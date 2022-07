Así es 'Por mandato del cielo', la 'True Detective' sobre fundamentalismo mormón de Disney+

Por mandato del cielo (Under the Banner of Heaven) llega a España tres meses después de su estreno en Estados Unidos y con pocas nominaciones a los premios Emmy para lo que merece. Solo Andrew Garfield pasó el corte de los votantes, pero bien podría haber estado presente en varias categorías, y a partir del 27 de julio podréis comprobarlo vosotros mismos porque llega completa a Disney+.

Esta temporada estamos teniendo una muy buena cosecha de miniseries y la mayoría de ellas están basadas en casos reales. De las cinco nominadas en esta edición de los Emmy, solo The White Lotus es una historia original, las cuatro restantes, así como WeCrashed, Super Pumped: El caso Uber, La asistenta, La ciudad es nuestra y The Staircase son otras muestras de esta tendencia.

Como la serie protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, Por mandato del cielo también es un true crime, pero tiene un tono muy distinto que está guiado por las particularidades del caso en el que se inspira: el asesinato de una joven madre y su bebé del que son sospechosos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es el estreno más destacado de la próxima semana.

La premisa de la serie

La serie está creada por Dustin Lance Black, ganador del Oscar a mejor guion por Mi nombre es Harvey Milk y exmiembro de la Iglesia mormona. Para la ficción introdujo en su historia a un personaje que no aparece en el libro en el que se basa (Under The Banner of Heaven: A Story of Violent Faith, de Jon Krakauer): el inspector Jeb Pyre.

Interpretado por Andrew Garfield, Pyre funciona como un trasunto de Krakauer. Es miembro de la Iglesia mormona y el detective a cargo de investigar el caso del asesinato de Brenda Lafferty y su bebé, trabajo que hace junto a su compañero Bill Taba (Gil Birmingham, Yellowstone), un policía nativo americano que aporta un punto de vista ajeno a la religión en el proceso. Este personaje también fue creado para la serie.

El caso real en el que se basa

La serie está basada en el libro de no ficción de Jon Krakauer (también autor de Hacia rutas salvajes), un exmiembro de la Iglesia mormona que investigó y yuxtapuso dos historias en su obra. Por un lado el origen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y por el otro el caso real del asesinato de Brenda Lafferty y su hija, cometido en 1984.

Los sospechosos del asesinato eran su esposo y sus hermanos, que formaban parte de una versión fundamentalista del Mormonismo. Y hasta aquí podemos leer porque de eso va la serie.

Las comparaciones con 'True Detective'

Gil Birmingham y Andrew Garfield en 'Por mandato del cielo'

Desde su estreno se ha comparado la miniserie con True Detective. No solo porque ocurre en una comunidad pequeña, por su vinculación con elementos religiosos o porque la pareja de detectives mantiene largas conversaciones mientras viajan en coche, sino por su tono sombrío y lo retorcido de los asesinatos cometidos, que hacen pensar en algo siniestro y carente de humanidad.

Donde más brilla Por mandato del cielo es en lo que la diferencia de la serie de HBO. Aunque también es muy atmosférica y virtuosa en el tratamiento de la imagen, y su montaje, en lo que se refiere a la representación de la violencia elige sugerir en lugar de mostrar, y acierta en el conflicto central del detective protagonista: mientras aprende sobre los orígenes del mormonismo y avanza en la investigación, empieza a cuestionarse su propia fe y la educación religiosa con la que están creciendo sus hijas.

Delante y detrás de cámaras

La familia Lafferty de 'Por mandato del cielo'.

A Garfield y Birmingham los acompañan actores como Daisy Edgar-Jones (Normal People), Sam Worthington (Avatar), Rory Culkin (Waco), Wyatt Russell (Falcon y el Soldado de Invierno), Billy Howle (The Serpent) y Chloe Pirrie (Gambito de dama), entre otros.

Su creador, Dustin Lance Black, es un activista por los derechos LGBTQ que creció en la fe mormona hasta que en su adolescencia su madre se mudó a Salinas (California) y abandonaron la religión. Fue guionista de Big Love, creador y director de When We Rise y ganó el Oscar a mejor guión en 2008 por el biopic de Harvey Milk. El director de fotografía es Craig Wrobleski, que ha trabajado en series como Legión, Fargo o Historias del bucle. Renee Read (La asistenta) fue la responsable del diseño de producción.

'Por mandato del cielo' se estrena el 27 de julio en Star de Disney+.

