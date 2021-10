Del estrés postraumático a un nuevo amor: hablamos con Christina Chang de 'The Good Doctor' (temporada 5)

Audrey Lim tendrá una nueva oportunidad de enamorarse en 'The Good Doctor'.

Ha llegado la hora de volver a pasar consulta. El hospital St. Bonaventure de The Good Doctor reabrirá sus puertas en AXN el próximo martes 5 de octubre con el estreno de la quinta temporada de la serie protagonizada por Freddie Highmore. Para celebrarlo, SERIES & MÁS ha hablado con una de las protagonistas de la ficción médica: Christina Chang, o lo que es lo mismo, Audrey Lim.

Lim es la quinta doctora que interpreta la actriz taiwanesa en una carrera de 25 años en la que ha pasado por series como Nashville, Rizzoli & Isles, CSI Miami, 24, Sin cita previa y Mujeres desesperadas. Ninguna de ellas la ha marcado tanto como el personaje de una cirujana que, por fin, encontrará algo de paz en los nuevos episodios. Después de una cuarta temporada en la que tuvo que batallar con un trastorno de estrés postraumático y la marcha de su mejor amiga en el hospital, el optimismo vuelve a aparecer en la vida de la médica.

Una nueva ilusión

Mateo y Audrey se reunirán en el primer episodio de la quinta temporada.

“El primer episodio de la temporada se llama Nuevos comienzos. Creo que es una forma perfecta de empezar la nueva temporada”, explica la actriz durante un descanso del rodaje de una serie que en Estados Unidos emite ABC. “Lim va a tener un pequeño descanso respecto a sus problemas, pero por supuesto que van a surgir nuevos conflictos”. Chang sonríe al recordar cómo alguien le dijo que su personaje no había sonreído en toda la temporada anterior. “Me divierto tanto fuera de la pantalla que no era consciente de ello. Vamos a ver más sonrisas en la quinta temporada”, promete.

El miedo a revelar spoilers sobrevuela en todo momento la conversación con la actriz, pero cualquiera que haya seguido las noticias de The Good Doctor sabe que el responsable de esta nueva ilusión del personaje tiene nombre propio: Osvaldo Benavides. El actor mexicano, que apareció por primera vez en el último final de temporada de la serie interpretando a un médico exiliado en Guatemala, se incorpora al reparto regular de la producción para seguir interpretando al doctor Mateo Randón.

“Todavía no sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque David Shore y el resto de guionistas son muy cautelosos a la hora de contarnos qué va a pasar, pero por ahora estamos hablando de alguien que llega de visita y que está estudiando la posibilidad de quedarse en el hospital”. Ante la insistencia de una periodista, Chang deja un cebo: “Venga, habrá algo de besos. ¿Qué te parece?”.

Dejando atrás el trauma

Christina Chang es Audrey Lim desde la segunda temporada de la serie.

En la cuarta temporada, la más dramática de The Good Doctor hasta la fecha, a Christina Chang le tocó el hueso más duro de roer. Audrey Lim sufrió un trastorno de estrés postraumático después de la muerte de su amigo y expareja Neil Menéndez y, sobre todo, las consecuencias derivadas de sus experiencias en el hospital durante el COVID-19. “He aprendido que hay varias formas diferentes en que un problema así puede aparecer o presentarse. Con Lim decidimos que Lim lo representara de forma que el personaje pudiera seguir siendo funcional en su vida, aunque en realidad lo estuviera pasando muy mal”, recuerda la actriz.

La trama le permitió a la actriz renovar su respeto por el trabajo de los trabajadores de primera línea que sufrieron día a día el brutal impacto del coronavirus, pero también tuvo secuelas en su propio trabajo. Además de las complicaciones adicionales de rodar en tiempos de pandemia, Chang sufrió el viaje a la oscuridad de su personaje. “Quizás la temporada pasada haya sido el momento en el que más agotada me he sentido trabajando en la serie. No era una tensión real, por supuesto, pero es agotador cuando pasas la mayor parte del tiempo en el plató actuando como una persona que se siente molesta, frustrada y sufriendo”.

Mirando al futuro

Claire y Audrey.

La aparición de Mateo podría servir para ayudar a rellenar el hueco dejado por Neil y Claire, los dos personajes con los que Audrey tenía una relación más estrecha en el universo de The Good Doctor. “Audrey también está aprendiendo a manejar las cosas por su cuenta y puede que tenga que guiarse por sus propios instintos. Ha perdido a dos muy buenos amigos, pero este año se va a encontrar con gente nueva en su vida”, adelanta la actriz.

Al menos Antonia Thomas sigue en su vida después de que la empática Claire decidiera quedarse por sorpresa en Guatemala en el final de la temporada anterior. “El personaje todavía se relaciona con ella, aunque no esté en la pantalla. Todavía puede enviarle mensajes de texto en Guatemala. Como hago con Antonia en la vida real. Este mismo fin de semana he hablado con ella. Sigue siendo una parte de mi vida aunque no esté ahora mismo en la serie”. Los seguidores de su relación de amistad durante los últimos tres años pueden quedarse aliviados.

Menos amigable promete ser la relación con un nuevo personaje sobre el que la actriz prefiere no desvelar detalles concretos antes de su presentación en los nuevos episodios. “Va a llegar un personaje misterioso que chocará con muchos personajes de la serie. No sé si puedo decir quién es y cuál será su función. Tendrás que ver The Good Doctor, porque definitivamente va a aportar una dinámica divertida e interesante a la quinta temporada”. Christina Chang ha programado la cita en nuestro calendario. Que todo el mundo esté listo cuando la cirujana pase consulta.

La quinta temporada de 'The Good Doctor' llega en exclusiva a AXN el 5 de octubre a las 22.00 horas. Las cuatro primeras se pueden ver en Movistar+. En Netflix y Amazon Prime Video están disponibles las tres primeras entregas.

También te puede interesar...

• El coronavirus infecta a 'The good doctor': así ha sido la vuelta de la serie en su cuarta temporada

• Así se hizo 'Fundación': Cómo adaptó David S. Goyer la épica obra de Asimov para la serie de Apple TV+

• 'Misa de medianoche', la serie de terror de Mike Flanagan en Netflix que requiere un acto de fe

Sigue los temas que te interesan