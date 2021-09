Laura Karpman ('¿Qué pasaría si... ?'): "El mayor reto fue componer el tributo a Chadwick Boseman"

Como antología, cada episodio de la serie de animación ¿Qué pasaría si... ? de Disney+ es diferente, no solo por el espíritu de la película del universo cinematográfico de Marvel que toma como punto de partida, sino por los géneros que utiliza para enmarcar su historia. Estos pueden ir del thriller al drama o al terror, y algunas veces todos dentro del mismo capítulo. Por eso, para la composición de la música original necesitaban a una persona muy versátil, y encontraron lo que buscaban: Laura Karpman.

Karpman ha colaborado con profesionales como Misha Green, Steven Spielberg, Alex Gibney, Francis Ford Coppola o Sophia Coppola. Ha compuesto música para el cine, series, videojuegos, teatro y conciertos de orquesta, y tiene varios premios, entre ellos un Grammy por el álbum Ask Your Mama, un Emmy por el documental Why We Hate y tiene un premio por la música del juego Everquest II. La composición de la música original de ¿Qué pasaría si... ? es su primera colaboración con Marvel y, visto el resultado y el cariño con el que habla de su experiencia, difícilmente será la última. Esto es lo que le contó a SERIES & MÁS sobre su proceso de trabajo en la serie.

Uatu, The Watcher en '¿Qué pasaría si... ?' Disney+

¿Cómo fue el proceso y tu fuente de inspiración para componer el tema principal de la serie, el de la cabecera?

Esta es una buena historia. Fue el primer tema que compuse, lo envié a Marvel y me fui en coche a pasar fuera el fin de semana. A las dos horas, mientras estaba conduciendo, me llamaron, pero no tenía cobertura, así que dejaron un mensaje de texto que decía: ", por favor, llámanos para hablar del tema principal". Pensé lo peor, era lo primero que hacía para ellos y creí que había empezado con mal pie. Enseguida los llamé, estaban Bryan Andrews (director) y A.C. Bradley (guionista) ambos al teléfono. Me dijeron que les encantaba y ahí pude respirar tranquila (risas). Sobre el proceso, sabía que el tema tenía que durar un minuto y quería algo que fuera reconocible, que pudieras escuchar tres o cuatro notas y saber qué tema era, porque iba a tener que usarlo con variaciones en todos los escenarios en los que estuviera El Vigilante. Como me dijeron que en la cabecera habría vidrios rotos, usé ese sonido, lo invertí y lo procesé. Toda la apertura es como una orquesta y un cristal roto. Quería relacionarlo con la ciencia ficción y entonces pensé en La dimensión desconocida, que cuando empieza nunca sabes dónde vas a terminar. Algo así, pero que encajara dentro del mundo de Marvel.

Todos tuvieron dificultades, pero el mayor reto fue componer el tributo a Chadwick Boseman en el segundo episodio, porque queríamos que fuera especial y memorable

¿Cuál fue su enfoque a la hora de componer la música de los episodios?

Fue realmente un gran reto, pero muy divertido. Creo que una de las cosas que más disfruté del proceso fue trabajar con lo que es realmente la premisa de la serie: quedarnos con la esencia de los personajes que vimos en las películas y a partir de ahí ir en una dirección completamente nueva y diferente. Con las partituras hice precisamente eso, jugar con los elementos de la música original de cada película cuando era apropiado e identificar cuándo tenía que empezar a separarme de esos acordes para crear algo nuevo. No podía ser solo una recreación de los temas ya existentes, porque para eso no me habrían necesitado. Identificas algunos elementos y unas veces juegas con ellos, pero otras no. En realidad es una exploración musical de las experiencias de los personajes. Por ejemplo, en el primer episodio el punto de partida es la historia de origen de Capitán América, así que usamos el tema musical principal de su película, pero de repente, la historia es la de Capitana Carter, así que tenemos que deconstruirlo y reconstruirlo para hacerlo apropiado para esta nueva heroína. Era un desafío diferente en cada episodio porque las respuestas a las preguntas de con qué me quedo y qué dejo atrás no eran siempre las mismas.

Peggy Carter en el primer episodio de '¿Qué pasaría si... ? Disney+

¿Recuerdas algún episodio o escena que fueran particularmente un desafío a la hora de componer?

Absolutamente todos tuvieron dificultades, pero el mayor reto fue componer el tributo a Chadwick Boseman en el segundo episodio, porque queríamos que fuera especial y memorable. El episodio al completo fue todo un reto porque estaban sucediendo muchas cosas y era como una película compactada de 30 minutos. Había muchos giros constantemente y eso requirió mucho a nivel musical. Teníamos que ser flexibles y ser capaz de adaptarnos a los cambios de género como quien cambia de marcha mientras conduce. Piensa en todo lo que estaba sucediendo y todos los elementos que había, teníamos Black Panther, Guardianes de la Galaxia, las escenas del bar, una película de atracos... Fueron muchos desafíos y eso es lo que hace mi trabajo apasionante.

Kevin Feige y todos en Marvel son grandes amantes de la música y es una de las cosas que más disfruto de formar parte de esta familia, porque se aprecia el trabajo de escribir música. Música orquestal real también para sus series de televisión.

¿Y cuál fue el episodio con el que más disfrutaste?

Pues mira, volviendo al segundo, disfruté mucho componiendo la música house que suena en el episodio, como si cogiéramos a compositores como Leonard Bernstein y Elmer Bernstein, pero añadiendo un ritmo moderno. También disfruté mucho escribiendo la música del tercer episodio con el estilo de las películas clásicas de misterio y asesinatos.

Por último, entre todos los compositores que han trabajado previamente en el UCM, cuál es tu favorito.

Me gustan muchos porque creo que cada uno tiene algo diferente que aportar. Me encanta lo que hizo Michael Giacchino en Doctor Extraño; me fascina su elección del clavecín, porque es perfecto para ese personaje. También me gusta mucho lo que hizo Christopher Beck en Ant-Man, porque es fabulosa esa idea de que el tema en sí sea grande y pequeño al mismo tiempo, como el personaje. Por supuesto, también Alan Silvestri, es un compositor clásico maravilloso que escribe temas memorables y una excelente música orquestal; todos tenemos grabada la música de Los Vengadores y nos emocionamos cada vez que volvemos a escucharla. Todas las personas que han trabajado en este universo trajeron un sonido completamente nuevo y eso es emocionante. Esto demuestra que Kevin (Feige) y todos en Marvel son grandes amantes de la música y es una de las cosas que más disfruto de formar parte de esta familia, porque siento que se aprecia el trabajo de escribir música. Música orquestal real también para sus series de televisión. Esa es mi debilidad.

Los episodios nuevos de '¿Qué pasaría si... ?' se estrenan los miércoles en Disney+.

