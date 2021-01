Jack Quaid: "Creo que Boimler ('Star Trek: Lower Decks') y Hughie ('The Boys') podrían ser amigos"

De justiciero que busca venganza en The Boys a trabajador de las cubiertas inferiores de la USS Cerritos en Star Trek: Lower Decks, el actor Jack Quaid protagoniza actualmente dos series de Amazon Prime Video que se salen de los márgenes de universos tan establecidos como son el de los superhéroes y el de Star Trek. En SERIES & MÁS tuvimos la oportunidad de hablar con él con motivo del estreno en España de la primera temporada de la serie de animación creada por Mike McMahan, en la que Quaid pone voz a Brad Boimler, uno de los trabajadores de las cubiertas inferiores de la USS Cerritos, una nave de apoyo de la Flota Estelar.

Quaid estaba en el último año de instituto cuando se estrenó Star Trek, el reboot cinematográfico de la franquicia que dirigió J.J. Abrams en 2009. Esta película fue su puerta de entrada al universo creado por Gene Roddenberry, y la recuerda con especial cariño porque fue a verla al cine con su pareja del baile de fin de curso, "la cita en sí fue muy incómoda, pero la película estuvo genial, y eso salvó el día. Siempre le estaré agradecido a Star Trek por eso", nos confiesa el actor de 28 años.

Aunque también había visto algunos episodios sueltos de las series clásicas en televisión, no fue hasta su incorporación al elenco de Lower Decks cuando empezó a verlos en serio, "cuando entré en la serie supe que tenía que prepararme mucho porque es un universo muy amplio y con muchos seguidores. Me di cuenta de que tenía que prepararme, no solo para interpretar el papel de Boimler, también quería estar preparado por si alguien me pregunta por algún personaje mítico en alguna convención".

Tawney Newsome y Jack Boyd son las voces de Mariner y Boimler en 'Star Trek: Lower Decks'. Amazon Prime Video

En ese trabajo previo recibió la ayuda de McMahan, el showrunner de la serie, y también Tawney Newsome, su compañera de reparto y voz de Mariner, "ambos me recomendaron muchos episodios y me ayudaron en mi formación en el universo Star Trek, gracias a ellos ahora soy un trekkie". La mayoría de los episodios que le recomendó McMahan corresponden a la etapa de La nueva generación, porque es la época en la que se desarrolla Lower Decks, y cuando le preguntamos cuáles son sus favoritos, no duda ni un segundo en responder: "La medida de un hombre (2x11), el episodio en el que se debate si Data puede considerarse humano o no, y Cadena de mando (6x10-11), en el que Picard es capturado por los cardasianos. De este me fascina la interpretación de Sir Patrick Stewart cuando dice 'There are four lights!'. Se me eriza la piel cada vez que lo veo".

Elegir a su personaje favorito de la franquicia le resulta en cambio un poco más difícil, "es complicado quedarse solo con uno, pero realmente adoro al capitán Kirk, alguien que se rebela contra la burocracia siempre es un personaje que me atrae y me resulta muy entretenido. Y también me gusta Data, es muy interesante y permite hacer muchas reflexiones sobre qué significa realmente ser humano".

Jack Quaid en 'The Boys' Amazon Prime Video

Boimler, su personaje en Lower Decks, aspira en convertirse en capitán algún día pero, a diferencia del personaje que interpretó William Shatner en la serie original, tiene poco de rebelde, le gusta seguir las normas al pie de la letra. Sin embargo, no cree que eso sea un impedimento para que él y Hughie, su personaje en The Boys pudieran trabajar juntos en la ficción, "se llevarían bien, creo que podrían ser amigos. Boimler quizá sea un poco cuadriculado para Hughie y Hughie se metería en situaciones un poco intimidantes para mi personaje en esta serie, sí que habría algún conflicto, pero creo que en general podrían ser amigos porque, al final, los dos son unos frikis".

Y ya que estamos hablando de situaciones hipotéticas, no podemos resistirnos a preguntarle qué personaje de The Boys traería a Lower Decks si pudiera, una pregunta que le saca una enorme sonrisa y para la que tiene una respuesta inmediata: "The Deep. Me encanta Chase Crawford y cómo interpreta su personaje. Me gustaría meterlo en cualquier situación loca para ver cómo la resuelve y, honestamente, creo que haría bien su trabajo y escalaría posiciones rápidamente. Además, tal vez este sería un buen cambio de aires para él porque, realmente creo que The Deep necesitaría irse de la Tierra un tiempo".

Star Trek: Lower Deck - Tráiler Oficial | Amazon Prime Video

'Star Trek: Lower Decks' está disponible al completo en Amazon Prime Video.

