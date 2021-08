Las verdades no tan ocultas de Octavia Spencer y Kate Hudson: confianza, vida pública, pasado y narcisismo

Se avecina un duelo estelar en la segunda temporada de Truth Be Told, la serie de misterio de Apple TV+ protagonizada por una testaruda periodista que busca destapar desde su popular pódcast lo que hay detrás de truculentos crímenes. Octavia Spencer tiene una inesperada compañera de viaje en Kate Hudson. SERIES & MÁS ha hablado con ellas de su primera colaboración tras 25 años de carrera en Hollywood.

El thriller ambientado en las bambalinas de la fascinación general por los true crime sigue una nueva investigación de Poppy Parnell, una mujer preparada para arriesgarlo todo (desde su vida a su relación con sus seres queridos) en su búsqueda de la verdad y la justicia.

En los nuevos episodios, Poppy tendrá que lidiar con un caso muy personal relacionado con su mejor amiga de la infancia, Micah Keith, la ahora magnate de los medios de comunicación y gurú espiritual basada en la liberación del dolor. Poppy y Micah comparten una infancia traumática que se irá descubriendo a lo largo de la segunda temporada. Sin embargo, los orígenes de las actrices que los interpretan no pueden ser más opuestos.

Spencer es la hija de una criada y un hombre que murió cuando ella tenía 13 años. A pesar de sus orígenes humildes, la actriz fue capaz de llegar a Hollywood y convertirse en una de las muchas actrices secundarias de carácter que necesita la industria. Hasta que Criadas y señoras le dio la oportunidad de su vida y, de paso, un Oscar. Desde entonces, la afroamericana se ha convertido en una de las estrellas más trabajadoras de la industria, aprovechando sus aisladas oportunidades de ser la protagonista (El sótano de Ma) y mejorando cada película en la que sale (volvió a optar a la estatuilla por Figuras ocultas y La forma del agua).

Hudson pertenece a la realeza de la industria del cine. La hija de Goldie Hawn y Kurt Russell (al que considera su padre a pesar de no tener una relación biológica) creció en Hollywood. Cuando en 2000 rozó el reconocimiento de la Academia por su icónica intervención en Casi famosos como la grupi Penny Lane, pareció que el mundo iba a ser suyo. Sus siguientes años fueron erráticos, encadenando éxitos aislados (Cómo perder a un chico en diez días) con numerosos proyectos que pasaron sin pena ni gloria por los cines. En los últimos años, Hudson ha sido muy selectiva con sus trabajos, especialmente desde que creara un imperio del fitness llamado Flabetics y publicara dos libros de estilo de vida.

Es muy interesante la lectura de la serie sobre el proceso del dolor. En Shelter [la empresa que tiene el personaje de Hudson] se da a entender que si no compartes tu sufrimiento, si no lo expones, no es real. ¿Creéis que hay una conexión entre esa idea detrás de ese refugio y lo que pasa hoy en día con las redes sociales?

Octavia: Mira, yo soy de la vieja escuela de pensamiento. Creo que vivimos en un momento en que compartimos demasiadas cosas de nuestras vidas. Lo que me encanta de crear nuevas relaciones y amistades es que te invitan a un espacio privado. Con la llegada de las redes sociales, eso desaparece. La gente puede buscarte en Google o investigar cuál ha sido tu pasado, pero no puedes llegar a saber de verdad cómo es la gente. Intento manejarme con las redes sociales de la misma forma que me manejo en la vida. Me guardo las cosas más íntimas y personales para la gente con la que tengo una razón más íntima y personal. Creo que la gente debería compartir aquello con lo que esté cómodo compartiendo, pero tienes que entender que es algo que se queda ahí para siempre.

Un nuevo misterio desencadena los misterios de la temporada. Apple TV+

Kate: Para siempre jamás (ríe, alargando las palabras). No estoy en desacuerdo con Octavia. Es importante que la gente no sienta la presión de tener que compartir su vida, pero creo que hay un gran malentendido en este aspecto. Creo totalmente en la libertad. Eso quiere decir que todo el mundo debería poder hacer lo que quieran hacer y compartir lo que quieran compartir sin tener que adaptarnos a expectativas ajenas.

Sin embargo, diré que en lo que respecta al duelo, se han realizado estudios sobre cómo afecta mostrarse abierto sobre el proceso de duelo y lo que eso puede hacer para sanar. Cuando te quedas esas cosas dentro, pueden convertirse en diferentes formas de depresión. Liberar esas cosas es importante, pero eso no significa que tenga que compartirlo con el mundo de Instagram. Cuando la gente dice, "es importante compartir", lo creo sinceramente.

Octavia Spencer es Poppy. Apple TV+

A Poppy y Micah les va muy bien en la vida a pesar de que han tenido un camino lleno de inseguridades y medios. Si vosotras pudierais escribir una carta a vuestro yo de los 16 años, ¿qué le diríais?

Octavia: (Duda unos segundos) Es genial estar a este lado de las cosas y poder mirar hacia atrás, pero si me pudiera hablar conmigo misma desde el futuro, creo que no daría ningún consejo porque todo lo que he experimentado en mi vida me ha convertido en quien soy ahora. Así que solo diría: mantente en el camino tal y como vas. Sigue así.

Kate: Creo sinceramente que mis batallas personales o los conflictos familiares que me pusieron las cosas difíciles en el pasado me ayudaron a prepararme para el futuro y el éxito. Dicho esto, también es verdad que he tenido muchos traumas personales que nunca me he permitido aceptar del todo y estar en paz con el hecho de que me había pasado algo traumático. Si pudiera hablar con esa persona de entonces le diría que no pasaba nada por estar sufriendo.

Quizás eso hubiera suavizado algunas de las cosas que me han pasado. Creo que un montón de chicas jóvenes han pasado también por sensaciones similares, especialmente si han sufrido algún tipo de situación de abandono. Creo que estaría bien decirme “que no pasa nada, que está bien que te sientas mal”. Creo que esa es la que cosa que podría ayudar a una versión más joven de mí misma.

He tenido muchos traumas personales que nunca me he permitido aceptar del todo y estar en paz con el hecho de que me había pasado algo traumático. Si pudiera hablar con mi yo de 16 años, le diría que no pasaba nada por estar sufriendo. Kate Hudson, Micah en 'Truth be told'

¿Qué es lo que más ganas teníais de explorar en la historia de vuestros personajes?

Kate: El narcisismo. Para mí eso era lo más interesante de Micah cuando estaba intentando descubrir quién es realmente como persona, cómo pudo llegar tan lejos en la vida y cómo se montó ese imperio. Todos los actores estamos obsesionados con la psicología y el comportamiento humano. Micah es un tipo de personaje fascinante. ¿Cómo puede el personaje venir de donde viene y ser tan exitosa? No podemos revelar mucho sobre la historia o su viaje, pero la relación de Poppy y Micah se enfrentará a un examen. Para mí personalmente como actriz, me llamó la atención ese narcisismo. Fue divertido experimentar cosas que puedes ver de forma externa en tu vida y que aquí puedes explorarlas desde dentro.

Octavia: Creo que Poppy es una mujer muy interesante. No conozco mucha gente que tenga una capilla en su propia casa. Es una periodista que tiene muchos conflictos por algo que no hemos contado todavía, pero que sigue acechándola todavía. Su fe es una parte clave de su personalidad, pero debe hacer frente a las consecuencias que pueden surgir cuando hace su trabajo y se compromete con la búsqueda de la verdad. Puede haber consecuencias para su familia.

Ya lo vimos con el misterio de la primera temporada, sus acciones tienen ramificaciones para los que están a su lado. Con el nuevo caso pasará lo mismo. Ella está creciendo como mujer e individualmente dentro de su trabajo y su matrimonio. Es muy excitante poder explorar tantas cosas del personaje como mujer, como periodista y como amiga.

'Truth be told' es la primera serie como protagonista de Kate Hudson. Apple TV+

Octavia, a menudo resulta difícil saber de verdad si Poppy es una heroína o una antiheroína en su propia historia. ¿Cómo ves tú al personaje?

Octavia: Creo que es una pregunta maravillosa. Veo a Poppy como un ser humano normal que se esfuerza por hacer lo correcto. No creo que necesariamente se vea a sí misma como una heroína. Creo que podría verse a sí mismo como una embajadora de la gente. Tiene buenas intenciones. ¿Sabes lo que dicen de las buenas intenciones, no? Las cosas no siempre salen de la manera que queremos o esperamos que sucedan.

Sería interesante si la hubiera interpretado desde el punto de vista de un villano, pero no creo que los villanos se vean a sí mismos como villanos. Una vez interpreté a una villana [en la película de terror El sótano de Ma] y era divertido porque ella no se consideraba un villano. Creo que Poppy se ve a sí misma como una embajadora de la gente, signifique eso lo que signifique. Cualesquiera que sean las ramificaciones o las implicaciones, creo que eso es lo interesante de interpretar al personaje. Podemos ver cómo afecta a las personas que la rodean.

Micah y Poppy comparten una infancia traumática. Apple TV+

Esta temporada habla mucho de la confianza como concepto. ¿Consideráis que sois personas confiadas en vuestra vida?

Octavia: Oh, dios (piensa unos segundos). La confianza y la lealtad son muy importantes en mi vida. No tengo relaciones cercanas en mi vida con gente en la que no pueda confiar, creo que es ahí donde surge el amor y donde yo estoy cómoda como persona. Este último año de pandemia nos ha enseñado un montón de cosas sobre las cosas que priorizamos en la vida. Una de las cosas que más aprecio del personaje es que es una persona muy leal con los que le rodean, aunque no siempre puedas llegar a conocer a la gente realmente. Lo vamos a ver este año con Micah. ¿Qué grado de lealtad le debes a la gente?

Kate: La confianza está en el centro de todo, ¿no crees? Eso es lo que nos hace sentirnos cómodos y seguros. La serie se llama Truth be told [La verdad sea dicha en castellano]. Cómo de sinceros somos con nosotros mismos y con los demás es parte de cómo se crea esa confianza. Yo, personalmente, puedo ser demasiado honesta. Entonces, si estamos hablando de mí como persona, definitivamente puedes confiar en mí que te voy a decir la verdad. A veces tengo que hacer lo contrario y no decirle a todo el mundo lo que estoy pensando todo el tiempo.

Soy de la vieja escuela de pensamiento. Creo que vivimos en un momento en que compartimos demasiadas cosas de nuestras vidas. La gente puede buscarte en Google o investigar cuál ha sido tu pasado, pero no puedes llegar a saber de verdad cómo es la gente. Octavia Spencer, Poppy en 'Truth be told'

Octavia, alguna vez has hablado de que la relación con tus compañeros de reparto es casi como un matrimonio. ¿Cómo ha sido crear esa familiaridad con Kate?

Octavia: ¿El matrimonio con Kate? Estamos felizmente casadas y esperando nuestro octavo hijo (bromea). Ha sido increíble crear esa relación y repartir la responsabilidad de la segunda temporada. Cuando escuché que íbamos a pedirle que interpretara Micah, crucé todo mi cuerpo para que nos dijera que sí. Creo que es una de las actrices más talentosas. Tengo muchas ganas de que se vea la temporada porque creo que la serie hace una exploración muy profunda de la relación entre Micah y Poppy, de lo que es la amistad y hasta dónde puede llegar.

Kate: Podría repetir todo lo que acaba de decir Octavia. En mi caso la diferencia es que estuve a punto de dejar a Danny [Fujikawa, pareja de la actriz]. Mira si he llegado a disfrutar estar casada con Octavia. Puede que en algún momento les intercambie (ríe). La echo mucho de menos. Es muy, muy raro que yo llore al final de un rodaje y cuando terminamos de rodar Truth be told me vine abajo.

Quizás porque estábamos todos juntos durante la pandemia y creamos una relación muy cercana, entablando una confianza y cuidándonos mutuamente. En nuestras casas estábamos muy aisladas y cuando llegamos al rodaje se creó una especie de sensación de familia en el plató. Y ahí fue importante tener una figura clara de liderazgo como Octavia. Ella marcó el tono de lo que se acabaría convirtiendo en una experiencia maravillosa para mí.

