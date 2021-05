De 'Anatomía de Grey' a 'Rebel', el prime time en Hollywood tiene nueva reina: Krista Vernoff

Krista Vernoff sabe que es más que probable que no sepas su nombre. Lo que puede que tú no sepas es que ella es la reina de la televisión generalista en Hollywood. Todo empezó en 2017, cuando Shonda Rimes se marchó a Netflix y decidió relegar en una vieja amiga y compañera su creación más preciada: Anatomía de Grey. Dos años más tarde, Vernoff empezó a liderar también la sala de guionistas de Station 19, su spin-off. En 2021, la guionista hacía historia al convertirse en la primera mujer en ocupar un prime time entero. La culpable tiene nombre propio: Rebel, una serie inspirada en la figura de Erin Brockovich y que ahora el viernes 29 de mayo llega en exclusiva a Star en Disney+.

Desde que debutara firmando un episodio de la décima temporada de Ley y Orden, la guionista nunca ha dejado de trabajar. Tras coger experiencia en la writer’s room de Embrujadas, Vernoff se convirtió en la mano derecha de Rhimes en Anatomía de Grey. Entre 2005 y 2010, firmó 17 episodios de una serie que promediaba cada semana casi 20 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Uno de ellos es Into you like a tree, para muchos el mejor episodio de la serie y por el que recibió una nominación al Emmy.

“A estas alturas hablar de un final concreto para ella es absurdo. Los guionistas han pensado docenas de finales y la serie los ha sobrevivido a todos. Ya vamos sobre la marcha”, reconoce risueña una veterana que lleva cuatro años al frente de una de las series más vistas en todo el planeta gracias a sus redifusiones en Netflix y, ahora, Disney+. A pesar de los rumores de que esta podría ser su última temporada, el 18 de mayo ABC anuncio que seguiríamos, al menos, un año más junto a Meredith Grey.

SERIES & MÁS se encuentra con la guionista para hablar de Rebel, una humilde pero eficaz abogada sin titulación que no tiene problema alguno en enfrentarse a corporaciones, exmaridos y todo aquel que se ponga en su camino. Si el personaje te suena, es por algo. Steven Soderbergh estrenó en 2000 la popular Erin Brockovich, un divertido y atípico drama legal que dio a Julia Roberts el único Oscar de su carrera. 21 años más tarde, Vernoff revisita el icónico personaje con el beneplácito de la propia Brockovich y una todoterreno como Katey Sagal (Hijos de la anarquía) al frente del desafío de rellenar el hueco dejado por la novia de América.

Han pasado 20 años desde que se estrenó su película. ¿Por qué pensasteis que era un buen momento para recuperar el perfil de Erin Brockovich?

Cuando me llamaron tuve muchas dudas. Soy un ser humano con un marido, una hija, dos hijastros y un perro… y me gustaría poder verlos en algún momento. Ya estaba dirigiendo dos series de televisión en ese momento. Mi primera respuesta fue clara: no quiero hacer otra serie. Pero todo cambia cuando Erin Brockovich es la que quiere verte.

Me encanta lo que representa: su personalidad, el trabajo, la película,... Fui a la reunión planteándome que quizás podía involucrarme como productora que supervisara a otra guionista. Pero entonces la conocí. Conectamos inmediatamente. La primera vez que nos vimos estuvimos hablando dos horas y media. Cuando me fui me di cuenta de que tenía que hacer la serie. Mi marido, que también trabaja conmigo, estaba en ese encuentro. Él tuvo la misma sensación: encontraremos la forma de hacerlo. Y así fue.

Krista Vernoff ha sido la showrunner de tres series de prime time en la temporada 2020 / 2021. Disney+

Eras la jefa en Anatomía de Grey y Station 19, pero esta es la primera serie que creas. Rebel es tu piloto nº11 en Hollywood. ¿Es una experiencia distinta cuando tú eres la madre de la criatura?

Ha sido una alegría enorme después de perseguir ese objetivo durante mucho tiempo. Hace 17 años escribí mi primer episodio piloto. Ver cómo uno de ellos se convierte finalmente en serie es un sueño cumplido. Ahora necesito un nuevo objetivo. La verdad es que siento mucho orgullo, incluso autoría, de mis otras series. Durante muchos años he visto cómo Anatomía de Grey se reinventaba una y otra vez con la entrada y salida de sus guionistas jefes. Es cierto que en los créditos no aparece “Creada por Krista Vernoff”, pero las adoro igualmente y hay muchísimo de mí en sus historias y personajes. Durante muchos años sentí que mi voz no llegaba a ninguna parte, pero esa sensación desapareció gracias a Station 19 y Anatomía de Grey. Rebel simplemente es la guinda del pastel.

Eres una mujer poderosa en la industria. ¿Te planteas personalmente cuál es tu responsabilidad al frente de historias que tienen un alcance enorme?

Me pregunto constantemente qué es lo que estoy aportando al mundo. Son conversaciones que pasan en mi cabeza todo el tiempo. ¿Qué impacto puede tener esta historia? ¿Qué mensaje estamos mandando? Son debates que tengo todo el tiempo en todas mis salas de guionistas. Creo que es importante y tenemos mucha responsabilidad cuando trabajamos en la televisión generalista, porque tiene un impacto masivo en la sociedad. Si no te preguntas a ti misma qué impacto puede tener la historia que estás contando, hay dos consecuencias. En el mejor de te estás robando a ti misma una oportunidad increíble. En el peor, puedes hacer daño. La responsabilidad es un motor creativo clave para mí.

Katey Sagal es Rebel. Disney+

Rebel no es el típico procedimental televisivo, como Erin Brockovich no era la típica película de juicios. ¿Cómo fue el proceso de dar una personalidad distintiva a la serie?

Llevo escribiendo y coordinando series para cadenas generalistas durante los últimos veinte años. Con Rebel estamos hablando de la historia de una mujer activista dispuesta a luchar por cualquier causa. Su hija es abogada. Su hijo es médico. Su hija pequeña es una adolescente que batalla con sus adicciones. Uno de sus exmaridos es un abogado corporativista que trabaja para el otro bando. Otro de sus ex es un policía. Tenemos una detective privado en el equipo.

Solo con esos personajes ya tenemos todos los cebos [la expresión que usa Vernoff es act out, un término usado para definir los últimos instantes de un fragmento de un episodio antes de irse a publicidad] posibles para dar forma a sus episodios. Es como si Rebel juntara todos los géneros procedimentales en una misma historia. Es un concepto único. Todo lo que vemos en la serie es ficción, aunque esté inspirado en casos reales en los que ha trabajado Erin. Si los adaptáramos directamente, nos lloverían demandas.

¿Y qué es lo que visteis en Katey Sagal para heredar un personaje tan popular?

Debo reconocer que no fue mi idea, sino de fue idea todo de John Fox [productor ejecutivo de la serie]. Él fue el que habló con Erin Brockovich para comprar los derechos de su vida antes de ponerse en contacto conmigo para que yo desarrollara la serie. Nos sorprendió la reacción de Erin: ¡mi apodo en el instituto era Peg Bundy! [Peg Bundy es el personaje que interpretó Sagal en la popular comedia familiar Matrimonio con hijos durante 11 temporadas].

Irónicamente a mí me llamaban Brokovich después del estreno de la película. Con Rebel se completó el círculo para las tres. El proceso fue muy simple. Llamamos a ABC y Disney y estuvieron a favor inmediatamente. Es la única actriz con la que hablamos. Por azares de la vida conozco a Katey desde hace muchos años, cuando yo era solo una niña. Le escribí un mensaje, nos reunimos y dijo que sí nada más leer un primer borrador. Es un placer trabajar juntas después de todo este tiempo.

Meredith Grey en la 17.ª temporada de 'Anatomía de Grey'. Disney+

Has escrito a muchas mujeres poderosas en tu carrera. Las Embrujadas. Meredith Grey, Christina Yang o Bailey en Anatomía de Grey. Fiona en Shameless. ¿Qué tiene de especial Rebel?

Lo que me encanta de ella es que tiene tantos puntos fuertes como debilidades. Es un ser humano complicado. Es una metomentodo dispuesta a agotarte hasta que hagas lo que exactamente quiere que hagas. Ha tenido tres matrimonios y tres hijos con tres hombres diferentes. Es una mujer hecha a sí misma que nunca tuvo una educación tradicional. Me gusta poder decir una serie de televisión que no tienes que ser una persona perfecta o complaciente todo el tiempo, y aún así conseguir tus metas. Me encanta su tendencia a saltarse las reglas. No está dispuesta a rendirse al sistema. Está dispuesta a todo en nombre de la justicia y el bien común.

Eres experta en contar historias a lo largo de muchos episodios. ¿Cómo se plantea el viaje de los personajes para que siempre hay algo que contar de ellos?

Esa es una pregunta que yo también me hago en la vida. ¿Cuándo se vuelve fácil la vida? ¿Cuándo deja de ser complicada? En 2021 cumpliré 50 años y a mí todavía no me ha pasado. Creo que cuando envejeces se vuelve algo más digerible, porque entiendes cómo funciona el mundo, pero nunca es fácil. Nunca hay que dejar de añadir capas a los personajes. Mientras la serie esté en antena, hay que seguir profundizando en sus conflictos. Fíjate en Anatomía de Grey. En la 17.ª temporada hemos contado nuevos detalles del pasado de Teddy Altman que te obligan a ver de otra forma a un personaje que conocías desde hace años. En mi sala de guionistas tenemos un mandamiento: siempre se pueden pelar más capas en una cebolla.

¿Le queda tiempo para ver series la guionista más trabajadora de la televisión?

Acabo de empezar a ver Mare of Easttown. Es extraordinaria. Es muy emocionante ver lo que está haciendo Kate Winslet. Creo que históricamente Europa ha sabido contar mucho mejor retratar a las mujeres. Se las dibuja como seres humanos que no necesitan tener la talla perfecta, que no tienen por qué ir por la vida maquilladas todo el tiempo, que son vulnerables y auténticas. En Estados Unidos eso es muy difícil de ver en un personaje protagonista. Es liberador ver la complejidad que aporta Kate al personaje.

Me encanta Podría destruirte. Es increíble la vulnerabilidad y generosidad que aporta Michaela Coel. Better Things es una de mis series favoritas por su intimidad y lo bien que traslada la mirada femenina a una historia. Episodio a episodio, me impacta su fuerza. La serie que me hizo sobrevivir en la pandemia fue Schitt 's Creek. La experiencia de descubrirla y verla ha sido similar a la alegría más pura.

Andy García acompaña a Sagal en 'Rebel'. Disney+

Una semana después de nuestro encuentro con Vernoff, ABC anunciaba por sorpresa que Rebel no tendría segunda temporada. La audiencia de los primeros episodios había sido decepcionante, pero aún quedaban cinco episodios por emitir. Al enterarse de la noticia, la guionista lamentó la decisión en una serie de tweets. "Se especuló que el pedigrí de la serie y el potente elenco podrían dar dar tiempo a la serie para encontrar una audiencia más amplia. Es lo lógico, ¿no? Les das tres programas durante una pandemia y ellos te dan cinco episodios. Genial, genial. Genial”. Vernoff, que tiene un contrato de desarrollo con ABC que renovó el pasado mes de marzo, borró la publicación horas después.

“El abrupto anuncio de que no habría segunda temporada basado en la respuesta de cuatro emisiones ha sido un shock y un disgusto”, añadió Katey Sagal en sus redes sociales, antes de invitar a los fans de la serie a iniciar una campaña por la continuación de la serie. La situación no es prometedora para Rebel, pero si alguien sabe de injusticias y pelear hasta el final es Erin Brockovich. Su estoico carácter vuelve a dar guerra, al menos en diez episodios, en Star, el canal de contenido más adulto de Disney+.

'Rebel' llega a Disney + el 28 de mayo.

