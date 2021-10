Julianna Margulies: "La cultura de la cancelación es pantanosa, pero solo hay que ser prudentes y honestos"

Ya sea como protagonista en Urgencias y The Good Wife o como invitada en Los Soprano o en Billions, Julianna Margulies siempre deja huella con sus cuidadas interpretaciones, su clase y su talento desbordante. El resultado no iba a ser diferente en The Morning Show, serie en la que se ha incorporado en su segunda temporada para interpretar a Laura Peterson, periodista y presentadora que hace unas décadas fue despedida de su trabajo cuando se filtró su orientación sexual, y que ahora, atravesando su mejor momento, llega para salvarle el día a Cory y todo el equipo del programa.

Su personaje se introduce en el episodio de esta semana (2x03) y será recurrente durante esta entrega, con un arco en el que se explorarán sus dinámicas con Alex y con Bradley. Sobre su primera vez interpretando a un personaje LGBT, lo más gratificante de su paso por la serie de Apple TV+, y su reencuentro con Mimi Leder, con quien había trabajado en Urgencias, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Margulies durante la presentación de la temporada a la prensa internacional.

Bradley y Laura en un episodio de la temporada 2 de 'The Morning Show'.

¿Cuál fue tu principal reto al interpretar por primera vez en tu carrera a un personaje LGTB?

Sentí un poco de presión porque quería retratar a Laura Peterson con la luz correcta, pero estaba muy ilusionada por poder interpretar a una mujer que fue expuesta al principio de su carrera por sus preferencias sexuales y todo el efecto dominó que ese hecho implicó en el resto de su vida. Laura fue sacada del armario cuando no estaba preparada para ello y, además, fue despedida por ello, a pesar de ser muy buena en su trabajo. El lado positivo de eso, es que aunque fue casi una bajada a los infiernos, volvió de allí más segura y llegó a triunfar aún más en su profesión, pero, sobre todo, regresó totalmente cómoda consigo misma y también en el ojo público.

"No introdujeron a un hombre para alterar ese equilibrio, sino a otra mujer. Que algo así suceda, demuestra el buen momento estamos viviendo las actrices en la televisión".

¿Qué fue lo más gratificante de interpretar a Laura Peterson?

Aunque llega al set de TMS cuando todo es un desastre y un caos, ella está tranquila, porque es una batalla en la que no se juega nada. Laura solía ser presentadora en el programa cuando su vida privada fue expuesta a la opinión pública sin su consentimiento, y aunque fueron momentos muy duros, en lugar de marchitarse, floreció. Así que ahora es como un pilar de fortaleza frente al caos de Bradley y los secretos bajo la alfombra de Alex. Laura Petersen no tiene ningún secreto, vive su vida abiertamente, fue realmente muy liberador interpretar a una mujer que está tan cómoda en su propia piel. Y ese mérito se debe a los guiones, el personaje está tan bien escrito que me sentí muy cómoda en sus zapatos y muy orgullosa de poder representar al personaje con una luz tan positiva.

¿Cómo afecta la llegada de Laura a la dinámica de la serie?

A diferencia de Alex o Bradley, Laura no tiene nada que ocultar, y eso se nota, porque cuando alguien se encuentra en una situación en la que quiere mantener cosas en secreto tiende a volverse muy insegura o paranoica. Laura está muy cómoda con quién es y Alex se siente intimidada por esa seguridad. Bradley, por su parte, la ve como un refugio seguro, alguien a quien admira y en quien puede confiar. Creo que su llegada hace que tanto Alex como Bradley hagan introspección, y eso me encantó, pero, sinceramente, lo que más me gustó es que la serie está protagonizada por dos mujeres muy fuertes, y los guionistas no introdujeron a un hombre para alterar ese equilibrio, sino a otra mujer. Que algo así suceda, demuestra el buen momento estamos viviendo las actrices en la televisión.

"Fue un rodaje muy especial porque me permitió reencontrarme con todas estas maravillosas mujeres que conozco desde que tenía 25 años".

Uno de los temas de la segunda temporada es la cultura de la cancelación ¿te has sentido alguna vez presionada por ello?

Sí, por supuesto, absolutamente. Creo que todos estamos sintiendo esa presión ahora mismo. Te sientes en la obligación de decir siempre lo correcto y apoyarlo todo. Pero hay momentos en los que la gente puede ir demasiado lejos, así que creo que la cultura de la cancelación es pantanosa, pero solo hay que ser prudentes y honestos.

Julianna Margulies en otro momento de la temporada 2 de 'The Morning Show'.

¿Cómo fue la experiencia de volver a trabajar con Mimi Leder tantos años después de 'Urgencias'?

Cuando llegas como estrella invitada a una serie después de su primera temporada, con todo bien establecido y con los engranajes engrasados, puede ser un poco abrumador, pero en The Morning Show sentí que estaba en casa porque Mimi ya me había dirigido tantas veces en Urgencias, época en la que Jeniffer Aniston estaba en Friends y grabábamos nuestras series en el mismo lote de Warner, un set al lado del otro. Ambas series se emitían los jueves por la noche y 40 millones de personas nos estaban viendo, porque éramos el drama y la comedia con más audiencia. Así que volver 20 años después a trabajar con Mimi y poder trabajar con Jen fue un sueño. Y no solo eso, mi personaje entra en el tercer episodio, que fue dirigido por Lesli Linka Glatter, con quien había trabajado en The Good Wife. Fue un rodaje muy especial porque me permitió reencontrarme con todas estas maravillosas mujeres que conozco desde que tenía 25 años. En medio de una pandemia, cuando todos estábamos tan vulnerables, yo tuve la suerte de sentirme como en casa.

Con un ambiente de rodaje tan especial, ¿qué escena recuerdas con más cariño?

Todas mis escenas con Reese (Whiterspoon) fueron muy divertidas, fáciles y gentiles de rodar.. Recuerdo también que mi primera escena en la serie fue con Billy Crudup, cuando Corey le pide que entrene a Bradley. Nunca antes habíamos trabajado juntos, pero nos conocemos desde siempre. Vivimos a dos cuadras el uno del otro en Nueva York, coincidimos mucho viendo obras de teatro y en las galas, y ahora que lo digo, esta fue otra cosa por la que me sentí como en casa. Pero mi escena preferida es una con Jen (Aniston) en el noveno episodio. No puedo contar mucho, pero Alex entra al camerino de Laura a preguntarle algo. Fue una escena muy divertida de rodar y me encanta como fan de la serie porque nos deja ver un lado poco explorado de Alex.

'The Morning Show' está disponible en Apple TV+.

