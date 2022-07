3 series en Disney+ para ver este fin de semana: 'Solo asesinatos en el edificio', 'Colegio Abbott' y 'Dopesick'

Para protegernos de la extrema ola de calor que se nos viene encima lo mejor será quedarnos resguardados en casa, así que más que nunca el mejor el plan será ver series en casa y hacer el mínimo esfuerzo. Aprovechando que ya se han anunciado las nominaciones a los Emmy, este fin de semana del 15 de julio os recomendamos tres títulos de Disney+ España que optan a premio este año.

Empezamos con Solo asesinatos en el edificio, la comedia sobre unos aficionados a los podcasts de true crime protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, que recibió 17 nominaciones y está emitiendo su segunda temporada. También nominada a mejor comedia podéis ver completa la primera entrega de Colegio Abbott, la heredera espiritual de Parks and Recreation; y por último, en un registro totalmente diferente, Dopesick, una miniserie basada en hechos reales que cuenta cómo una farmacéutica es la responsable de la crisis de opioides en Estados Unidos.

'Solo asesinatos en el edificio'

De qué va

Tres vecinos completos desconocidos entre sí, comparten sin saberlo la pasión por los podcasts de true crime hasta que, de repente, se ven envueltos en un crimen real. En el exclusivo edificio en el que residen se produce una muerte, pero el trío sospecha que se trata de un asesinato, así que deciden emplear los amplios conocimientos que han adquirido como aficionados al género para averiguar la verdad.

Por qué hay que verla

La serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez fue una de las sorpresas de 2021, una mirada melancólica a la solitaria vida del trío principal cuya obsesión por el true crime funciona como una vía de escape a una existencia rutinaria con secretos por resolver.

El retrato de unos personajes más complejos de lo que podría parecer a simple vista y varios hallazgos formales, como el episodio El chico del 6B, que fue rodado sin diálogos, se completan con una química apabullante que la hacen irresistible y la confirman como una de las series imprescindibles del momento.

'Colegio Abbott'

Las precisas miradas a cámara de los personajes de 'Colegio Abbott'.

De qué va

Rodada como falso documental, sigue a un grupo de profesores de una escuela pública de primaria de Filadelfia, mientras intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden, a pesar de la ausencia de fondos, los fallos y trampas del sistema público, sueldos bajos y el mando de Ava, su extravagante e inepta directora.

Por qué hay que verla

Por su ambientación en el sector público y el espíritu positivo de Janine, un personaje que comparte el optimismo y las ganas de trabajar por la comunidad de Leslie Knope, Colegio Abbott tiene el espíritu inspirador y el aroma de lugar feliz de Parks and Recreation.

Ahora que la tendencia son los géneros híbridos, y parece que la comedia solo es interesante si tiene componentes dramáticos, es reconfortante encontrar una comedia en la que podemos confiar sin miedo a que metafóricamente nos claven una puñalada en el corazón o nos den una patada el estómago.

'Dopesick'

Will Poulter y Michael Keaton en el segundo episodio de 'Dopesick: historia de una adicción'.

De qué va

Basada en hechos reales, narra cómo una gran farmacéutica fue la responsable de la peor epidemia de drogadicción en la historia de Estados Unidos, a través de los puntos de vista de sus directivos, una castigada comunidad minera de Virginia, y los despachos de la DEA.

Por qué hay que verla

La historia intercala las agresivas estrategias de marketing de Purdue Pharma, la forma en la que los pacientes caen en sus redes, cómo el mercado se aprovechó de las víctimas, y la lucha de varios estamentos oficiales por hacer justicia en varias líneas temporales. Estos saltos articulan un relato escalofriante, porque conecta las causas y las consecuencias derivadas por la manipulación de la opinión pública y el mercado.

Una historia terrorífica por real que, además, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Michael Keaton, Kaitlyn Dever (Creedme), Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch, Midsommar), Michael Stuhlbarg (The Staircase) y Rosario Dawson (The Mandalorian).

