'Santa Evita', la historia y leyenda tras el cuerpo embalsamado de la primera dama argentina

Coincidiendo con el 70º aniversario de la muerte de Eva Perón, Disney+ estrena hoy la miniserie Santa Evita, una producción dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci y producida por Salma Hayek, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie se acerca a la época que le tocó vivir a Eva Perón, la primera dama de Argentina y una de las mujeres más queridas del país, conocida también como la Abanderada de los Humildes y la Dama de la Esperanza. Más concretamente, Santa Evita se centra en lo que ocurrió tras su muerte por cáncer a los 33 años y cómo sus restos embalsamados, tras ser velados por millones de personas, fueron secuestrados por la dictadura militar en 1955.

SERIES & MÁS habló con los directores de la serie y con sus protagonistas Natalia Oreiro, Francesc Orella y Ernesto Alterio, que nos contaron cómo fue el proceso de contar esta historia, los grandes retos del rodaje y cuál fue la secuencia más impactante de la serie.

La parte más oscura de la historia y el mito

Detrás de las cámaras de Santa Evita se encuentran los directores Rodrigo García y Alejandro Maci, que con mucho respeto a la figura de Eva Perón, se atrevieron a contar en pantalla la parte más oscura de su historia y lo que ocurrió con su cuerpo después de fallecer.

El cineasta colombiano Rodrigo García reconoció que, al principio, "le intimidaba abordar este tema, como no-argentino y como hombre", pero que, al mismo tiempo "le dio libertad hacerlo a través del filtro del libro de Tomás Eloy, que es una mezcla de realidad, ficción, rumores y especulación a la que el autor le da una forma y sentido muy concretos".

Por otro lado, Alejandro Maci recordó cómo la pandemia afectó al rodaje, comentando que aunque tuvieron una postergación de un año, siguieron reuniéndose y hablando de las singularidades del personaje de Eva Perón, "cuyo cuerpo seguía siendo igual a cuando estaba viva".

El director explicó cómo esto "provocó un fenómeno de psicosis en el entorno le rodeaba" y que se combinó con "otros aspectos ligados a la época en la que estaba viva y también a la rivalidad y a la posición de la mujer", dejando claro que "no era un relato pensado desde el morbo, sino la narración de una patología social, al igual que la magnífica novela de Tomás Eloy Martínez".

Los grandes retos del rodaje

Ernesto Alterio en 'Santa Evita'. Disney+

Como respuesta al miedo que tenía su compañero y director Rodrigo García de "no ser argentino y llegar a Argentina con ínfulas de explicar algo", Alejandro Maci declaró que "la visión exterior aportó un margen enorme de liberarse de la claustrofobia localista" y que, en definitiva, "el relato es para todos".

Para Maci "lo que pasó con Eva es la fascinación del horror" y "contar con Rodrigo fue una especie permanente respiración desde fuera de su historia. En Argentina, el peronismo lo es todo y la presencia de la lectura constante de Rodrigo de nuestra historia iluminaba completamente la tarea".

Por otro lado, los directores volvieron a recordar que la serie se basa en el libro de Tomás Eloy, que según Rodrigo García podría recordar quién fue Eva Perón y que "fue una fuerza feminista antes de su tiempo y una mujer muy poderosa en un país extraordinariamente politizado, que peleó mucho y logró el voto femenino a pesar de que ella atribuyese ese triunfo a su marido". Para él "su supervivencia más allá de la muerte es impresionante y se la quiera o se la odie, hay que darle su lugar en la historia como una mujer sobresaliente".

La oportunidad de recordar y explorar la historia más a fondo

Francesc Orella en el rodaje de la serie. Disney+

"Creo que hay que recordar y tener muy presente a Eva Perón, porque necesitamos a más mujeres así", expresó Natalia Oreiro al preguntarle cómo se sintió al inicio del rodaje. "No hay personaje más rico para la Argentina que el de ella pero al mismo tiempo genera mucho miedo, porque es un personaje histórico y hay mucho material de ella", continuó la actriz, reconociendo que "humildemente trató de darle su interpretación personal" y no hacer una imitación.

Ernesto Alterio coincidió con su compañera de reparto, haciendo memoria y reconociendo el trabajo de los directores y el resto del equipo técnico, que le ayudaron a "interpretar un personaje tan rico como el que le tocó y contar una historia que tiene algo tan especial".

Francesc Orella también suscribió las palabras de Alterio y Oreiro, admitiendo que no conocía al personaje al principio y destacando lo mucho que aprendió durante el rodaje, en las secuencias y planos más técnicos.

La historia de Eva Perón sigue siendo la de muchas otras mujeres

"Eva Perón hizo muchísimas cosas, sobre todo por las mujeres y por los más vulnerables. Pero creo que lo que sucedió con su cuerpo en realidad demuestra que, en realidad no ha pasado el tiempo, porque aunque eso tuvo lugar durante muchos años, las mujeres todavía nos sentimos intimidadas y vejadas por los hombres", dijo Natalia Oreiro, argumentando que "aún se le tiene miedo a las mujeres con poder y se las quiere limitar y callar".

La actriz recalcó que "parte de lo que sucedió con su cuerpo, que fue como un trofeo de guerra, también sirvió para mostrarle al mundo lo que podían hacerle a una mujer con su libertad y con su poder. Le tenían una gran admiración y un enorme respeto, pero también mucho miedo, y no poder manejar todo eso les generaba odio".

Para Oreiro, es una historia actual, "porque todavía hoy seguimos hablando de violencia de género y de violencia machista" y porque "es algo de lo que parece que vamos a seguir hablando durante más tiempo".

La secuencia más especial de la serie

Juan Domingo Perón y Eva Perón en una de las escenas de 'Santa Evita'. Disney+

A la hora de recordar las escenas más especiales de la serie, Natalia Oreiro tuvo claro cuál escoger. "En uno de los últimos capítulos, Eva proclaman vicepresidenta a Eva Perón y está todo el pueblo en la plaza. No se ve a la multitud, porque se cuenta lo que sucede en el despacho de ella antes de salir al balcón", describe la actriz.

"Es tal la desilusión que ella tiene con el mundo político -incluido su compañero de fórmula- y lo frágil y vulnerable que se la ve... Llegó a donde ella quería y, sin embargo, la dejaron sola", recordó Oreiro emocionada, "ella tiene que salir a decir que no a la gente y esa es la escena que a mí más me gusta de ella, porque ves toda su frustración, todo lo que tenía por hacer y que no le dejan, aún estando viva. No querían que ella continuara teniendo poder, porque era muy fuerte lo que ella generaba en el pueblo y lograba eclipsar todo lo que sucedía a su alrededor".

'Santa Evita' ya está disponible en Disney+.

