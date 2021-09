Kay Cannon ('Cenicienta'): “Todos conocerán el nombre de una princesa que elige salvarse ella misma”

¿Qué más se puede hacer con un cuento clásico, después de centurias, y que además ha sido explotado por Disney? Esta Cenicienta es la respuesta que estabais esperando. La película protagonizada por la cantante Camila Cabello junto a Billy Porter, es una nueva (y muy actualizada) versión en clave musical del clásico cuento de hadas y princesas, que se estrenará en Amazon Prime Video el viernes 3 de septiembre.

Dirigido por Kay Cannon, el largometraje nos dará la oportunidad de ver una nueva versión de la historia de siempre pero llevada a la actualidad, y en la que la diversidad va a estar muy presente, mostrado ese "lugar muy, muy lejano" como un reflejo más real y fiel de nuestro mundo. Hablamos con la directora de la película, que nos cuenta cuáles son las claves de esta Cenicienta.

Un cuento de hadas narrado al ritmo de la música

Escena del baile en 'Cenicienta'. Amazon Prime Video

El tradicional cuento protagonizado por Cenicienta (Camila Cabello) se convierte en un musical que actualiza la historia original. Ella, por supuesto, es el personaje principal, una joven muy ambiciosa cuyos sueños resultarán ser mucho más grandes de lo que el mundo llegará a permitirle.

Huérfana, creció con su madrastra y hermanastras, que le intentarán hacer sombra en la medida de lo posible. Sin embargo, la protagonista no conoce el significado de la palabra rendirse y con la ayuda de Fab G, la nueva versión del hada madrina interpretada por Billy Porter, será capaz de perseverar para lograr sus objetivos. La princesa de zapatos de cristal y vestidos pomposos decidirá dejarlos a un lado para poder crecer y evolucionar definitivamente, dejando de pertenecer a un cuento tradicional y adaptándose a los nuevos tiempos.

Un reino muy, muy lejano... Y multicultural

Billy Porter como la nueva versión del hada madrina de 'Cenicienta'. Amazon Prime Video

Kay Cannon, creadora y directora de Cenicienta confiesa que nunca fue una niña a la que le entusiasmaran especialmente las historias de princesas, destacando su inclinación por otro tipo de historias como E.T. El extraterrestre o Annie. "Cuando James Corden me comentó la idea de contar de nuevo la historia de Cenicienta a través de un musical con canciones contemporáneas sentí un gran entusiasmo", dice Kay, añadiendo que para ella fue una oportunidad idónea para "reescribir el cuento, que ya había sido escrito hace cientos de años y que necesitaba una actualización con respecto a ciertos conceptos que habían quedado anticuados".

De esta manera, la directora llegó a la conclusión de que "Cenicienta cambiaría su propósito, pasando de ser salvada por un príncipe a ser salvada por sí misma y sus propios méritos", explica. Cannon añadió la importancia de incluir un reino multicultural para cambiar un tipo de relatos que hasta ahora habían estado "repletos de gente blanca muy tradicional que no representan al mundo tal y como es".

Para la propia Cannon, la elección de Camila Cabello para el papel protagonista fue fundamental, resultando en un reflejo muy particular de la historia de la princesa. "Creo que conocer la historia de Camila es importante, ya que ella tuvo que iniciar un camino muy duro desde que dejó su país a los seis años. Ella también trabajó mucho para conseguir sus sueños y creo que es como una versión real de la propia Cenicienta", añade.

La creadora defiende que tenía claro que quería hacer una comedia musical, en la que también tiene cabida Billy Porter, un actor al que considera como "alguien mágico, capaz de representar el cambio en el mundo", mientras hace memoria de sus controvertidas vestimentas en sus apariciones en distintas ceremonias. "Solo aparece durante diez minutos, pero aun así sentirás su presencia en todo el film y no le olvidarás fácilmente", aclara.

Su nombre llegará a pronunciarse en los confines del reino

Camila Cabello es la protagonista de 'Cenicienta'. Amazon Prime Video

La historia detrás de Cenicienta encierra una lucha personal que se entona en la canción original They're gonna know my name. A través de la música, la protagonista deja claro cuál es su verdadero nombre y cómo se esforzará incansablemente para cumplir sus sueños y que la gente sepa quién es.

"En el cuento original, Cenicienta es obligada a quedarse en el sótano, mientras que en este otro, ella elige quedarse allí para madurar, prepararse y hacer que todo funcione", comenta Kay. "Desde el principio, cuando ves a la protagonista, sabes que se escogerá a sí misma en primer lugar", recalca la directora, añadiendo cómo la protagonista no prioriza su historia de amor, sino que elige amarse a sí misma, sin importar cuántos obstáculos se opongan en su camino.

Uno de los detalles a tener en cuenta de Cenicienta es la propia estructura de su nombre, "ideado a conciencia por sus hermanastras para reírse de ella, su nombre real, ya que siempre anda rodeada de suciedad y manchada de ceniza". Kay Cannon hace hincapié en la canción, compuesta por la propia Camila Cabello, destacando cómo a través de ella "consigue tomar las riendas de su propia vida, haciendo que todo el mundo conozca su nombre y lo genial que es en realidad".

Un propósito que renueva el cuento original

Detalle del zapato de cristal en 'Cenicienta'. Amazon Prime Video

El cuento de hadas que se narra en la película tratará de actualizar y mejorar la versión de una princesa que se ha quedado anticuada, dejando que los niños vean cómo los cuentos también evolucionan y contando "una historia que tiene en cuenta más puntos de vista aparte del que posee un hombre blanco cualquiera", tal y como explica su directora.

"Creo que el hecho de haber cambiado a Cenicienta de una manera tan drástica y haber hecho menos malvada a su madrastra marca una gran diferencia", afirma Cannon, a la que entusiasma especialmente el proyecto por la presencia de muchas mujeres en el proceso creativo, tanto delante como detrás de la cámara.

Sin duda, Cenicienta marcará un cambio en la forma de narrar los cuentos de princesas y seguirá trasladando un importante mensaje a los espectadores y, en especial, a los niños y niñas, a los que Kay Cannon espera "contagiar ese espíritu de lucha y esfuerzo para conseguir todo lo que se propongan".

