Hannah Waddingham ('Ted Lasso'): "Estaba preocupada, creía que el público no iba a empatizar con Rebecca"

Como previa al episodio de Ted Lasso de este viernes, que esta semana se ambienta en una nevada Navidad para hacernos olvidar la ola de calor que estamos sufriendo, volvemos con una entrevista a uno de los actores de la serie revelación de Apple TV+. Esta vez, en SERIES & MÁS tuvimos el placer de hablar con Hannah Waddingham, la actriz que interpreta a Rebecca Wenton, propietaria del AFC Richmond.

La nominada como secundaria de comedia en los premios Emmy de este año, nos contó qué es lo que más le gusta de su personaje, el temor a no caer bien a los espectadores que tuvo en la primera temporada, en qué punto está en la segunda, si las galletitas que tiene que comer en la serie están tan buenas como parecen o cuánto de Ted Lasso hay en su creador (Jason Sudeikis), entre otras cosas.

Si no lleváis al día la segunda temporada, podéis seguir leyendo sin temor, porque no hay spoilers, pero no sigáis retrasando el momento de poneros con la serie, porque esta entrega de Ted Lasso también os va a hacer muy felices.

Hannah Waddingham y Jason Sudeikis en la primera temporada de la serie. Apple TV+

Rebecca es un gran personaje en una serie que se desarrolla en un mundo dominado por los hombres, ¿qué es lo que más te gusta del personaje?

Me encanta lo que representa Rebecca y también Keeley. Estamos en 2021 y no deberíamos estar hablando de estas cosas, pero la vida nos demuestra lo contrario. No es aceptable que siga habiendo discriminación de género, brecha salarial y tan poca presencia femenina en ciertos ámbitos, así que tener la oportunidad de interpretar un personaje como Rebecca es un honor. Es una mujer de negocios con poder, y es autoconciente cuando entra a espacios que tradicionalmente son ocupados por hombres, pero me gusta que para hacerlo no tenga que adoptar actitudes asociadas con lo masculino o comportarse como si fuera uno más de ellos. Puede seguir siendo quien es y vestirse tan glamuroso como le plazca y al mismo tiempo tomando decisiones y dando órdenes. Jason (Sudeikis) me ha dado la oportunidad de expresar mis opiniones sobre cómo interpretarla y cuánta vulnerabilidad mostrar y hay una escena en esta segunda temporada en la que Rebecca habla sobre la presión que siente al entrar en una reunión para mostrarse con autoridad. Me siento muy orgullosa de ese momento.

Rebecca está tan bien escrita, que una vez se descubre de dónde viene y por qué actuaba de esa manera, es fácil entenderla

He leído en alguna entrevista que usted ayudó a moldear el personaje de Rebecca a partir de algunas experiencias personales, ¿qué nos puedes contar sobre eso?

Antes de empezar a grabar la primera temporada le dije a Jason que quería que Rebecca tuviera mi misma edad para poder hacerla lo más real posible, porque me interesaba no rehuir del hecho de que todos tenemos vulnerabilidades y altibajos en nuestras vidas. Quería poder demostrar malestar y frustración detrás de esa apariencia de seguridad, por eso creo que fue muy importante, y una gran catarsis para mí, poder contar en la primera temporada la historia con su ex, ver que había sido dominada por un hombre en el pasado, pero también que podía encontrar la salida de esa situación.

Hannah Waddingham en el primer episodio de 'Ted Lasso'. Apple TV+

¿Te sorprendió algún comentario sobre su personaje en la primera temporada de la serie?

Llegué a hablar de esto con Jason. Estaba preocupada, creía que el público no iba a empatizar con Rebecca, pero la verdad es que está tan bien escrita, que una vez descubres de dónde viene, y por qué actuaba de esa manera, es fácil entenderla. La apoyas en su viaje de liberación de la influencia de su ex y quieres lo mejor para ella. Al ver esto, cuando empezamos a rodar la temporada 2 me sentí más confiada en seguir mostrando sus luces y también sus sombras.

En qué punto encontramos a Rebecca en esta segunda temporada

Yo diría que tiene más confianza en sí misma, pero aún está en un proceso de autodescubrimiento, de aprender a valorarse más, de aprender a pedir lo que quiere. Lo que merece. Está tratando de poner en práctica lo que dice Ted sobre creer en uno mismo y creo que está en un punto en el que ha recuperado la ilusión, ha encontrado motivos por los que ilusionarse en el equipo, en su vida y en la búsqueda de una pareja. Está aprendiendo a vivir de nuevo.

Pensar en que las nuevas generaciones pueden tener referentes como Rebecca, y creer que es posible aspirar a ser lo que quieran ser, es algo de lo que me siento muy orgullosa

¿Qué estaba pensando Rebecca en la escena de la cafetería del segundo episodio de esta temporada en la que estaba con John?

Me gusta mucho esa escena y me encanta que hayan decidido incluirla. Ella se fija en una pareja que está enamorada; otra en la que cada uno está a lo suyo, como quien está en pareja simplemente porque se ha acostumbrado a ello; luego una mujer que está sola y creo que empieza a preguntarse qué es lo que quiere realmente, porque nunca se ha hecho a sí misma esa pregunta. Es como si todas esas situaciones representaran dentro de su cabeza versiones de las diferentes vidas que podría tener y se da cuenta de que John es simplemente una opción cómoda y fácil.

Hannah Waddingham y Kiki May en el episodio 2x03 de 'Ted Lasso'. Apple TV+

Me gustaron mucho las escenas con la ahijada de Rebecca, fueron momentos muy bonitos, ¿qué fue lo que más te gustó de esa trama?

Pensar en que las nuevas generaciones pueden tener referentes como Rebecca, y creer que es posible aspirar a ser lo que quieran ser, es algo de lo que me siento muy orgullosa, pero quiero aprovechar para decir que disfruté enormemente trabajando con Kiki May. Cuando estás con ella en escena parece imposible que solo tenga 14 años, es muy profesional, tranquila, muy medida con sus expresiones faciales, tiene un talento que parece natural y superó todas nuestras expectativas.

En esta segunda temporada las galletas están mucho, mucho, mucho mejores. En la anterior me quejé tanto, que ahora realmente se pueden comer

¿Cuánto de Ted Lasso hay en Jason Sudeikis?

Piensa con todo lo que tiene que lidiar siendo el showrunner de la serie y que nada se decide sin su aprobación, así que realmente me sorprende y admiro su capacidad para entrar rápidamente en el personaje y comportarse de esa forma tan ingenua y positiva, y hacer un poco el tonto con todas las responsabilidades que tiene. Pero si hay algo en lo que se parecen mucho es en la facilidad de soltar perlas de sabiduría en cualquier conversación, de las que se quedan contigo para siempre.

¿Las galletitas que le lleva Ted a Rebecca cada mañana están tan buenas como parecen?

La verdad es que en esta segunda temporada las galletas están mucho, mucho, mucho mejores (risas). En la anterior me quejé tanto, que ahora realmente se pueden comer. Hay momentos en esta segunda temporada en los que las galletas no estaban en el guion, pero le pedía al departamento de atrezo que las trajeran, porque Rebecca estaba teniendo una mañana estresada o porque creía que ella querría tener una en el bolso, por si acaso. Creo que escucharon mis súplicas y se compadecieron de que me hubiese tenido que comer tantas de la anterior versión en la primera temporada.

Rebecca ante una caja de las galletas que prepara 'Ted Lasso'. Apple TV+

'Ted Lasso' fue un lugar feliz para los espectadores el año pasado, ¿qué te hizo feliz a ti en 2020?

Mi hija. Estar atrapados en una pandemia mundial nos forzó a poner la pausa un momento y pensar en nuestras prioridades. Mi hija tiene cinco años y todo este tiempo que pasé confinada con ella no lo habría disfrutado en condiciones normales, por mi trabajo. Ella aún me habla de las cosas que hicimos en esos meses y esos son bonitos recuerdos. También me di cuenta de lo afortunada que soy, así que en este tiempo he sido muy consciente de mis privilegios y eso también me ha hecho pensar mucho, pero agradezco poder haber compartir tanto con ella, porque fue la mejor compañía posible.

Los nuevos episodios de 'Ted Lasso' estarán disponibles cada viernes en Apple TV+.

