusta de la serie?

Por supuesto, los personajes y su estilo visual, pero lo que más me gusta es que es sorprendente y que creo que no hay ahora mismo otra serie como esta, con personajes jóvenes que están lidiando con situaciones reales al mismo tiempo que existen en un mundo que juega con las reglas del género slasher en el que hay mucha sangre y gore. Creo que es una serie muy entretenida.

¿Cuál cree que será la mayor sorpresa que encontrarán los fans de la película?

Lo que más sorprenderá a los fans de la película es el asesino. Creo que no se lo esperan.

¿Hay algún huevo de pascua que espera que encontremos?

La corona de Helen Shivers aparece en un episodio. Y eso es todo lo que voy a decir.

'Sé lo que hicisteis el último verano' se estrena el 15 de octubre en Amazon Prime Video.

También te puede interesar...

• Así es 'Reservation Dogs', una de las mejores series de la temporada

• Las 10 series más esperadas de octubre de 2021

• 5 razones para ver 'Seinfeld', clásico revolucionario y una de las mejores series de comedia de la historia

Sigue los temas que te interesan