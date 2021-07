'Schmigadoon!': así se creó el nuevo lugar feliz de las series que homenajea y se ríe de los musicales clásicos

La televisión tiene un nuevo lugar feliz: Schmigadoon!. Cinco Paul y Ken Daurio, los guionistas de la saga Gru, mi villano favorito, han creado para Apple TV+ una comedia que pretende parodiar y, al mismo tiempo, homenajear la era dorada de los musicales. Cecily Strong (Saturday Night Live) y Keegan-Michael Key (The Prom) lideran un reparto lleno de estrellas de Broadway que, en pleno cierre de los teatros en todo el mundo, encontraron en este excéntrico pueblo de fantasía su lugar de salvación. Ahora le toca a la audiencia entrar en Schmigadoon!.

Paul, autor también de todas las canciones originales de la serie, llevaba veinte años detrás de la idea de dedicar una carta de amor a los musicales que vio cuando era un niño. “Entonces nadie hubiera hecho una historia así en televisión”, reconoce un prolífico creativo que hasta ahora había trabajado sobre todo en el campo de la animación. “Ahora gracias al streaming, la diversidad de oferta y la cantidad increíble de grandes series que se están haciendo, hay espacio para algo como Schmigadoon!. Fue con un viejo vino que había encontrado su momento”.

Los protagonistas de esta sátira son una pareja que se embarca en un viaje mochilero para fortalecer su maltrecha relación. De repente, descubren un pueblo mágico donde todos viven en un musical de los años 40. Pronto se dan cuenta de que no pueden abandonarlo hasta encontrar el amor verdadero. Melissa está obsesionada con los musicales y le parece una idea encantadora la idea de estar atrapado en uno. Josh, su pareja desde hace cuatro años, se enerva cada vez que uno de los habitantes del misterioso pueblo empieza a cantar en mitad de una conversación.

“Creo que yo sería un poco como Melissa”, explica Strong, una veterana del SNL (el jefazo del histórico formato de la NBC, Lorne Michaels, es productor también de la serie) que se enfrenta aquí a su primer proyecto como protagonista. “Disfrutaría viviendo allí durante un tiempo y viendo como un grupo de chicos se pelea por mí. Creo que tardaría unos días en darme cuenta de que en realidad estoy atrapada. Me encantaría que Schmigadoon fuera un parque temático. Siempre y cuando pudiera irme al final, claro,”, ríe, la también productora de la apuesta veraniega de Apple TV+.

Los orígenes de Schmigadoon!

Los habitantes de Schmigadoon. Apple TV+

Schmigadoon! ha cambiado mucho desde que Paul empezó a dar vueltas a un concepto sin saber muy bien si el formato ideal para la historia era una película, un musical de Broadway o una serie de televisión. La primera idea hablaba de dos amigos que quedaban atrapados en el pueblo y tenía algunas influencias evidentes, como Brigadoon, y otras que no lo eran tanto. “Un hombre lobo americano en Londres, aunque no lo parezca, también ha sido una influencia para esta historia”, admite el guionista de Mascotas y Lorax: en busca de la ciudad perdida.

En el largo proceso de llevar el proyecto de la página al papel, Paul destaca tres decisiones claves. La primera fue que los protagonistas eran una pareja que se iban a enfrentar a un viaje en el que tenía que descubrir cómo mantenían viva su relación romántica cuando las cosas se complican. La segunda fue el giro de que los personajes están atascados en el pueblo hasta que encuentren el amor verdadero. La tercera fue el título: Schmigadoon! “Hace veinte años no había pensado en el alcalde que está en el armario, el médico del pueblo o la profesora de escuela. Todo eso vino a partir de esas tres decisiones”, zanja.

Una vez se había encontrado la premisa, la siguiente incógnita era dar con el tono adecuado para una serie que nacía con intención de hacer al mismo tiempo una sátira y un homenaje. “Esa fue siempre la línea roja que teníamos que saber manejar”, confiesa Paul. El objetivo era parodiar ese tipo de musicales y burlarse de ellos, pero sin ser mezquino o demasiado cínico. “Era muy importante para mí que cualquier crítica que pudiéramos hacer viniera desde el amor porque, como seguramente os hayáis dado cuenta, me encantan los musicales. Y a Cecily le encantan los musicales”.

Una carta de amor al género

Aaron Tveit y Cecily Strong, en 'Schmigadoon!'. Apple TV+

Curiosamente, una película une el origen de la relación de amor con el género de su creador y sus dos protagonistas. “Creo que tenemos la misma respuesta. También Keegan”, recuerda la actriz. “El primer musical que vi fue Oliver. Mi abuela me lo enseñó. Vimos juntas un montón de musicales, pero ese fue el primero. Me gusta tanto que lo sigo viendo de vez en cuando aún hoy”.

Paul recuerda ver la película de Carol Reed, ganadora del Óscar a la mejor película de 1968, cuando era solo un niño. “La vi en el cine y me pasé meses hablando con terrible acento británico y queriendo ser el próximo Dodger”. Otras experiencias musicales que le marcaron, como Cantando bajo la lluvia, aparecen reflejadas en una serie que esconde guiños a los clásicos hasta en la señalética del pueblo.

En los seis capítulos que forman Schmigadoon! hay un sinfín de guiños que detectarán los seguidores más apasionados del musical. Otros homenajes se quedaron por el camino por falta de espacio. “Había una canción original que escribimos que era una parodia directa de We kiss in a shadow (Nos besamos en la sombra), el número de El rey yo”, reconoce Paul. “Se llamaba We neck in the basement (Nos enrollamos en el sótano) y era un número para los personajes de Nancy y Freddy. Era su número en solitario, pero se acabó cayendo en la mesa de montaje”, lamenta.

Ariana DeBose tiene su propio número musical en 'Schmigadoon!'. Apple TV+

Al menos Freddy y Nancy sí aparecen en The Vagina Song [La canción de la vagina], el icónico número con el que Cecily Strong nos obliga a mirar un clásico como Sonrisas y lágrimas con otros ojos a partir de ahora. La actriz y productora, sin embargo, tiene debilidad por una escena en la que ni siquiera aparece. “Mi escena musical favorita es Try with all your heart, el número de claqué de Ariana DeBose y los niños del colegio. Me encanta porque creo que es una explosión de alegría. Es ridículo, pero encantador. Todos son increíbles y Ariana es una intérprete increíble. Es una canción divertidísima y me hace gracia hasta el último detalle de la coreografía”.

Rodar un musical en pandemia

El encargado de crear todas las coreografías de Schmigadoon! fue Christopher Gatelli, un veterano de Broadway que había trabajado en montajes como Sunday in the Park with George, South Pacific, Newsies, El rey y yo e incluso la adaptación teatral de Mujeres al borde de un ataque de nervios, el clásico de Pedro Almodóvar. “Estaba muy intimidada porque tenía que bailar en varias escenas. Intenté engatusar a Chris para que no me pusiera las cosas muy complicadas”, bromea la actriz con más escenas musicales del elenco.

El rodaje de la serie de Apple TV+ tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, durante la segunda ola del COVID-19 en todo el mundo. “Como la serie se rodó íntegramente durante la pandemia no tuvimos mucho tiempo para ensayar juntos”, explica Strong. “Todo el mundo practicaba sus coreografías por su cuenta. Los actores se pasaban dos semanas en la habitación de hotel ensayando sus números para estar preparados el día que tuvieran que rodar las escenas, Ese compromiso era una prueba de lo mucho que hemos disfrutado haciendo esta serie”.

Kristin Chenoweth y Fred Armisen son marido y mujer en 'Schmigadoon!'. Apple TV+

Schmigadoon! se acabó convirtiendo en una vía de escape para todos esos veteranos de Broadway que vieron cómo los templos del teatro neoyorquino se cerraban indefinidamente en marzo de 2020. Alan Cumming (maestro de ceremonias en Cabaret), Kristin Chenoweth (la primera Glinda de Wicked), Aaron Tveit (el héroe romántico de Moulin Rouge! en su versión teatral), Ariana DeBose (amante maldita de Hamilton en los escenarios y nueva Anita en el West Side Story de Steven Spielberg), Jane Krakowski (ganadora del Tony por el personaje que Penélope Cruz interpretó en Nine) y Ann Harada (la voz de la marioneta protagonista de Avenue Q) se pasaron por el pueblo más feliz de la televisión para huir de todo lo que estaba pasando en el mundo.

“Creo que es una serie alegre y un regalo muy bonito para el mundo, con o sin pandemia”, promete una actriz que acaba de ser nominada al Emmy por segundo año consecutivo por la que puede ser su última temporada en el mítico SNL. "Cuando me fui de Nueva York para hacer la serie, los teatros seguían cerrados. Era algo muy triste hasta que, de repente, me vi en un lugar mágico en el que podíamos hacer actuaciones los unos para los otros y rodearnos de estrellas de Broadway. Fue una experiencia muy alegre y ahora toca compartirla con el mundo después de un año tan complicado”. Bienvenidos a Schmigadoon!.

Los dos primeros episodios de 'Schmigadoon!' se pueden ver en Apple TV+ desde el próximo viernes. A partir de la semana que viene se estrenará un episodio a la semana.

