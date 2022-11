Quién es Lucas en 'Anatomía de Grey', el sobrino de Derek y Amelia que protagoniza la temporada 19

En su temporada 19, Anatomía de Grey se ha renovado volviendo a sus orígenes. La longeva serie médica creada por Shonda Rhimes le ha dado en Disney+ la bienvenida a cinco nuevos residentes, un grupo cuyas dinámicas nos recuerdan al grupo original formado por Meredith, Christina, Alex, Izzie y George. Entre estos personajes que buscan segundas oportunidades, está Lucas Adams, de quien descubrimos en el primer episodio que es sobrino de Amelia y Derek.

En el regreso, los guionistas han apelado a la nostalgia y a la fidelidad de los espectadores que hemos seguido la serie desde 2005, haciendo varios guiños a su primera etapa. Como los descansos de los residentes en las camillas en las que se reunía el grupo original mientras esperaban a ser llamados. O que uno de ellos hubiese tenido sexo la noche previa a su primer día con uno de los cirujanos sin saber que trabajaba en el mismo hospital. Y, por supuesto, la conexión de Lucas con Derek y Amelia, que el nuevo interno quiere mantener en secreto.

Quién es Lucas Adams

En el primer episodio de esta temporada se revela el parentesco de Lucas (Niko Terho) con el personaje que interpretó Patrick Dempsey hasta la temporada 11. Meredith dice haberlo elegido porque era la oveja negra de la familia, como se considera así misma Amelia: "me recordaba a ti", le dice en un momento a su cuñada el personaje que interpreta Ellen Pompeo.

Simone y Lucas en la temporada 19 de 'Anatomía de Grey'.

La intención del nuevo residente es mantener esta relación familiar en secreto ante sus compañeros, estrategia que despierta algunas suspicacias cuando lo ven salir junto a su tía de una habitación de descanso, lo cual los lleva a pensar que la relación entre ellos puede ser romántica.

A él este malentendido le molesta lo justo, y lo prefiere así a que crean que no está allí por méritos propios, tal como demuestra quedándose a dormir en el hospital si es lo que hace falta para llegar siempre el primero.

Al final del episodio es el elegido entre los cinco para entrar en el quirófano y antes de empezar la operación enuncia la frase que siempre decía Derek antes de operar: "Es un día hermoso para salvar vidas". En ese momento Amelia le dice a Meredith que Derek era como un dios para Lucas. "Era su sobrino favorito", añade revelando el parentesco.

Cuál de las hermanas es su madre

Liz, Kathleen y Nancy, las tres hermanas de Amelia y Derek

Derek y Amelia tienen tres hermanas: Liz (Neve Campbell), Kathleen (Amy Acker) y Nancy (Embeth Davidtz). Todas han aparecido en uno o dos episodios de la serie, y tienen hijos, aunque no se han mencionado por nombres. En algún momento de las once primeras temporadas de la serie se dijo que Derek tenía cinco sobrinos y nueve sobrinas.

Lucas lleva el apellido de su padre, Adams, dato que no sirve como pista por ahora, porque nunca se han revelado los apellidos de los esposos de las tres hermanas. Se sabe que Kathleen estaba casada con un diplomático y que como sus hermanos, también ejerce la medicina, en su caso, psiquiatría. De Liz, a quien solo vimos en el octavo episodio de la temporada 9, cuando fue al hospital para donar un nervio de su pierna para la operación que necesitaba Derek, no se han dado muchos detalles personales en la serie.

Nancy fue la primera de las hermanas que conocimos en Anatomía de Grey, cuando fue a visitar a Derek en el episodio 3x06 y Meredith pensó que era su amante. La última vez que la vimos fue en la temporada 15, en el episodio 21, titulado Good Shepherd, en el que Amelia viaja a Nueva York y se cruza con ella, que estaba cubriendo una baja por maternidad en un hospital de Manhattan, en su especialidad: ginecología. Amelia va a la cena, en la que también está Kathleen, y lo hace acompañada por Link, fingiendo que están casados.

En un episodio posterior, mientras habla con un paciente, Lucas dice que su padre es de Barbados y que él creció en Connecticut. Esto podría sugerir que su madre es Nancy, porque se ha dicho que ella vive allí. Si a esto le sumamos que Nancy siempre insistió en que Derek volviera con Addison, y el personaje de Kate Walsh vuelve en esta temporada, esta es una teoría que cobra cada vez más fuerza.

Los nuevos residentes del Grey Sloan

La temporada 19 de 'Anatomía de Grey' se estrena en noviembre en Disney+

Estos son los compañeros de Lucas este año:

Simone Griffith (Alexis Floyd) es descrita como una profesional muy anclada a tierra, pero que suele establecer un vínculo emocional muy fuerte con sus pacientes.

(Alexis Floyd) es descrita como una profesional muy anclada a tierra, pero que suele establecer un vínculo emocional muy fuerte con sus pacientes. A Jules Millin (Adelaide Kane) le gusta controlar y es impulsiva, sin embargo, en el fondo siempre tiene buenas intenciones.

(Adelaide Kane) le gusta controlar y es impulsiva, sin embargo, en el fondo siempre tiene buenas intenciones. El más competitivo de todos es Benson Kwan (Harry Shum Jr.), que siempre estará luchando por ser el número 1.

(Harry Shum Jr.), que siempre estará luchando por ser el número 1. El quinteto lo cierra Mika Yasuda (Midori Francis), la bromista a la que le gusta hacer reír a los demás, pero a quien su sentido del humor la meterá en más de un problema.

