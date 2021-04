Así es 'The Nevers', la serie feminista de fantasía que ha arrasado en HBO Max, según sus protagonistas

Londres, 1896. Un misterioso evento sobrenatural hace que un grupo de desconocidos, designados a partir del incidente por la sociedad de la época como “los tocados”, reciban una serie de habilidades inusuales que atraerán la atención de las autoridades, médicos locos, curiosos y enemigos varios que convierten su vida en un campo de minas al que deben sobrevivir. Dos mujeres liderarán una misteriosa misión que podría cambiar el destino del planeta.



Ese es el sugerente punto de partida de The Nevers, la millonaria producción televisiva que se ha convertido en el mejor estreno de un original de HBO en HBO Max hasta la fecha con 1,4M de espectadores, quedando por encima de otros grandes estrenos como Lovecraft Country y The Undoing. Además, viene marcada por el esperado regreso al medio de Joss Whedon después de una década centrada en el cine. O al menos era esperado hasta que su creador se convirtió en persona non grata fuera y dentro de Hollywood.

El pasado 25 de noviembre se hacía oficial que Whedon abandonaba la producción de su primer trabajo en televisión desde el piloto de Agentes de S.H.I.E.L.D en 2013. “Este año de desafíos sin precedentes ha impactado mi vida y mi perspectiva de formas que nunca hubiera imaginado”, explicaba el creador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie sobre su, supuestamente, voluntario abandono al final de la producción de la primera temporada de The Nevers. Meses antes del anuncio, Ray Fisher había denunciado públicamente un trato vejatorio por parte de Whedon durante la grabación de nuevas escenas de La Liga de la Justicia. El 10 de febrero de este mismo año, Charisma Carpenter presentaba una nueva acusación contra su jefe en Buffy, cazavampiros y Angel.

Sobreviviendo a la sombra tóxica de su creador

En el elenco de la nueva serie de HBO destaca una actriz que había trabajado con el guionista y director en Dollhouse, Olivia Williams. “Las dos series que hemos hecho juntos se rodaron mucho tiempo antes de que se publicaran las acusaciones. Prefiero hablar de The Nevers. Cuando me ofrecieron este trabajo lo acepté porque era una oportunidad maravillosa. Evidentemente, no habría vuelto a trabajar con alguien que me hubiera hecho bullying, pero desde luego que no puedo negar la oportunidad a nadie de describir sus propias experiencias. Pero, desde luego, yo no hubiera vuelto a trabajar con él si esa hubiera sido mi experiencia”, nos explica la veterana actriz inglesa en exclusiva.

Ningún miembro del equipo técnico o artístico de The Nevers ha presentado queja alguna del comportamiento de Whedon. En la primera entrevista de Laura Donnelly y Ann Skelly con los medios de comunicación, las actrices insistieron en su excelente experiencia profesional con el guionista y director. “Desde mi punto de vista, él siempre fue muy solidario y protector de la integridad artística y de lo que nosotros, como actores, necesitábamos para poder hacer nuestro trabajo”, explicó la primera en una alargada intervención para Entertainment Weekly. Las actrices descubrieron a la vez que el resto del mundo que el creador de la serie abandonaba el barco. “Me enteré de la misma manera y estaba muy triste”, aclara Skelly. “Le echaré de menos cuando volvamos al trabajo, pero confío mucho en la nueva showrunner, Philippa Goslett”.

Otra heroína de armas tomar

Laura Donnelly es Amalia True. HBO

Antes de sus escándalos, Whedon era famoso por crear mujeres de armas tomar mucho antes de que periodistas, actores o activistas se adueñaran de la palabra empoderamiento. En sú última serie, la sucesora de Buffy, Echo o la Viuda Negra es Amalie True, una mujer viuda, atormentada y peleona que puede ver flashes del futuro desde el día en el que un evento sobrenatural sin explicación la convierte en uno de “los tocados”. “Creo que podría interpretar a Amalia durante los próximos diez años y nunca llegar a entender de verdad todos sus matices”, confiesa Donnelly, una actriz vista en Outlander y La caza. “Me gustaba mucho su complejidad, es alguien que tiene muchas capas. Creo que algunas de ellas se le escapan hasta a ella misma”.

Donnelly es la protagonista de las escenas de acción más espectaculares de la serie. Rodar peleas vestida como una mujer que vive en el Londres de finales del siglo XIX era un desafío adicional. “Podrías creer que el corsé es muy restrictivo, pero la verdad es que no. Ayuda mucho con la postura y con la posición de reacción durante la pelea”, reconoce entre risas. “La parte más difícil es la falda larga. Cuesta hasta levantarse del suelo con ella. Siempre les pido que la recorten unos centímetros si tengo una escena de pelea. Marca realmente la diferencia”.

En el tercer episodio veremos la secuencia de acción más intensa y espectacular en la primera temporada de The Nevers. Es una pelea de Amalia con un letal perseguidor que puede andar sobre el agua. “Tuve que sacarme un certificado de buzo antes para poder hacerla. No se parecía a nada que hubiera hecho antes. Me enseñaron a andar bajo el agua. Luego tenías que hacerlo con el vestuario y peleando, claro. Fue muy complicado, pero es una de las mejores semanas que he tenido nunca trabajando”, explica Donnelly sobre una secuencia que saca a la luz el millonario presupuesto de una serie que HBO arrebató a su competencia en una disputada puja en la que participaron las grandes plataformas y cadenas de pago de Hollywood.

Un guiño a las mujeres inventoras de la era victoriana

Ann Skelley es la inventora Penance. HBO

La mayor aliada de Amalia es Penance, una risueña inventora que añade luz y esperanza a la complicada misión que une a los tocados. “Su habilidad es mi favorita de todos los personajes tocados”, admite su compañera de reparto, Elizabeth Berrington. “Me encantan sus creaciones y lo que significan. La era victoriana fue muy famosa por sus invenciones. Muchas de las mujeres inventoras de la época han sido olvidadas. Fueron mujeres que crearon cosas revolucionarias, y cuyos maridos se llevaron el crédito. Es muy bonito tener ese personaje al frente de la historia”.

La encargada de interpretarla Penance es Ann Skelly, una actriz de 24 años con un parecido increíble a Jodie Comer (Killing Eve) cuyo crédito más reconocible hasta The Nevers fue un papel de tres episodios en Vikingos. “Es capaz de crear objetos realmente peligrosos y que parezcan adorables”, adelanta una intérprete que comparte la presencia inocente y risueña de su alter ego en la ficción. De todos los inventos del personaje (incluyendo un revolucionario coche que la actriz tuvo que aprender a conducir expresamente para la serie), su favorito es un aparentemente inocente pero peligroso oso que libera un gas. “Es muy divertido y un buen ejemplo de la mente rara y excéntrica de Penance”.

Amalia y Penance forman una peculiar pareja que se queda al frente de una suerte de orfanato en el que conviven muchos de los tocados que protagonizan la serie de Whedon. Donnelly y Skelly se conocieron en una prueba de cámara que debía determinar si tenían la química adecuada para interpretar a la pareja protagonista de la serie. “Conectamos desde el principio. Creo que también tiene que ver con el hecho de que las dos seamos actrices irlandesas que intentan abrirse camino en Londres. La chispa fue inmediata y fue interesante ver cómo nuestra dinámica en la vida real era similar a la de los personajes en la serie”.

No todos los tocados tienen buenas intenciones. En los primeros episodios de The Nevers la gran villana es Maladie, una imprevisible mujer que parece nutrirse del dolor de otros tocados como ella. “Chiflada es una buena forma de describirlo. Me gustó mucho jugar con todos los arquetipos en los que se mueve el personaje, que cambia de forma y personalidad constantemente. Me lo he pasado muy bien intentando recrear lo bien que se lo pasa la propia Maladie en todo momento”, explica la actriz Amy Mason, la versión en carne y hueso de Mérida, la heroína de Brave, en Érase una vez. “Cuando leí el guion del primer episodio pensé que era una de las mejores presentaciones de un personaje que había visto en una serie. Eso despertó mi interés automáticamente. Me di cuenta de que era algo especial”.

Un universo lleno de mujeres eclécticas y hombres que las persiguen

Amy Mason es la temible Maladie. HBO

El orfanato que acoge a los tocados sale adelante gracias a las generosas aportaciones económicas de una misteriosa mujer de la alta sociedad llamada Lavinia. Olivia Willams advierte que el personaje tiene un pasado oscuro que el espectador no conoce por ahora, incluyendo el origen de su diversidad funcional que la mantiene postrada en una silla de ruedas. “A pesar de que ella es muy amable con los tocados, realmente no sabemos cuál es su motivación para ayudarles. Hay que prestar atención a su relación con el doctor loco que interpreta Denis O’Hare. Lavinia parece muy noble, pero puede que se vuelva todo lo contrario.

Las autoridades de la época no parecen tan receptivas con la aparición de los tocados en la vida londinense. Lord Gilbert, interpretado por Pip Torrens (el cortesano y funcionario Tommy Lascelles de The Crown), encabeza su persecución. “En cierto modo empieza la historia como un adversario de Lavinia, pero al igual que hay personajes que parecen buenos y pueden no serlo tanto, puede que haya un camino a la redención para este señor tan enfadado y testarudo que parece querer únicamente declarar la guerra a Lavinia y excluir a estos nuevos marginados sociales”.

Ben Chaplin (La delgada línea roja) se sintió seducido por un género en el que nunca había trabajado a lo largo de una carrera que ya supera las tres décadas. El actor es Frank, un agente de policía que se debate entre el deber y su intuición y que mantiene una relación complicada con su exprometida (una mujer tocada que ahora puede cantar como los ángeles, literalmente) y el dueño de un prostíbulo. “Frank no está seguro de hasta qué punto ha aceptado y procesado este nuevo mundo que muestra la serie en el que un grupo de mujeres ha sido “tocada” por algo sobrenatural. Él intenta aplicar métodos viejos a un nuevo mundo y que le parece un desafío imposible. Nunca había interpretado a alguien así”.

Una producción muy femenina

Las protagonistas de 'The Nevers'. HBO

La decisión de Whedon de que la mayoría de personajes “tocados” por el misterio sobrenatural que vertebra la serie ha dado pie a una serie de marcado tono femenino delante de las cámaras. “Se crea una atmósfera diferente. Creo que todas nos sentimos increíblemente afortunadas de estar ahí y se creó una amistad muy natural entre todas. Se notaba mucho que todo el mundo se lo estaba pasando bien. Desde luego que yo nunca había estado en una producción con tantas mujeres”, explica Laura Donnelly. “Había mucha diversión y risas, que siempre se agradece en el frío invierno inglés”, bromea Elizabeth Berrington. “Ha sido algo positivo y excitante. No creo que sea una experiencia necesariamente diferente cuando hay tantas mujeres, pero es algo que pasa muy poco. Espero que siga siendo así en el futuro”.

Las actrices de The Nevers celebran que esa diversidad se haya extendido detrás de las cámaras también. “A menudo en los rodajes se puede formar una especie de club masculino”, reconoce Ann Skelly. “No siempre tiene que ser algo malo que haya mayoría de hombres, pero la verdad es que cambia la experiencia cuando la vida real se refleja en el ambiente de trabajo. En nuestras vidas estamos rodeados de mujeres y gente que es diferente a nosotros. Ha sido una experiencia completamente diferente a cualquiera que haya tenido antes”.

El primer episodio de 'The Nevers' ya está disponible en HBO. Cada lunes se estrenará un nuevo capítulo.

