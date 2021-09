Álvaro Díaz (Netflix España): "Si alguien tiene una buena idea es bienvenido, quiero escucharla antes que nadie"

Mónica Naranjo es la presentadora de 'Amor Con Fianza' Netflix

¿Cómo definirías la estrategia de los contenidos de no ficción de Netflix España?

En Netflix España siempre apostamos por la innovación, por la creatividad y, sobre todo por las mejores historias contadas desde España y para el mundo, porque actuamos de forma local, independientemente se vea en los 190 territorios en los que estamos. Las oportunidades que nos presenta el unscripted son enormes, y estos tres primeros proyectos tienen cada uno una naturaleza muy específica y están dirigidos a un público muy concreto. Habrá a quien le gusten los tres, pero habrá quien se enganche muchísimo a Insiders, a quien le chifle Amor con fianza y habrá quien piense lo mismo de Soy Georgina, porque nuestro objetivo es que todos encuentren algo que les guste dentro de Netflix.

Creo que esa es una de las claves del éxito de estos formatos, que hay concursantes con los que sientes cierta afinidad y otros que, por el contrario, producen una especie de rechazo que tiene algo magnético

¿La apuesta por los realities en Netflix es una estrategia que se decide a nivel global o por la que había un interés especial en España?

Es una estrategia local desde España que coincide también con la global, porque es un género de mucho éxito. Pero en nuestro caso es una apuesta a nivel a nivel local, porque en España funciona especialmente bien y tiene un público muy fiel.

Después de 20 años de experiencia, ¿cuáles dirías que son las claves del éxito de este tipo de formatos entre el público? ¿Qué buscamos en un reality que no podemos encontrar en una serie?

Creo que esta pregunta la puede responder mejor cada espectador, porque cada uno busca una cosa. Hay quien busca identificarse con lo que está viendo en pantalla y hay quien busca evadirse. Al final, lo que tenemos en común es que todos queremos entretenernos y eso, desde luego, se consigue con los realities. Te puedo dar mi opinión personal, la cual no tiene, a pesar de los años de experiencia que mencionas, ni mayor ni menor valor que la de un espectador. Creo que el factor evasión es muy importante, pero también que permite la identificación. A veces nos sentimos muy identificados con uno de los concursantes, porque reaccionan como creemos que lo haríamos nosotros en su situación. Pero también funciona justo al contrario, cuando no entiendes por qué actúan de determinada manera y te enerva su actitud. Creo que esa es una de las claves del éxito de estos formatos, que hay concursantes con los que sientes cierta afinidad y otros que, por el contrario, producen una especie de rechazo que tiene algo magnético, que hace que no los queramos ver, pero al mismo tiempo no queramos perdernos lo que hacen o dicen.

Con 'Insiders' estábamos buscando recuperar la esencia de los realities

¿Cuál es la apuesta y los planes de Netflix España en cuanto a series documentales? ¿seguirá estando el foco en el true crime o se van a explorar otros caminos?

El criterio es el mismo para las series documentales, los realities y otros formatos de entretenimiento: buscamos las mejores historias. Como dices, una parte muy importante de nuestra estrategia son los true crimes, porque tenemos muchos precedentes y hemos confirmado que nos funcionan muy bien, pero al final, por lo que apostamos es por las buenas historias. Como casos recientes tenemos Nevenka, el suyo era un testimonio muy potente y no dudamos ni un momento en apoyarlo. Siempre que los productores vienen a presentarnos sus proyectos y me preguntan qué tipo de historias queremos contar, m respuesta siempre es: las mejores, las que creas que tienen potencial. Nuestra puerta siempre está abierta, no soy muy partidario de tener unas pautas fijas, porque si decimos que solo vamos a apostar por una cosa nos perderíamos por el camino miles de historias. Te pongo un par de ejemplos recientes: "oye, y si hacemos una serie de un tipo que cuida tigres", toma Tiger King. O "y si hacemos una serie de un tipo que se enamora de un pulpo y va a verle todos los días", toma My Octupus Teacher. Es muy importante la visión que tienen los creadores o los productores de la historia. Así que, resumiendo, nuestro plan siempre es tener las mejores historias y eso rige para realities, para docus, para absolutamente todo.

¿La prioridad es desarrollar nuevos formatos o también estáis abiertos a hacer versiones de formatos internacionales, como ha ocurrido con 'Niquelao'?

Estamos abiertos a ambas cosas totalmente, porque al final nuestro objetivo es entretener y que los usuarios de Netflix encuentren siempre el mejor contenido. Si hay formatos que consideramos que pueden funcionar igual de bien aquí en España, por supuesto que nos planteamos hacer una adaptación. Dicho esto, cuando te llegan ideas tan atractivas, tan novedosas y tan originales como Insiders, nos lanzamos de cabeza a por ello.

'Insiders' está presentado por Najwa Nimri. Netflix

Durante el Festival de Edimburgo de 2020, el director de originales de no ficción y el responsable de adquisiciones de no ficción de Netflix Estados Unidos, dijeron, entre otras cosas, que estaban buscando un formato nuevo que marcara la diferencia, como hicieron en su momento Big Brother y Survivor. ¿Crees que 'Insiders' es ese formato?

Ojalá dentro de unos meses después de que lo lancemos pueda decirte que sí, pero me gusta cómo lo has enfocado porque, efectivamente, con Insiders estábamos buscando recuperar la esencia de los realities. Para ello lo primero que nos planteamos fue hacer un casting masivo de gente anónima, pero eso no nos garantizaba nada, porque esa gente anónima ha crecido viendo muchos realities y tiene una idea de lo que se puede esperar de ellos. Por eso ha habido tanto secretismo con este proyecto, porque la única manera de conseguir lo que buscábamos era si no sabían que se les grababa ni a qué se están presentando. Ellos acudieron a un casting sin saber en qué consistía el programa, por lo cual era difícil que crearan un personaje, porque no sabían qué era lo que estábamos buscando. Y de hecho, una de las cosas más interesantes que tiene el formato es cómo juega con sus expectativas. Les enseñábamos una prueba y se montaban una película de qué iba a ser Insiders, entonces les hacíamos una distinta y se descolocaban. ¿Nos comportamos de la misma forma cuando sabemos que nos están grabando o cambiamos de manera radical cuando nadie nos ve? No somos los mismos cuando estamos con nuestro círculo de confianza, con los compañeros del trabajo, con conocidos, extraños o solos. Ojalá lo consigamos, pero sí, nuestro objetivo es recuperar la esencia de los realities. Tiene una premisa muy, muy poderosa y tener a Najwa Nimri es más que un lujo.

Cuéntanos cómo se creó 'Insiders' y en tan poco tiempo, ¿fue una idea que desarrollasteis en casa o fue un proyecto externo?

En Netflix trabajamos como partners de las productoras. Bueno, te diría que de las productoras y en general de cualquiera que tenga una buena idea. Cualquiera que tenga una buena idea es bienvenido. Si alguien tiene una buena idea es bienvenido, quiero escucharla antes que nadie. Si tienes un formato en la cabeza, compártelo, te lo pido por favor. En este caso es una idea que nos trajeron desde iZen. Era un poco distinta, pero el germen estaba ahí, nos gustó y con eso empezamos a trabajar. Han hecho un trabajo increíble, como también has dicho al principio, en un tiempo récord. El despliegue técnico y logístico es enorme y han hecho un trabajo excelente. Y lo mejor es que ha sido un trabajo que se ha prolongado durante la grabación, porque todo es tan imprevisible, que por mucho que tuviéramos una escaleta, reaccionaban de forma que no esperábamos y hay que saber ser flexibles y adaptarse. La experiencia increíble y creo que ellos también estarán deseando que todos veáis el fruto de su esfuerzo.

Cuéntanos un poco más sobre esos retos técnicos y logísticos de 'Insiders'.

Durante unos momentos del día los concursantes eran conscientes de que había cámaras delante, pero luego terminaban y pasaban a otra zona donde convivían tranquilamente al acabar la jornada. La narrativa de cómo hacer que se metieran en esa historia tiene su gracia y ya la verás. Te cuento esto para que puedas apreciar el esfuerzo técnico y humano que estaba en juego, porque cuando ellos llevaban los micrófonos puestos sabían que los estaban grabando, pero cuando pasaban a la zona de convivencia se los quitábamos. Pero en el techo de esa zona hay escondidos más de 200 micrófonos y gracias a eso conseguimos mucha naturalidad. El despliegue de sonido, sobre todo, ha sido brutal. La factura visual también es muy impresionante y la narrativa, como se van desvelando las tramas, es muy novedosa.

La idea se vende sola y tiene muchísimo potencial, por lo que sería muy raro que el programa no tuviera éxito, pero a lo que se aspira, es a tener continuidad, ¿cómo tenéis pensado mantener la frescura en siguientes temporadas? ¿cómo os podéis reinventar sin perder el factor sorpresa de la primera vez?

Esto solo tenía pensado contártelo si me hacías la pregunta. Tenemos grabada más de una temporada de Insiders porque confiamos mucho en el formato. Por eso hemos mantenido tanto secretismo. Tenemos grabados más de un Insiders, y si todo va bien y como dices, funciona, tendremos Insiders para rato. Estoy totalmente acuerdo, la segunda vez no podría ser igual, está claro. Por eso, la primera vez ha sido múltiple.

Georgina Rodríguez en la imagen promocional de 'Soy Georgina' Netflix

Como decíamos antes, estos tres primeros programas apelan, sobre el papel, a espectadores distintos, ¿teníais claro desde el principio que queríais empezar con estos tres y no con otros?

Sí, detrás de la elección de estos tres programas hay unos criterios de estrategia y no es casual que hayamos apostado por estos tres. El primero sí o sí tenía que ser Insiders, porque todos llevamos mucho tiempo buscando gran nueva idea, esa premisa, que como dices, se vende sola. La segunda propuesta queríamos que fuera Amor con fianza, porque es un tono que nos encanta, es muy divertido, innovador y entretenido. Y luego queríamos el perfil de un talent con el que crear un reality de seguimiento, se nos presentó la figura de Georgina y no lo dudamos. Era una oportunidad maravillosa, tiene una historia súper potente y ella ha sido muy generosa y muy natural. La estrategia es intencionada, y si hoy volviéramos a hacer el diseño de nuestros primeros lanzamientos, volverían exactamente los mismos.

Crear contenidos para el mayor streamer del planeta abre la puerta a una distribución mundial pero esa globalización también implica sus retos. ¿Cuál es vuestra prioridad al crear formatos, el espectador español o pensáis en un espectador internacional? ¿Cómo encontráis el equilibrio?

Cuando lanzamos una serie creemos y queremos que funcione en España. Dicho esto, por supuesto que se viaja y se ve en muchos más sitios y eso es maravilloso, pero hay algo que vemos cada vez más, y es que las historias locales funcionan muy bien fuera, porque cuando una historia o un formato es bueno, funciona aquí y funciona en todas partes, como han demostrado las series turcas o las de aquí en el exterior. Pero la prioridad es España, con la confianza total y absoluta, en que si algo es bueno y funciona aquí, viajará y lo hará también en el resto de esos países en los que estamos.

Tendremos Insiders para rato. Estoy totalmente acuerdo, la segunda vez no podría ser igual, está claro. Por eso, la primera vez ha sido múltiple

Qué puedes contarnos sobre otros proyectos que tenéis en marcha.

Creo que estamos en un momento maravilloso para el entretenimiento para nosotros en Netflix para los usuarios, porque van a tener muchísimo contenido para disfrutar. También para los creadores. Lo que te decía, cualquiera que tenga una buena idea es el momento de venir y compartirla. En ese sentido, creo que en los próximos meses y años irá creciendo nuestro catálogo y nosotros estamos abiertos a todo. Hay varios títulos en marcha y estamos tocando distintos géneros. Estamos ya trabajando en nuestro primer dating y estamos trabajando en series documentales. Estos son los tres más avanzados, pero tenemos la vocación de volumen y de que los amantes del entretenimiento encuentren en Netflix mucho contenido que disfrutar.

Por último, ¿a qué programa o serie te has enganchado últimamente?

Lo último que me ha enganchado es a la nueva temporada de La casa de papel, que ya la he visto. Qué te voy a contar, tenéis que verla.

