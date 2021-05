Eddie Liu ('Kung Fu'): "Ojalá me hubiera sentido más orgulloso de mi identidad cuando era adolescente"

The CW ha sumado una nueva serie a su parrilla con la que continúa explotando una fórmula que le ha dado buenos frutos en los últimos años: historias que mezclan acción con drama familiar. Kung Fu (que aquí puede verse en TNT) sigue la línea optimista y con corazón de series como Superman & Lois o Supergirl, pero pone en su centro a una familia chinoamericana, algo que llega en un momento muy pertinente por la situación que se ha estado viviendo en Estados Unidos.

SERIES & MÁS pudo hablar recientemente con Olivia Liang, el personaje central de esta historia, y Eddie Liu (Yo nunca), uno de sus aliados en su viaje (una suerte de Willow en Buffy cazavampiros). Ambos nos adelantaron qué podemos esperar de esta temporada (la serie está renovada por una segunda), de la importancia de la representación positiva en pantalla y de sus propias experiencias y reflexiones rodando la serie. Esto es lo que nos contaron.

Tráiler - 'Kung Fu' - TNT

¿Puede decirme qué encontraremos en la primera temporada de la serie?

Olivia Liang: Esta temporada mezcla mitología, un misterio general y conflictos semanales. Está llena de acción, pero también tiene corazón, comedia y tensión. Vamos a ver un poco de todas las experiencias de Nicky mientras ayuda a la gente de su comunidad y a la vez se venga de la mujer que asesinó a su mentora.

Hablaba del sentimiento de comunidad, junto a la familia y la justicia son algunos de los temas de la serie, ¿qué otros añadirías a la lista?

Eddie Liu: Defender aquello en lo que crees. En el fondo Kung Fu empieza como una historia de venganza, pero en realidad se trata de proteger a sus seres queridos y a todo el que esté desprotegido ante una situación de abuso.

No creo haber visto antes esa conversación en la televisión, mucho menos entre dos personajes asiáticos. Olivia Liang

Algunas críticas de Estados Unidos destacan el cuarto y quinto episodio por la importancia de los temas que tratan, ¿podríais contarme un poco sobre ellos?

Olivia Liang: Sí, el cuarto episodio es muy importante. Shannon Dang, que interpreta a Althea, mi hermana, hizo un trabajo maravilloso al dar vida a las palabras del guion. No voy a ser muy específica para evitar spoilers, pero sí puedo decir que no creo haber visto antes esa conversación en la televisión, mucho menos entre dos personajes asiáticos. Althea explica de una forma muy honesta su experiencia y su sentimiento actual. Es un momento muy potente e impactante y me siento muy orgullosa de haber podido contar esa historia.

Eddie Liu: Yo también estoy muy orgulloso de formar parte de una serie que puede abordar temas de la vida real que realmente afectan a mucha gente. Lo que resulta tan surrealista del quinto episodio es que llega en un momento que parece tan oportuno y, sin embargo, es atemporal. Habla de algo que ha ocurrido durante mucho tiempo y que sigue ocurriendo. Y mucha gente no es realmente consciente de ello. Por supuesto, sólo tenemos 40 minutos para hablar de ello, así que no podemos resolver el problema del racismo ni dar respuestas, pero lo que sí podemos hacer es retratar la experiencia de esta familia concreta y ver cómo les afecta. Nuestro episodio no es el final de una conversación, es solo el comienzo, todos tenemos que hablar de ello.

Olivia Liang y Shannon Dang en el cuarto episodio de 'Kung Fu'. IMDb

Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, 'Kung Fu' llega en un momento muy pertinente, podríais hablarnos sobre la importancia de la serie en términos de representación.

Olivia Liang: Christine (M. Kim), nuestra increíble showrunner, escribió el episodio piloto hace al menos dos años, por lo que nadie pensó que la serie se iba a estrenar en un momento tan oportuno, la coincidencia fue muy extraña con lo que estaba sucediendo en nuestro país en ese momento. Para la gente que no se ve a menudo representada en la pantalla una serie como la nuestra es importante porque nos humaniza. Si empiezan a vernos como seres humanos, ese es el primer paso para reducir la brecha.

Eddie Liu: Al estar centrada la serie en una familia chino-americana tenemos la oportunidad de celebrar las diferencias culturales que tenemos con respecto a la mayoría de personajes que se suelen ver en la televisión y al mismo tiempo mostrar que, aunque parecemos distintos, tenemos muchísimo en común. En el fondo, esta es una historia sobre la familia, la amistad, el deseo de proteger a tus seres queridos, de que haya justicia, y esas son cosas que todos queremos.

Mientras crecía en los suburbios blancos de Estados Unidos no sentí ningún orgullo por mi cultura. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero fue así. Eddie Liu

¿Habéis aprendido o descubierto algo que no sabíais sobre vuestra cultura o historia haciendo la serie?

Eddie Liu: Siento que estoy aprendiendo algo en cada episodio. Me encanta interpretar a mi personaje, Henry, porque está muy compenetrado con su cultura, con su herencia y está muy orgulloso de ello. Me ha inspirado a ser más como él, porque mientras crecía en los suburbios blancos de Estados Unidos no sentí ningún orgullo por mi cultura. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero fue así, no porque alguien me lo haya enseñado, sino porque el entorno que me rodeaba no me hacía sentir seguro como para hacerlo. Ojalá me hubiera sentido más orgulloso de mi identidad cuando era adolescente, pero ahora me esfuerzo por compensarlo.

Olivia Liang: A eso solo puedo añadir que he aprendido mucho de mis compañeros, porque todos somos chinos americanos, pero somos muy diferentes. Por ejemplo, Tony (Chung) y yo, nuestros padres son de Taiwán, Tzi Ma habla cantonés, Kheng Hua Tan es de Singapur, los padres de Eddie vinieron de India. Así que sí, estoy aprendiendo mucho sobre los diferentes grupos de chinos que llegaron a Estados Unidos y las culturas que trajeron consigo.

Hay algún otro episodio de la temporada que queráis destacar o que nos recomendéis especialmente.

Olivia Liang: Me encanta el episodio seis. Fue uno de los más divertidos de rodar y ya lo era cuando leímos los guiones. Solo diré que es un episodio en el que todos los mundos colisionan, que es muy entretenido y tiene mucha acción. También da un poco de miedo. Es una verdadera aventura.

'Kung Fu' se emite los martes, a las 22:05h, en TNT. Los nuevos episodios están disponibles al día siguiente en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores.

