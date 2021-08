Alfre Woodard ('See'): "Me encanta que en nuestro futuro las mujeres sean guerreras"

See está de vuelta. Una de las cinco series que inauguraron el catálogo de Apple TV+ el 1 de noviembre de 2019, estrena ahora una segunda temporada en la que Jason Momoa tendrá que enfrentarse a un rival potencialmente letal: Dave Bautista. En la retaguardia de la serie de fantasía creada por Steven Knight (Peaky Blinders) aguarda una veterana de Hollywood con más de 40 años de experiencia a sus espaldas: Alfre Woodard. SERIES & MÁS ha hablado con ella de su carrera, su personaje Paris y el regreso de una de las series más espectaculares y violentas de la televisión.

Muchos recordarán a la actriz de 68 años como la misteriosa vecina de la segunda temporada de Mujeres desesperadas. Sin embargo, la afroamericana es una estrella de la televisión (con tres Emmy gracias a series como La ley de Los Ángeles, El abogado y El experimento Tuskegee) a la que a veces, solo a veces, el cine ha sabido sacar partido. En 2020 fue la protagonista de Clemency, un escalofriante drama sobre la pena de muerte que ganó el Gran Premio del Jurado de Sundance. Debió estar nominada al Oscar.

La suya es una de esas presencias que mejoran cualquier historia en la que aparecen. See no es una excepción. La épica producción nos lleva a un futuro lejano en el que el ser humano ha perdido el sentido de la vista hasta que unos elegidos recuperan esa habilidad. En la segunda temporada encontramos a Baba Voss (Momoa) intentando reunir a su familia y escapar de las guerras políticas que le rodean. El regreso de su hermano y enemigo Edo Voss (Bautista) complicará las cosas.

'See' | Temporada 2 | Apple TV+

Fantasía (o no)

“Es curioso porque yo nunca pienso en See como una serie de fantasía o ciencia ficción. Siempre me sorprende cuando la gente habla en esos términos. Puede que sea porque todo lo que contamos parece posible y creíble”, explica una actriz que hace 25 primaveras aparecía en Star Trek: Primer contacto. “Para mí es igual cómo los seres humanos se relacionan entre sí, cómo aman, cómo forman grupos familiares y cómo dirigen sus tribus. Las relaciones se basan no en el ADN, sino en las necesidades que compartes: la seguridad, el progreso… Así que espero que eso suceda algún día”.

Por el aspecto de sus personajes, nadie diría que la última creación de Knight sea una serie que mira hacia adelante. “Recuerdo que, cuando me dijeron por primera vez que se desarrollaría 600 años en el futuro, la primera pregunta que hice fue: espera, ¿tenemos que usar maillots? Porque parece que cada vez que se cuenta una historia del futuro, la gente usa maillots y yo no puedo mantenerme en forma como para llevarlos durante cinco años”, bromea una mujer que cumplirá 69 años el próximo noviembre. “Creo que fue Francis Lawrence [el responsable de las secuelas de Los juegos del hambre dirigió tres episodios de la primera temporada] quien dijo pensemos en esto como si pasara 500 años antes de Cristo”.

Woodard es la sabia Paris en la ficción. Apple TV+

Una revelación que lo cambiará todo

Woodard prefiere no adelantar acontecimientos respecto a su personaje. Jonathan Tropper, nuevo showrunner de la serie, quiso asegurarse de que la actriz no permaneciera en un segundo plano de la historia. “Paris tiene un propósito real que viene de mucho antes de conocer a estas personas”. El guionista insiste en que el personaje no llegó a los Alkenny por accidente porque “tiene un papel activo en el destino de estos niños a los que protege y guía en su viaje”. A medida que avanzamos en esta temporada, se revelará la verdad sobre esta mujer con habilidad para ver el futuro.

“Nunca me he planteado realmente si es posible que haya gente que tenga visiones”, confiesa la actriz cuando le preguntan si cree que haya gente que puede intuir el futuro antes de que éste suceda, como pasa con su personaje. “Creo en la sensibilidad. Una de las cosas que aprendí a manejarme en el mundo de See sin contar con la vista es cómo los otros sentidos pueden ayudar a rellenar esos huecos que ha dejado la falta de un sentido. Hay muchas cosas de las que somos capaces como ser humanos, y que no probamos o desarrollamos”.

Mujeres de armas tomar

“Me encanta el hecho de que en nuestro futuro las mujeres sean guerreras. Las mujeres saldrán ganando este año. Estarán liderando batallas, pateando traseros y al cargo de todo lo que pasa. No habrá indicio alguno de que sean más débiles físicamente ni, por supuesto, en carácter y determinación”, presume la actriz afroamericana, dejando claro que la presencia de Bautista y Momoa no convierte a See en la clase de serie que uno podría esperar de su testosterónico cartel promocional.

Este año ellas tienen un papel aún más protagonista, impulsando sus propias narrativas y las de los hombres que las rodean. Woodard tiene debilidad por las dos hermanas con derecho a ocupar el trono, la feroz Kane y la aparentemente retraída Maghra.

“Ya conocemos a la reina Kane, que está al borde de descarrilar en cualquier momento. Sabemos lo maliciosa que puede ser a veces: es capaz de tratar a la gente de maneras horribles sin ni siquiera levantar la voz o cambiar la cara”. En los nuevos episodios, la sorpresa llegará con su hermana. “Vamos a aprender lo mucho que puede comportarse Maghra como la hija del rey Caín que es”, promete Woodard. “Vamos a ver un lado decisivo, calculador y decidido que no habíamos visto”.

La reina Kane es uno de los múltiples personajes femeninos poderosos en 'See'. Apple TV+

Cambio de escenario

Woodard, una apasionada confesa de las aventuras en exteriores y la naturaleza, celebra que Paris sea una mujer de la montaña. “Antes de hacer See, solo pensaba oh Dios, no quiero que mi próximo proyecto sea en un hospital, no quiero estar en un tribunal o en una comisaria de policía, ¿sabes? Y no quiero que me toque ser la abuela número 3”, ríe la actriz. “Quería una aventura, y vaya si la tuve”. La primera temporada de la visualmente deslumbrante producción de Apple TV+ se rodó en los bosques de la Columbia Británica (Canadá). “Creo que, junto a Nueva Zelanda, es el lugar en el que Dios quitó el papel de regalo”, ríe la actriz.

“Este año hemos rodado en Ontario [la región en la que se rueda, por ejemplo, El cuento de la criada] con una tipografía totalmente diferente, pero que mantiene la frialdad y la apuesta por lo salvaje. Después de una primera entrega rodada al aire libre, los nuevos episodios mostrarán ciudades que reflejarán las consecuencias del apocalipsis que explica el primer episodio de See y que dejó la población de la Tierra en apenas dos millones de almas. “Vamos a ver cómo son las ciudades y qué ha sido de esos lugares. Ya sabes que con la gente de la ciudad siempre habrá problemas. Cuando demos con ellos, habrá fuegos artificiales”.

Jason Momoa y Dave Bautista se enfrentarán en los nuevos episodios. Apple TV+

Volver a empezar

La actriz de 12 años de esclavitud, Luke Cage, Ser padre y True Blood tuvo que aprender cómo actuar como un personaje ciego en See. Joe Strechey, productor ejecutivo de la serie, es el encargado de enseñar a su reparto cómo deben moverse en un mundo en el que la visión está solo al alcance de unos pocos. “Antes de la primera temporada, hicimos un mes de entrenamiento. La ceguera fue un idioma en el que Joe nos introdujo y en el que tenemos que luchar contra nuestros reflejos. Es una inmersión constante”, explica. “Solo somos niños pequeños en ese idioma, pero ahora uso en mi vida diaria las cosas que aprendí sobre cómo moverme por el mundo sin el apoyo de la vista”.

Tras participar en 130 películas y series de televisión, el medio ha dejado de ser un factor clave que determine la hoja de ruta. “No voy a trabajar sin convertir antes a mi personaje en un ser humano. Una vez que sabes cómo es realmente, puedes mirar el mundo con sus ojos de la forma en que ellos ven el mundo. Tienes que conocer la historia de ese personaje, lo que le ha sucedido personalmente, la forma en que hablan, cómo se mueven… y ya luego añades a lo que se cuenta en el guión: lo que se dice de ella y lo que le pasa”.

Woodard sigue siendo la misma que cuando empezó en la interpretación con directores tan respetados como Alan Randolph, Robert Altman y Martin Ritt. “Creo que realmente no he cambiado. O al menos espero que no haya cambiado mi forma de actuar. Si me pongo a ver esas viejas películas descubriré que mis ojos no son tan brillantes. Mis ojos han visto mucho, aunque creo que soy una persona que cree en la alegría y busca sentir alegría a diario. Si alguna vez siento eso, entonces necesito aprender de la joven Alfre”.

El primer episodio de la segunda temporada de 'See' se puede ver en Apple TV+.

También te puede interesar...

• Qué es 'Come From Away: Bienvenidos a Gamber', la grabación de Apple TV+ del musical sobre el 11-S

• Las verdades no tan ocultas de Octavia Spencer y Kate Hudson: confianza, vida pública, pasado y narcisismo

• Joseph-Gordon Levitt: "Ojalá la sociedad celebrara a los maestros mucho más que a la gente que nos entretiene"

Sigue los temas que te interesan