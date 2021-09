Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio'): “ La clave es estar con alguien con el que crecer”

Dicen que cuando Bergman estrenó Secretos de un Matrimonio en Suecia, el número de divorcios se disparó por las nubes. La gente entraba a ver la nueva obra del genio y salía completamente destrozada por el bofetón de realidad que encontraba en este duelo verbal entre una pareja que sacaban a relucir todas sus miserias. En ese matrimonio que interpretaban Liv Ullmann y Erland Josephson se encontraban todos los espectadores, y se daban cuenta de que quizás no tenía sentido continuar con la pantomima.

Una situación parecida ofrece la nueva versión que el director Hagai Levi ha rodado para HBO con el apoyo del hijo de Bergman. En esta nueva Secretos de un matrimonio se reimagina el clásico, pero se adapta a las nuevas relaciones del siglo XXI. Ahora es ella la que trae el dinero a casa, mientras que él es un hombre moderno y progresista que se encarga de los niños. Mientras que en la de Bergman nos dábamos cuenta de que él era un capullo desde el primer minuto, aquí habrá que rascar más para ver que los problemas siguen siendo los mismos.

A ello contribuye la increíble química de sus dos protagonistas Oscar Isaac y Jessica Chastain, que se dejan la piel y el alma en cada episodio. Ambos se conocen desde hace años, y esa complicidad ha sido fundamental para sacar el máximo de cada uno de ellos en un papel del que confiesan que no podían desconectar. “Depende del proyecto, pero en este ha sido imposible hacerlo”, reconocía Chastain en un encuentro con periodistas al que acudió EL ESPAÑOL.

Oscar Isaac y Jessica Chastain en 'Secretos de un matrimonio'.

Ella entró en el proyecto en el último momento por la baja a última hora de Michelle Williams, pero el proceso de ensayos y rodajes fue muy duro. “Fueron cinco meses en total y fue muy intenso. Yo intentaba encontrar momentos el fin de semana para estar a solas con mi familia y compensar por el resto de días. Me acuerdo después de rodar el episodio 4 que íbamos a tener un zoom nosotros dos y el director, y yo normalmente soy adicta al trabajo pero les dije que no podía, que no podía ver sus caras el fin de semana porque necesitaba un descanso, porque era imposible desconectar, y eso no pasa siempre”, contaba la actriz que además añade el factor de rodar con pandemia como algo que hizo la experiencia todavía más “dura emocionalmente, pero finalmente muy gratificante”.

Tanto Isaac como Chastain se casaron en 2017, por lo que este proyecto podía haber sido un terremoto emocional, pero ella tiene muy claro que esta serie lo que “recuerda a la gente es que si estás atascado con alguien, o no estas viviendo del todo, no está bien”, pero también cree que la clave para seguir creyendo en el matrimonio está “en si los dos sois curiosos de la misma forma, si cada día que pasa es como si vierais el mundo como la primera vez, si aprendéis, crecéis y descubrís cosas juntos”. Algo que su compañero de reparto subraya: “Crecimiento y evolución, esa es la clave”.

Nos daba un poco de miedo que la gente no quisiera ver a dos personas en una casa tratando sus problemas, porque ya tienen suficiente con los suyos, pero hay una cosa catártica

Esta versión de Secretos de un Matrimonio aborda también las nuevas masculinidades, y cómo los hombres que consideran que se han deconstruido siguen teniendo comportamientos sexistas, algo que comparte Oscar Isaac, que cree que su personaje se presenta “como un hombre beta o evolucionado, pero si nos fijamos es el que habla todo el rato, le gusta mostrarse, domina el espacio… él piensa que lo está haciendo todo bien y que su mujer está lo suficientemente feliz con eso”.

Cada episodio se abre con una imagen que descoloca, la de los actores preparándose para rodar entre estrictas medidas de seguridad por el covid, una forma de mostrar el artefacto audiovisual, pero también de unirlo con una realidad terrible. Para Chastain el poder ir a rodar después de la cuarentena “era como una isla, un espacio seguro y esto hizo del trabajo algo tan profundo porque todo el mundo estaba siendo honesto por lo duro que estaba siendo lo que estábamos pasando alrededor y eso afectó mucho a mi trabajo y al de todos en el set”.

Durante el encierro, además, muchas parejas han roto sus relaciones al verse “enfrentados a la realidad y a las cosas que no pueden evitar como antes hacían, yéndose a trabajar”. En las relaciones puedes olvidarte de esos retos porque estás ocupado, pero en este tiempo la gente se ha tenido que enfrentar a esas cosas. De hecho, nos daba un poco de miedo que la gente no quisiera ver a dos personas en una casa tratando sus problemas, porque ya tienen suficiente con los suyos, pero creo que hay una cosa catártica en ver estas cosas tratadas de una forma honesta”, apunta Oscar Isaac. Una serie actual, y una revisión inteligente que disecciona las relaciones sin concesiones y que puede llevar a sus protagonistas a ganar muchos premios por estas dos increíbles interpretaciones.

