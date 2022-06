'Anatomía de Grey': huidas, reencuentros y despedidas, así quedó todo al final de la temporada 18

400 episodios. Se dice pronto, pero es una barbaridad. Anatomía de Grey es la serie médica más longeva del prime time estadounidense y el quinto drama con más episodios en toda la historia de la televisión del país. 18 temporadas después sigue atrayendo espectadores y continúa siendo la serie más vista de ABC, razón por la cual se anunció su renovación en enero.

Este drama médico con romances de pasillos da para mucho con sus temporadas de 20 episodios (en promedio) y esta última entrega no fue la excepción. Hubo reencuentros, despedidas, rupturas, reconciliaciones, renuncias y un homenaje musical que tiró de la nostalgia después de 17 años en antena.

Para que nos sirva de chuleta cuando regrese en otoño, vamos a hacer un repaso de cómo quedaron las cosas para sus personajes, porque puede que no haya muerto nadie del elenco principal, pero eso no quiere decir que las aguas estén tranquilas, que esto es Anatomía de Grey y ahora tenemos a dos doctores huyendo de la justicia.

El Grey Sloan atraviesa la peor crisis de su historia

Viendo la crisis del hospital desde el palco.

Parece imposible, pero después de haber superado un incendio, un accidente de avión en el que murieron varios de sus cirujanos, una bomba en el interior de uno de sus pacientes, la epidemia de Covid y un tiroteo en sus pasillos, el Grey Sloan atraviesa la peor crisis de su historia.

Después de varias visitas y un período a prueba, la Junta de Acreditación Médica decidió cerrar el programa de residencia del hospital y el veredicto no admite discusión: le han ocultado información y son una familia disfuncional sin un líder claro en el que nadie respeta la cadena de mando".

Despedidas, renuncias y fugitivos

Teddy y Owen estarán a la fuga la próxima temporada.

Tendrán que reconstruir el programa, pero sin Richard Webber, que ha decidido tomarse un año sabático con Catherine (ahora que su tratamiento está funcionando), y más importante, sin Bailey, que cansada de tirar del carro y después de lo de Owen, ha priorizado su salud mental y ha presentado su renuncia.

Owen y Teddy hicieron sus maletas y emprendieron camino como fugitivos después de que el esposo de una veterana (al ver que no harían lo mismo por él) le contara a Bailey que le habían dado a Noah y otros exsoldados medicación para morir dignamente. Drogas que, además, habían robado del hospital. En resumen, un delito gravísimo, la gota que convirtió en cascada el vaso de Miranda, y dos bajas más para un hospital que ya estaba falto de personal.

Reencuentros y reconciliaciones

El intento de romance entre Jo y Link en el top de peores tramas de la serie.

Amelia y Kai por un lado, y Maggie y Winston por el otro, se reconciliaron, así que esos dramas están solucionados por ahora. También, aunque deseamos que no con un futuro romántico en el horizonte, Jo y Link arreglaron sus impases y recuperaron su amistad. El episodio contó con Sarah Drew y Jesse Williams como actores invitados, cuyo pase por la serie sirvió para confirmar que April y Jackson son pareja actualmente.

Meredity y el homenaje musical del episodio 400

En el episodio sonaron canciones que para siempre estarán asociadas a la serie como How to Save a Life o The Story, pero el momento nostalgia llegó con el montaje musical de la escena final, en el que acompañada por el tema Chasing Cars, Anatomía de Grey recordó a los personajes más importantes que han pasado por sus 18 temporadas, incluidos Izzie, Alex, Lexie, Derek o Christina, que volvió a repetir su memorable frase "Él es muy encantador, pero él no es el sol. Tú lo eres".

Al final, Meredith decidió no seguir los pasos de su madre, y en el último momento se levantó para ir a buscar a Nick, después de que se hubiera despedido de ella sin recibir respuesta por su parte.

Tendremos que esperar al episodio 401 para ver cómo continúa la historia entre ellos, qué ha sido de los residentes, y de la vida en el hospital, con Grey ahora como jefa de cirugía de un Grey Sloan que se enfrenta a una reconstrucción total.

La temporada 19 de Anatomía de Grey se estrena el 6 de octubre en Estados Unidos. Tendremos que esperar un poco más para verla en Disney+.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan