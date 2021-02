Michael Chiklis: “‘Coyote’ ofrece el punto de vista humano de la inmigración en la frontera de EEUU”

Hay personajes que quedan escritos en la historia de la televisión. Esos que siempre salen cuando uno recuerda las mejores series de la historia y que son un referente para toda la ficción que viene después. Aunque en España no fuera tan popular, ya que todavía no vivíamos el auge de las plataformas, uno de ellos es Vic Mackey, el brutal y corrupto policía de The Shield que tenía sus propias técnicas, entre las que se encontraba la extorsión, la violencia o el trapicheo.

Uno de esos antihéroes que el espectador no puede dejar de mirar aunque sepa que no tienen ninguna moralidad. El éxito de Vic Mackey en el público no sólo se debía al poder de los guiones de The Shield, sino también al actor que le daba vida. Michael Chiklis se convirtió en su personaje. Llenó de matices a un personaje que podía haber sido casi un villano y persona y personaje se fundieron. Su físico contundente quedaría asociado para siempre a la serie por la que ganó el Emmy y el Globo de Oro al mejor actor.

También le sirvió de trampolín para Hollywood, donde participó en las primeras películas de la saga de Los 4 fantásticos. Pero, es verdad que siempre quedó un poco bajo el legado de Vic Mackey. Una sombra que intenta quitarse con su nuevo papel, el de Ben Clemens, un policía de la frontera entre EEUU y México que se ve obligado a cambiar de bando y trabajar ayudando a los emigrantes a pasar al otro lado en Coyote, la serie de AXN creada por David Graziano y con producción de Michelle MacLaren.

Michael Chiklis vuelve a un papel protagonista en 'Coyote'. AXN

Es inevitable preguntar a Chiklis por las similitudes entre Ben Clemens y Vic Mackey, pero al actor no le molesta. Como cuenta en un encuentro con periodistas donde se encontraba SERIES Y MÁS, aquel papel fue “una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, tanto como actor como persona”. “Es una de esas extrañas ocasiones en las que todo se alinea, todo está bien, pero Coyote es otra de esas excepciones donde todo se ha alineado: el trabajo, el casting, el momento en el que llega, un momento político importante… Michelle MacLaren me habló de Coyote hace años y desde entonces estamos emocionados”, cuenta.

El actor deja claro que ambos personajes son muy diferentes: “Mackey era un antihéroe, era un sociópata, afrontémoslo. Era un personaje fascinante, pero Ben no es un antihéroe, pero creo que tampoco un héroe, es simplemente un hombre, un buen hombre que está dañado y que ha hecho muchas cosas mal en su vida y ha pagado por ello, pero que ahora intenta reescribir su epitafio, y eso es algo excitante para aproximarse como actor, y mas en este momento político y con un tema como la frontera entre México y EEUU”.

Chiklis cree uno de los éxitos de la serie es que trata “un tema político, pero no es una serie política, ya que la aproximación es desde el punto de vista humano”, algo que cree que es “difícil, contar historias auténticas, que sean entretenidas, pero que te hagan pensar y sentir”. Para lograrlo había que jugar la carta del realismo, que Coyote “tuviera autenticidad”, y para ello no dudaron en “rodar donde tienen lugar estas historias”.

Es una historia sobre el otro lado de la inmigración. Un personaje que ve la vida desde un sitio muy concreto y que se pone en los zapatos del otro, y eso es excitante

“Fuimos a la frontera, y pasé tiempo con agentes de la frontera. Les pregunté cosas, cómo es su día a día y cómo se sienten en esas situaciones. Quería estar en el campo donde ocurre todo, saber lo que ellos pasaban. Pero luego tenía que ir al otro lado de la frontera y preguntar a gente del lado mexicano sobre cómo ven lo que pasa en EEUU, la actitud que tiene EEUU… Para Michelle y para mí era muy importante rodar en México, porque es una historia sobre el otro lado de la inmigración. Un personaje que ve la vida desde un sitio muy concreto y que se pone en los zapatos del otro, y eso es excitante”, subraya el intérprete.

Un papel que le ha hecho “aprender mucho sobre mi propia ignorancia” y sobre lo importante que es “caminar en los zapatos del otro, porque no hay nada que cree más empatía”. “Yo había estado ya en México, pero de turismo, y es muy diferente ir de turista que estar seis meses en una ciudad, en sus pueblos, vivir con sus gentes, preguntarlos sobre sus vidas, sus experiencias y sus expectativas. Ahora puedo afirmar que estábamos en lo correcto, porque al final del día te das cuenta de que vayas donde vayas, la gente es gente. Somos madres, padres, hermanos, hijos, y lo que queremos es tener un techo, una oportunidad. Tener paz. Me ha encantado este viaje y espero que la gente lo haga con nosotros”.

Un proyecto que le ha demandado mucho físicamente. De hecho, rodando una toma de 22 minutos sin cortar saltó y se quebró su rodilla, por lo que tuvo que pasar por quirófano y los siguientes seis episodios los hizo convaleciente. Todo en una seríe “muy física”, llena de peleas, aunque eso no le quita la ilusión, él “está listo para la temporada 2 que espero que logremos”.

'Coyote' se emite los lunes a las 23h en AXN.

