Álvaro Carmona, el español nominado a un Emmy por hacer una serie con "gente hablando"

Álvaro Carmona acaba de entrar en los libros de historia de la televisión española. Para sorpresa de toda la industria (empezando por el director, guionista y actor sevillano), Gente hablando entraba la semana pasada en el exclusivo club de las series españolas en ser finalistas a los premios Emmy Internacionales. Hasta la nominación del formato de Atresplayer Premium en la categoría de Mejor serie corta y la candidatura de Ane Gabarain como mejor actriz por Patria, las únicas series nacionales en aparecer en unos prestigiosos premios que históricamente han favorecido a la televisión británica habían sido Cuéntame cómo pasó, El fin de la comedia, Pulseras rojas y La casa de papel (histórica ganadora del premio a mejor serie en el año 2008). Hasta ahora.

En un panorama donde series como La casa de papel, Veneno y Élite han fagocitado la conversación sobre la televisión española fuera de nuestras fronteras, el éxito de Gente hablando y Álvaro Carmona remota directamente a la leyenda de David contra Goliat. También es un nuevo tanto para Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia que ya había dado un puñetazo sobre la mesa dando luz verde a la primera temporada de Paquita Salas.

Días después de esta nominación sorpresa, SERIES & MÁS habló con el alma de Gente hablando de su reacción a las buenas noticias, los orígenes de su primera incursión en la ficción después de años subido a los escenarios del stand-up y el futuro de la serie que le ha llevado a optar al premio más prestigioso de la televisión en todo el mundo. El 22 de noviembre la ciudad de Nueva York será el escenario en el que Carmona y su equipo descubran si el sueño ha ido un paso más allá.

¿Ya está celebrado todo lo que había que celebrar?

La verdad es que sí, la celebración ha sido larga y la resaca lo está siendo aún más, pero creo que hoy ya es mi último día de resaca.

¿Cómo te enteras de que 'Gente hablando' está nominada al Emmy?

Me llamó Oriol [Marcos], el productor de Set Màgic. Fue algo raro, porque la alegría vino una vez se había acabado la conversación. Es una noticia tan inesperada que, a día de hoy, me cuesta darme cuenta de que es verdad. De repente te acuerdas y dices: que han nominado a la serie al Emmy. Es algo muy extraño, ¿a quién le pasa esto? Yo nunca pensé que algo así podía pasar. Cuando ya se hizo oficial, me empezaron a llegar mensajes y he estado tres días contestando a todo el mundo. Es muy bonito ver cómo todo el mundo se ha alegrado de que nos haya pasado esto.

¿Estabais pendiente de las nominaciones o ni siquiera eras consciente de que iban a pasar ese día?

No tenía ni idea. De hecho, pensaba que ya habían pasado hace mucho. La productora Set Màgic y Atresmedia van presentando la serie a sitios y a veces me llaman porque han seleccionado a Gente hablando para un festival. Con la pandemia se ha complicado todo, porque no sabes si han pasado, si se han pospuesto o qué. No era algo que tenía en mente y no haces las cosas para ganar premios, pero es que los Emmy internacionales nos quedan muy lejos.

Álvaro Carmona aparece como actor en 'El Canal'.

Ahora 'Gente hablando' ha pasado a formar parte de un club muy limitado en el que están 'La casa de papel', 'Cuéntame cómo pasó', 'La cabina', 'Patria' y 'El fin de la comedia.'

(Suspira) No lo sabía, y la verdad es que es irreal. Parece algo que no es verdad. Cuando me dices eso nombres, pienso: estamos ahí. ¿Cómo vamos a estar ahí? Pero sí, estamos nominados a un Emmy.

El otro día publicabas en Twitter el siguiente mensaje. “Hay momentos en que te gustaría poder hablar con tu yo del pasado y decirle: “tranquilo, todo saldrá bien”. Hoy es uno de ellos”. ¿De dónde venía esa sensación?

Si tú haces algo pensando en que va a triunfar, creo que es el camino perfecto para estrellarse. El consejo que yo le doy a alguien que quiera hacer algo así es que haga algo que sea interesante para él. ¿Qué te gustaría ver que no exista ya? Si no te parece interesante a ti, mal vamos. El mensaje que publiqué es porque realmente es un trabajo muy difícil. A veces es algo intangible. Escribir es una cosa que se hace siempre en soledad y es algo que nunca puedes saber si está bien o está mal. Incluso si sale el proyecto, no hay nada que te lo confirme que esté bien.

Puedes encontrar gente que conecte con ello, pero ya está. Un reconocimiento así es una manera que tiene la vida de darte un certificado: “si te han nominado a un Emmy, es que mal no vas”. También pensaba que el hecho de que esto pasara de repente era como un brochazo que pinta toda tu vida hasta este momento de otro color. Todas las decepciones, los esfuerzos, las alegrías y las noches sin dormir tienen otro significado. Es un poco triste decirlo, pero como es un trabajo tan intangible esto funciona como un reconocimiento y una alegría para todo el equipo.

Esa reflexión me lleva a la difícil relación que tiene el artista con la validación. No puedes necesitarla porque no depende de ti, pero al mismo tiempo te puede facilitar las cosas.

Es algo que pasa a todos los niveles. Yo he hecho stand-up y tú puedes estar en tu casa pensando que has hecho el chiste más guay, pero cuando vas a salir a probarlo en un open mic y te encuentras a un amigo cómico, se lo cuentas porque quieres saber qué piensa. Crees que está bien, pero quieres que alguien te diga que es así. Esa validación es una manera de que alguien te diga que esas decisiones que has tomado son las correctas.

Fotograma del episodio 'El Cafe'.

¿Cómo surge la idea de hacer 'Gente hablando'?

Yo venía del mundo de la comedia y había empezado a hacer también arte y música. Quería hacer ficción, pero me daba bastante respeto. Empecé a pensar en lo que a mí me gustaba y me di cuenta de que la mayoría de las escenas que me gustan de las pelis son cosas sencillas. Para mí una conversación entre dos personas es algo que me puede resultar muy cinemático e interesante. Siempre me venía esa imagen: dos personas, una frente a otra, teniendo una conversación con puntos de vista que te sorprendan. Pensé que podría escribir algo así, pero ni siquiera me puse a preparar un proyecto. Directamente empecé a escribir los guiones para demostrarme que era algo que podía funcionar. De ahí viene el nombre. En la industria cuando vas a un despacho y alguien te dice que tu idea “es que es gente hablando”, te lo dicen de forma despectiva. Era una manera de reivindicarlo: sí, es gente hablando, pero no tiene por qué ser algo malo.

'Gente hablando' tiene alma de producción independiente. ¿Fue complicado convencer a esos actores?

El guion. No teníamos presupuesto para tener el plantel que teníamos, ni en la primera temporada ni en la segunda. Son actores que llegaron a la serie por el guion. Supongo que es esto que dicen los actores: one for them, one for you. Haz una serie para pagar las lentejas y otra para que te sientas a gusto con tu trabajo. Creo que Gente hablando era muy one for you. Si hubiéramos intentado conseguirlos sin enseñarles antes los guiones, no habría podido pasar. Creo que cuando ven los guiones quieren hacerlo porque es algo pequeñito que el actor disfruta.

Yo descubrí aquí que me gusta mucho trabajar con actores. Como soy el director, pero también el guionista, me di cuenta de que tenía instinto para saber cuándo dar libertad a un actor o no. Podía intuir si esa idea que quería hacer nos iba a hacer perder muchas tomas, pero otras veces tenían ideas que ayudaban al sentido del texto y lo que estaba por venir. Yo respeto tanto el trabajo del guionista que cuando me han ofrecido dirigir algo que no he escrito, lo he rechazado porque me daría cierto pudor hacer una versión de la idea de otra persona. Ya que tengo la suerte de poder escribir, me gustaría poder hacer los dos siempre que pueda.

Fotograma del episodio 'El Comienzo / El Final'.

Hay cierto mito con la improvisación en esta industria. Muchas veces se quiere hablar de las escenas que se han improvisado, pero la realidad es que la gran mayoría de las ideas ya estaban previamente en la página.

A mí me encanta la serie de The Office. Las actrices Jenna Fischer y Angela Kinsey hacen un podcast comentando la serie capítulo a capítulo. En cada programa leen mensajes de la gente que quiere saber si determinadas escenas o frases eran improvisaciones respecto al guion. Y la respuesta siempre es que era por guion. Y claro que es así, hay un trabajo previo brillante. Luego hay actores que son capaces de ver algo que se te puede escapar y que suma a la idea. Eso es algo que ves cuando trabajas con ellos. Te das cuenta de por qué Verónica Echegui es Verónica Echegui o por qué Miki Esparbé es Miki Esparbé.

De todos los episodios que he visto mi favorito creo que es el que protagonizan Ramón Barea y Ramón Agirre. Si tuvieras que recomendarle un solo episodio para que supiera qué es la serie, ¿cuál sería y por qué?

Creo que sería el episodio El café de la segunda temporada. Resume bien lo que es Gente hablando y al tener algo más de medios es visualmente más rico y creo que tiene la esencia de lo que es la serie. También el último capítulo de la segunda temporada, El comienzo / el final. Aunque igual no es el mejor ejemplo de una historia de la serie, creo que es lo mejor que he hecho nunca y el que más ha conectado con la gente. Cuando vi ese capítulo hecho, sentí una gran alegría porque algo así existiera. Simplemente. Y que encima lo hubiéramos hecho nosotros.

La pregunta es inevitable. Por el momento no se sabe nada. ¿Habrá una tercera temporada de Gente hablando?

Pasa una cosa con Gente hablando: es un formato muy restrictivo. Cuando me embarqué en este proyecto lo vi como un proyecto ideal para aprender. Ahora me gustaría hacer un formato más ambicioso, grande o diferente para poder seguir aprendiendo, sobre todo. Depende de muchos factores, pero en el futuro sí me gustaría volver a un formato al que le tengo todo el cariño del mundo. Aunque no sea igual el año que viene, creo que es un proyecto muy guay que ha conectado con la gente y que ha acabado estando nominado al Emmy. No ha podido ir mejor, pero a la hora de crecer como director molaría que lo siguiente fuera algo más grande. Hay algo ya, y no lo hay. Tengo ideas, pero hasta que no se concreten… Ahora mismo mi único objetivo es estar lo más guapo posible el 22 de noviembre para la gala de los Emmy. Gimnasio, cardio, hidratos… ahora todo se paraliza para que mi madre me vea ese día y me diga: qué guapo estás.

Las dos temporada de 'Gente hablando' se pueden ver en exclusiva en Atresplayer Premium.

También te puede interesar...

• 'Britney vs Spears': así es el documental de Netflix sobre su explosiva vida y búsqueda de libertad

• Las 7 conclusiones que nos deja la histórica publicación de Netflix de sus series más vistas

• Los Javis quieren cambiar la televisión española y dar voz a una nueva generación: 'Cardo' es su siguiente paso

Sigue los temas que te interesan