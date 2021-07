Cinco preguntas sobre la primera temporada de 'Loki', contestadas por su directora

Las aventuras de Loki viajando a través del tiempo y el espacio han llegado al final de su primera temporada en la Sagrada Línea Temporal. La serie de Disney+ ha dicho adiós a su primera etapa y SERIES & MÁS ha tenido la oportunidad de hablar con Kate Herron, la directora de todos los episodios, que nos ha contado qué hace a Loki ser Loki o cuál es su variante favorita.

La joven directora británica, que previamente había dirigido episodios de series como Sex Education, ha anunciado que no volverá para la segunda temporada de Loki, porque quiere desarrollar algunos proyectos personales. "También soy guionista y quiero escribir el guion de lo próximo que dirija, pero estoy muy contenta de que la serie continúe y la seguiré como fan", nos explica, y añade que está contenta de formar parte de la familia Marvel y estará encantada de volver más adelante con este o cualquier otro proyecto. Esto es lo que nos contó.

Después de estos seis episodios de la serie, cómo respondería la pregunta qué hace a Loki ser Loki

En su esencia siempre hay algo de picardía innata, pero combinada con la idea de que hay dolor en todos los Lokis y un sentimiento generalizado de no pertenencia. Pero creo que la clave para mí es que son supervivientes, eso era lo queríamos mostrar en el episodio 6, cuando Loki está de vuelta en la AVT en el Teatro del Tiempo con el corazón roto. Queríamos que al verlo pudierais sentir su dolor, pero también ver cómo se recompone y decide que tiene que seguir luchando.

Sylvie y Loki a punto de entrar en el Fin de los tiempos.

Cuál es la escena de esta temporada de la que se siente más orgullosa

Le tengo mucho cariño a las escenas pequeñitas con dos personajes y, honestamente, estoy orgullosa de la temporada entera, pero si tengo que elegir una sola, por todo el trabajo que implicó y el resultado que tuvimos, es la del gran enfrentamiento del final del episodio 5. Lo es porque fue una secuencia muy complicada de armar. La entrega de Tom (Hiddleston) y Sophie (Di Martino) fue espectacular, ellos transmitieron todo y más con su interpretación, pero había que darle forma en la sala de montaje. Pasé todas las navidades con Calum Ross, mi editor; Dan DeLeeuw, del equipo de efectos visuales; y Jesse Lewis-Evans, de The Third Floor intentando que quedara perfecta. Así que supongo que esa es la escena de la que estoy más orgullosa, porque fue muy difícil de terminar. Ya sabes, había un encantamiento contra un monstruo que es una tormenta viviente, ¿cómo capturar eso para que tenga sentido para la audiencia y que además sea emocionante? Era un reto. Y creo que lo conseguimos.

En el material promocional de la serie había algunas imágenes que no vimos en el montaje final de la primera temporada, ¿fueron eliminadas por alguna razón?

Sí, esas cosas son más habituales de lo que pensamos, porque los tráilers, carteles y demás muchas veces se preparan antes de que todos los episodios tengan el corte final y a los equipos de marketing algunas imágenes les parecen más impactantes que otras y se las quedan. Por ejemplo, hay un flashback en Asgard que rodamos para el primer episodio, pero en el montaje final lo descartamos porque no nos encajaba. Tenía un punto demasiado tirando a la comedia y no sentimos que fuera apropiado con el tono que finalmente encontramos para esa historia.

Loki y Sylvie junto al villano de la temporada.

¿Siempre fue vuestra intención inicial que el final de temporada fuera una larga conversación entre esos tres personajes?

Sí. Siempre pensamos que el episodio 5 sería el del espectáculo, el del gran enfrentamiento con el gran monstruo. Para el episodio 6 en algún momento pensamos que al inicio podíamos incluir alguna una escena de acción en la que Loki y Sylvie tuvieran que luchar para llegar hasta El Que Permanece, pero teníamos dudas. Entonces, tuvimos que parar la producción por la pandemia. Yo estaba intentando aprovechar el tiempo lo mejor posible y cuando estaba editando el primer episodio, al ver las escenas entre Loki y Mobius cobrando vida frente a mí en la sala de montaje, fue tan fascinante, que me di cuenta de que no era realmente necesario un gran espectáculo en el último episodio. Creo que eso nos dio la confianza que necesitábamos en lo que estábamos haciendo. Eso y el gran talento de nuestros actores. Jonathan Majors es tan carismático que creo que como espectadores queremos sentarnos y escucharlo. Eso fue clave para nosotros. Además, me gusta la idea de que durante la serie tengamos varios momentos íntimos como este y empezar con una larga conversación y acabar con otra me parece que cierra el círculo.

Cuatro variantes de 'Loki'.

Ahora que hemos visto a todos los Lokis, ¿cuál es su favorito?

Oh, esa pregunta es muy difícil, son como mis hijos. Más que uno solo, creo que mis variantes favoritas son la familia extraña que para mí conforman Loki niño, Loki caimán. Loki fanfarrón y Loki clásico. Me encantaría ver un spin-off con ellos cuatro, porque la química que tienen y todas sus historias de antes de llegar ahí, y las que han sobrevivido juntos, deben ser muy emocionantes y divertidas.

Loki' está disponible en Disney+.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores series del catálogo de Disney+ y Star

• Todas las series Marvel que Disney+ está preparando y estrenará en 2021 y 2022

• Todas las series que Disney+ estrenará en 2021

Sigue los temas que te interesan