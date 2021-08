Phil Dunster: "'Ted Lasso' es una serie optimista, pero los personajes también pasan malos momentos"

Para que la espera entre episodios de esta segunda temporada de Ted Lasso sea más llevadera, volvemos con una nueva entrevista a uno de los actores de la serie de Apple TV+. En esta ocasión, SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Phil Dunster, el actor que interpreta a Jamie Tartt, uno de los personajes que ha tenido mayor evolución desde el estreno.

Al final de la primera temporada dejamos a Jamie fuera del AFC Richmond y como jugador del Manchester City, pero para nuestra sorpresa, en el episodio del regreso descubrimos que ha abandonado el mundo del fútbol por un reality de televisión. Sobre el porqué de esa decisión, cómo ve el actor al personaje, los momentos claves en su evolución y cuáles cree son las razones del éxito de la serie, hablamos con Dunster. Esto fue lo que nos contó.

Phil Dunster en la segunda temporada de 'Ted Lasso'.

Al inicio de la temporada nos llevamos una sorpresa al ver el camino que había tomado Jamie, ¿qué pensó cuándo leyó en los guiones la trama del reality 'Conquistas y pasión'?

Me pareció una idea brillante, porque esa es una decisión que una persona que ha estado bajo los focos, si la toma, lo hace quizá al final de su carrera, no cuando se supone que está en su mejor momento, como era el caso de Jamie. Es un lugar interesante para ponerlo, porque muestra lo cansado que está emocionalmente. Deja a un lado todo lo relacionado con el fútbol y se centra en algo puramente físico y superficial. En el segundo episodio, en su conversación con Ted, descubrimos que tomó esa decisión para poner una barrera entre él y su padre.

Creo que lo más importante, es que Jamie está intentando cambiar, que es algo que nunca se había planteado

Su personaje parecía al inicio de la serie una persona privilegiada y caprichosa, pero hemos ido conociendo un poco qué hay detrás de toda esa fachada, ¿cómo ve usted al verdadero Jamie?

Creo que es alguien que siente muchas cosas, pero no sabe cómo comunicarlas. Es algo que puede pasarle a cualquiera, pero es muy común en los hombres jóvenes que han sido educados para no hablar de sus sentimientos y fingir siempre que están bien, que son fuertes. Al no saber cómo comunicarse, siente frustración y actúa de forma agresiva, porque es el único lenguaje que conoce, y es cómo lo han tratado a él en casa. Con Jamie empezamos a entender al final de la primera temporada un poco mejor de dónde viene, el porqué de su actitud defensiva y todos sus muros emocionales. Creo que el verdadero Jamie, como muchos futbolistas profesionales es alguien que vive bajo un nivel de presión enorme. Por supuesto, es muy privilegiado, pero no tiene herramientas para manejar la presión. A eso hay que sumarle la relación que ha tenido con su padre, es una persona que ha sido herida y que también ha hecho mucho daño a los demás. Pero creo que lo más importante es que Jamie está intentando cambiar, que es algo que nunca se había planteado.

¿Cuál cree que fue el momento decisivo en la evolución de Jamie?

Como personas, somos todos muy complicados y creo que la evolución nunca es una línea recta. Aunque todo suma, no siempre es fácil identificar la cosa que nos lleva a otra, pero en el caso de Jamie creo que sí ha habido algunos momentos claves. El primero es haber conocido a Ted y que retara la forma individualista en la que estaba acostumbrado a comportarse en el equipo. Pero creo que uno de los momentos más importantes, aunque la serie no hable sobre ello, es cuando al final de la temporada vemos que ha aprendido a hacer el pase extra y deja que sea otro quien marque el gol. Su padre se lo recrimina y en ese momento entiende muchas cosas que nunca van cambiar en esa relación, y los espectadores pueden entenderlo a él un poco mejor.

Phil Dunster y Jason Sudeikis en la temporada 2 de 'Ted Lasso'.

¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito de la serie?

Nosotros no lo sabíamos cuando rodamos la serie, pero se estrenó en el momento en el que todos necesitábamos un poco de optimismo. Además de ese contexto, creo que realmente Ted Lasso es una muy buena serie. Ha sido maravilloso ver la reacción de los espectadores y lo que han sentido viendo la serie. Cuando una serie me gusta y se acaba la temporada, echo de menos a sus personajes y estar en su mundo. Ustedes, como periodistas supongo que verán muchas y algunas os harán sentir eso, como si los personajes fueran nuestros amigos. Creo que una de las mejores cosas de Ted Lasso es que nos da la oportunidad de conectar con algo positivo; que no es cínico, que no es violento. Ted Lasso es una serie optimista, pero los personajes también pasan malos momentos, no es una serie ingenua en la que todo siempre va bien. Vemos a Rebecca, Ted o Jamie con dificultades, pero las superan o intentan hacerlo. Creo que la serie da un poco de esperanza en que todos podemos ser mejores y eso es algo que necesitamos.

'Ted Lasso' es solo una serie, y no pretendemos cambiar el mundo, pero es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, ver a mujeres poderosas como Rebecca y Keeley, que además se apoyan entre sí, como referentes

Además de ese optimismo, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría destacar de la serie?

Sí, sus personajes femeninos en un mundo que tradicionalmente es muy masculino. Hay sectores en los que históricamente hay poca o ninguna presencia femenina en posiciones de liderazgo. Ted Lasso es una serie y no pretendemos cambiar el mundo, pero es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, ver a mujeres poderosas como Rebecca y Keeley, que además se apoyan entre sí, como referentes. Siempre habrá quienes quieran impedir el cambio y mantener las estructuras tal como están, porque les benefician, pero si en la pantalla empezamos a ver estas cosas normalizadas, realmente creo que esto tiene el poder de cambiar mentalidades. En esta temporada también vemos a Sharon, todo esto es muy positivo. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta serie.

Los nuevos episodios de 'Ted Lasso' están disponibles los viernes en Apple TV+.

También te puede interesar...

• Cristo Fernández ('Ted Lasso'): "Durante años no quise volver a tocar la pelota y ahora ¡Fútbol es vida!"

• Los 12 estrenos de series y películas más esperados de agosto

• Las mejores cabeceras de series de la temporada: todos los títulos de crédito nominados a los Emmy 2021

Sigue los temas que te interesan