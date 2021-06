¿Por qué 'Mythic Quest' conecta sus finales con los episodios especiales? Su creadora nos lo cuenta

Mythic Quest ha despedido su temporada 2 en Apple TV+ con risas y una escena final que nos recuerda por qué nos gusta tanto la serie creada por Rob McElhenney, Megan Ganz y Charlie Day. Sobre la conexión de esa última escena con el episodio especial de esta entrega y las claves del éxito de esta producción, SERIES & MÁS habló con Megan Ganz en una entrevista realizada durante la presentación de la serie en mayo.

Mientras esperamos con el corazón en un puño que Apple anuncie su renovación, compartimos con vosotros nuestra charla con la cocreadora de Mythic Quest, colaboradora McElhenney y Day en Colgados en Filadelfia, y guionista de series como Community, Modern Family y El último hombre en la Tierra. Además de explicarnos cuál es la intención de la serie detrás de los guiños al pasado que hemos visto en los finales de sus dos temporadas, también nos cuenta cuáles las claves del éxito de esta serie que sigue a los trabajadores de una empresa de desarrollo de videojuegos.

¿Cuál diría que es la clave para que en 'Mythic Quest' funcione tan bien la mezcla de comedia pura con momentos más emocionales?

Creo que lo que hace especial nuestra serie es que podemos hacer un episodio que podría ser de The Office y seguir con una historia de amor y ruptura entre dos personajes que el espectador no había visto antes. La primera temporada fue un experimento en ese sentido, y la audiencia respondió tan bien, que ahora sentimos que tenemos flexibilidad para seguir haciéndolo. Tenemos la suerte de tener un elenco talentoso que es capaz de hacerlo todo, literalmente, así que no tenemos límite a la hora de escribir tramas y escenas que sean más emotivas. Y como el último año fue muy difícil para todos, os queríamos hacer reír mucho, pero también mostrar la importancia de las relaciones interpersonales y la conexión humana.

¿Cómo encuentran el equilibrio para que la serie llegue tanto al público que no conoce los videojuegos como a los que son aficionados o trabajan en su industria?

Hay muchos creadores y guionistas que dicen que las hacen para un público muy específico. Nosotros podríamos hacer y decir lo mismo, pero cuando pones tanto cariño y esfuerzo en una serie en el fondo esperas que sea para que llegue a la mayor cantidad de público posible. En nuestro caso particular, era muy importante no alienar a los que aman los videojuegos o trabajan en la industria, así que en ese sentido necesitábamos que todo se sintiera auténtico, pero que al mismo tiempo fuera algo universal, de forma que cualquier persona pudiera identificarse con los conflictos y sentimientos generales de los personajes. Te pongo un ejemplo: Mi madre nunca ha probado un videojuego, pero ve la serie por C.W., es su personaje favorito. Lo adora y la principal razón es que se identifica con él. Mi madre se reincorporó al mundo laboral después de haber criado a todos sus hijos. Se ve a sí misma en C.W., porque tuvo la valentía de volver al ruedo otra vez y empezar de cero en un lugar donde todos son mucho más jóvenes que ella. Así que a pesar de que un espectador no conozca los aspectos más específicos de los videojuegos y de su industria, sí puede entender las dinámicas del trabajo en una oficina. Todos hemos tenido un jefe caprichoso, sufrido protocolos frustrantes y algunos también hemos tenido la suerte de encontrar apoyo y una amistad verdadera en un compañero de trabajo.

Los finales de ambas temporadas han establecido una conexión con los episodios especiales de cada entrega, ¿cuál es la idea detrás de estos guiños?

Bueno, la primera respuesta es que nos encanta cuando los fans se dan cuenta de estos detalles, así que esa es una de las razones por las que lo hacemos, para comprobar que estáis prestando atención (risas). Y a veces es más económico volver a usar las localizaciones, no te voy a mentir; soy guionista, pero también productora y me gusta controlar el presupuesto (ríe otra vez). Bueno, creo tiene que ver con la idea de que todos creemos que nuestra historia vital es única, cuando la razón porque las historias resuenan en nosotros es porque son las mismas una y otra vez. Los nombres cambian, lo específico cambia, pero, al final, todos hacemos y queremos cosas similares a las que hacían y buscaban las personas hace 100 años. Y las que harán y buscarán otros dentro de 100 más. Así que es por eso por lo que al final de la primera temporada descubrimos que el edificio en el que se desarrolló Muerte silenciosa y oscura (1x05) es el mismo en el que se creó Mythic Quest, porque queríamos mostrar que era casi casi como una reencarnación, una segunda oportunidad. Lo mismo con el bar Casa Vega al final de la segunda, que es el mismo en el que se reunían los personajes de Backstory (2x06). Vemos esa idea como algo esperanzador, porque estamos diciendo que es posible que nuestra historia termine de forma diferente a aquellas, aunque tengamos que superar los mismos retos.

