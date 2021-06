Omar Banana, de descubrimiento de Los Javis a actor revelación de las series españolas en 2021

Paquita Salas buscaba siempre actores 360, “que es bueno en drama, en comedia, quizás sabe cantar y bailar…” Gente como su Maca. Los Javis, los creadores de la mítica serie que nació en Flooxer y explotó en Netflix, también lo tienen claro. Su don para descubrir y dirigir actrices y actores es casi milagroso. En su afán por encontrar intérpretes 360, Javi Calvo y Javi Ambrossi convocaron un cásting por internet para la segunda temporada de Paquita. Los ganadores saldrían en un episodio de la serie.

Lo que parecía más una estrategia de publicidad de Netflix que otra cosa, resultó siendo un éxito. De aquel cásting masivo salió uno de los rostros que más hemos visto y con el que más nos hemos reído este 2021. Se llama Omar Banana, tiene sólo 24 años, y desde aquella aparición en Paquita Salas como el chófer de la limusina que lleva a la representante y a Macarena de los Goya a casa del “roquerillo”, su vida ha dado un giro radical. Lo ha confirmado este año, donde le hemos visto en Reyes de la noche y La reina del pueblo, en dos papeles donde desata su vis cómica y se confirma como uno de los actores del momento.

Omar Banana tiene claro que aquel cásting le cambió la vida. “Yo estaba viviendo en Londres, me había ido allí para estudiar interpretación y llevaba varios años. Quise trabajar como actor allí, pero era muy complicado, y recuerdo estar viendo la primera temporada de Paquita Salas en Flooxer en mi cama y decir: ojalá algún día estar en una serie así, porque eran tan bonito. Y cuando salió ese cásting yo me acuerdo que acababa de salir de la ducha, no tenía ninguna esperanza, porque era un cásting nacional, mandabas un vídeo en youtube y pensé que lo iba a mandar medio mundo, tenía cero esperanzas”, cuenta el actor a SERIES & MÁS.

A pesar de todo lo mandó, y ya en Huelva, tres meses después, “me llegó un mensaje de Netflix y empecé a darme cuenta de todo esto y para mí fue… bueno es que yo era muy fan. Primero de Javi Calvo por Física o Química, y luego de Los Javis. Les seguía mucho, Paquita me encantó, La llamada también… y cuando me dijeron que sí casi me explota la cabeza", confiesa. Poco después, Los Javis volvieron a confiar en él. Le dieron el papel de Manolito, el amigo de Josélito en Veneno, el pelotazo que les consagró a todos. Un papel donde está casi irreconocible y donde volvió a encandilar a todos.

Ahora se cumple el sueño de aquel chaval que en Huelva tenía claro desde los 8 años que quería dedicarse a la radio o al teatro. “Yo me iba en Huelva a los ciber y desde una cabinita cogía las Páginas Amarillas y me ponía a llamar a todas las radios de Huelva. Las primeras que me salían, y les decía que quería trabajar, y cuando me preguntaban mi edad yo tenía 8 o 9 años. Les decía que yo les ayudaba, les hacía un café, o lo que fuera… Y me decían, tú llámanos dentro de 10 años, y yo les decía que sí, que les llamaría. Ese fue como mi primer intento”, recuerda Omar Banana.

La primera vez que hice una obra de teatro descubrí un mundo nuevo para mí. Era lo que quería hacer realmente, lo tuvo clarísimo desde que me subí a ese escenario

Él sabía que quería hacer algo, pero no fue hasta “los 14 o 15 años” cuando ese ‘algo’ se materializó en forma de obra de teatro: “Un amigo llevaba años en una compañía y había quedado libre un papel en Antígona, y me lo ofreció. En un primer momento dije que no, pero luego pensé… pero si es lo que tu quieres, hacer teatro, y me metí y ya descubrí un mundo nuevo para mí. Era lo que quería hacer realmente, lo tuvo clarísimo desde que me subí a ese escenario”.

Tiene claro que “gracias a Paquita se me abrieron muchas puertas y me conoció mucha gente”. Y así ha llegado hasta este año, en el que ha encadenado tres proyectos. Para algunos, incluso tuvo el lujo de no hacer pruea. “Yo sigo haciendo cástings, pero es verdad que hay cosas de las que me han dado, como por ejemplo La reina del pueblo, donde me llamaron porque me habían visto. Yo creo que sería en Paquita, pero sigo haciendo pruebas evidentemente, sólo que he tenido la suerte de que cierta gente le haya gustado mi trabajo y haya querido contar conmigo en otros proyectos”.

Ahora disfruta este año que está siendo mágico, y Omar Banana sólo puede sentirse muy agradecido. Tras la pandemia se reactivaron varios proyectos que se habían quedado parados y ha encadenado un estreno tras otro. Además, acaba de rodar Express, la primera serie española de Starzplay, y una película en Murcia. “Es muy guay, porque realmente yo llevo poquito en Madrid, menos de tres años”, dice con ilusión. Pero también con los pies muy en la tierra: “Tampoco lo grito muy alto, porque hoy puedes estar trabajando y mañana comiéndote los mocos, lo que hagas ahora da igual. Pero estoy muy contento y agradecido, y ojala siga así, crucemos los dedos”.

