'Physical', la espiritual secuela de Mrs. America: del fracaso social de la mujer a la independencia económica

Un año después de que Mrs. América nos recordara la fascinante historia detrás del fracasado intento de las mujeres estadounidenses de alcanzar una mayor libertad económica, social y política a través de la Enmienda de Igualdad de Derechos, Rose Byrne está de vuelta en televisión con Physical. La nueva comedia negra de Apple TV+ se pregunta qué fue de una de esas hipotéticas mujeres que se sintieron decepcionadas por el optimismo de los años 60 y las reivindicaciones de los 70. La respuesta no es nada sencilla.

Con la aparentemente idílica California como telón de fondo, la serie creada por Annie Wiesman (guionista que se forjó en la comedia feminista, amarga e irónica en Mujeres desesperadas) ofrece una retorcida y compleja mirada a la vida de una mujer con una vida aparentemente perfecta. No lo es. Sus inseguridades, sus numerosos demonios personales y el desprecio que siente por aquellos que les rodean (empezando por su marido) son los compañeros de viaje de una ama de casa que espera algo más de su vida, y que jamás esperaba encontrarlo en el mundo del aeróbic. Sí, has leído bien. Physical es ochentera hasta para eso.

Adiós, Gloria; hola, Sheila

Rose Byrne, de los idealistas 70 a los complicados años 80. HBO / Apple TV+

Rose Byrne estaba rodando en Toronto la miniserie histórica de HBO cuando recibió la llamada de Wiesman. La australiana estaba interpretando en esos momentos a Gloria Steinem, icono y referente del movimiento feminista estadounidense. “Hacer Mrs. America fue una experiencia realmente formativa para mí”, reconoce la actriz de La boda de mi mejor amiga a SERIES & MÁS. “Era alguien que pensaba que conocía el feminismo y la historia feminista, hasta que acabé descubriendo que mayormente no era el caso. La sociedad estadounidense ha olvidado la cantidad de poder e influencia que tuvieron las mujeres en esa época”.

La batalla contra la revolución feminista que lideró Phillys Schlafly (el personaje interpretado por Cate Blanchett) alcanzó un inesperado clímax en 1981, año en el que empieza la primera serie de Byrne desde que acabara de rodar Daños y perjuicios hace casi diez años. “Cuando empecé a rodar Physical me di cuenta de que eran historias complementarias”. Con Reagan en la presidencia, millones de mujeres se sintieron frustradas y buscaron nuevos caminos. “Muchas se dieron cuenta de que lo único que les quedaba era la independencia económica, aunque tuviera un precio personal que pagar. Es un conflicto que sigue siendo resonante hoy en día”.

Una peligrosa voz interior

El episodio piloto de Physical abre una agria y fascinante ventana a la mente de una mujer que vive subyugada por una voz interior que convierte su día a día en un infierno. “Me sentí muy impactada”, recuerda la actriz y productora ejecutiva sobre su reacción al leer los guiones de la serie. “Me intrigó, me incomodó y también me reí. Fueron muchas emociones a la vez. Annie Weisman no se anda con tonterías. Ha creado una mirada muy áspera y honesta sobre esta autoconsciencia que tenemos en la cabeza, y hasta donde llegamos para lidiar con ella”.

Para Wiesman, la serie funcionaba como terapia contra los demonios personales y los desórdenes alimentarios que le habían perseguido durante gran parte de su vida. Durante años fue un secreto para todos los que le rodeaban, hasta que se recuperó y se sintió preparada para compartir sus experiencias con el mundo. “Lo que pensé que era terrible y único sobre mí es algo que comparten casi todas las mujeres con las que he hablado”, confiesa la creadora de la serie.

Antes de que Byrne se comprometiera con el proyecto, la guionista y actriz hablaron durante horas de emociones como la ira, el apetito, el deseo, la ambición… Emociones que en la época eran inaceptables para las mujeres. “Son pensamientos que debían ocultar porque resultaba indecoroso que una mujer actuara así. Tampoco encajan con la imagen que proyecto Sheila”, aclara la intérprete. “Parece encantadora y perfecta desde fuera. Y esa es la idea detrás de Physical: poder ver qué es lo que está pasando realmente por la cabeza de una persona autodestructiva que está en un matrimonio disfuncional, tiene una actitud ambivalente con la maternidad y no tiene control sobre sus actos”.

Una antiheroína que quieren que amemos

Sheila es una mujer en crisis. Apple TV+

“Con Physical pasa como con todos los antihéroes, tanto en la vida real como en la ficción. Todo depende de si conectas con ellos y quieres que las cosas le vayan bien”, explica una actriz que insiste en la necesidad de que la audiencia se ponga en los zapatos de una mujer con una facilidad pasmosa para mentir, meterse en problemas y mostrarse despiadada con los demás, pero sobre todo con ella misma.

“Siempre era la idea que teníamos en mente. Con los personajes femeninos siempre es más complicado, porque hay una serie de expectativas y es más difícil encontrar esta clase de comportamiento inapropiado en las mujeres”. Esa, precisamente, fue una de las razones que llevaron a la intérprete a lanzarse al vacío con la comedia negra de Apple TV+. “Llevo trabajando desde los 14 años y nunca había leído un guion así”.

El poder del cuerpo

Sheila será una futura reina del fitness. Apple TV+

Sheila es una feminista de los setenta que estudió en Berkeley. Tras casarse con un hombre con el que comparte unos ideales que nunca llegan a implementarse en Estados Unidos, la antaño joven prometedora acaba con un papel secundario en su propia casa. En la gimnasia encontrará una salida a sus problemas. Las primeras imágenes promocionales de Byrne en mallas apelaban a esas mujeres como Jane Fonda que fueron capaces de capitalizar una industria del bienestar que todavía estaba dando sus primeros pasos.

“Los años ochenta marcan el principio espiritual de las aventuras empresariales de estas mujeres como Jenny Craig y Suzanne Somers que alcanzaron la independencia económica en una industria que hoy en día está saturada”. Byrne recuerda como en su infancia el cuidado personal estaba visto como un lujo. “No era algo que hiciera o pudiera hacer todo el mundo. Así lo recuerdo en el caso de mi madre”, reconoce una intérprete que nació dos años antes de que iniciara la historia de Physical.

Este acercamiento a la industria del aeróbic permite también hablar del cuerpo. “Hay una reflexión muy interesante en mostrar esa necesidad de que nos vean como somos, y al mismo tiempo de que no nos vean. La serie explora todas esas complejidades de las mujeres y la relación con nuestros cuerpos”. Wiesman quería explorar las relaciones destructivas de las mujeres con sus cuerpos, una batalla que ya sucedía antes de la entrada en escena de las redes sociales.

'Dallas Doll' (1994) fue su primera película.

Para Byrne fue la interpretación, y no el aeróbic, lo que abrió su mundo cuando era tan solo una niña. “Una amiga de mi hermana forma parte de una programa de actividades para niños llamado Teatro australiano para gente joven, que todavía existe y del que soy embajadora”, recuerda sobre sus primeras experiencias como actriz. “Era una niña tímida y actuar me ayudó a mucho a encontrar esa libertad y confianza en mí misma que me faltaba. También era la más pequeña de cuatro hijos, así que estaba desesperada por recibir más atención. Se juntó todo en mi caso”.

La australiana tenía ocho años cuando empecé a actuar. “Ahora llevo mucho más tiempo actuando del que he estado en mi vida sin actuar. Es parte de lo que soy y no creo que sea algo que pueda separar de mí”. Una cosa podemos garantizar: nunca la hemos visto hacer nada parecido a su personaje en Physical.

Los tres primeros episodios de 'Physical' llegan a Apple TV+ el viernes 18 de junio. A partir de entonces, llegará un nuevo capítulo cada viernes.

