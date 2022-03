Oscar Isaac: "Sería un sueño trabajar con Almodóvar y hacer mi primera película en español"

Oscar Isaac es el chico nuevo en la oficina. La saga más popular en la historia de cine, el Universo Cinematográfico de Marvel, estrena nueva serie el 30 de marzo Disney+. Por primera vez desde que Bruja Escarlata y Visión abrieran la puerta a las historias de Marvel en la televisión, ninguna producción se había atrevido a introducir de cero un personaje desconocido para los ajenos al mundo del cómic. Caballero Luna, conocido durante años como el Bruce Wayne de la Casa de las Ideas, ha sido el elegido.

A lo largo de seis episodios, la serie desarrollada por Jeremy Slater (The Umbrella Academy) cuenta la historia de Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Todo cambia cuando Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto.

Isaac, uno de los actores más interesantes de su generación gracias a A propósito de Llewyn Davis, El contador de cartas o la nueva adaptación de Secretos de un matrimonio, vuelve a las historias de superhéroes tras interpretar al villano de X-Men: Apocalipsis. Sus compañeros de viaje también rompen con la normalidad, con el director egipcio Mohamed Diab y el inclasificable Ethan Hawke como rival de Caballero Luna a la cabeza del proyecto.

Aprovechando su visita (y baño de multitudes) en Madrid, SERIES & MÁS estuvo hablando con el actor guatemalteco de su salto al mundo de Marvel, su deseo de trabajar con Almodóvar o su relación con los fans de Star Wars. La conversación transcurre en un perfecto español (solo en un par de momentos Isaac recurre al inglés para expresar mejor la idea que pasa por su cabeza) y haciendo gala del carisma que le ha convertido en una de las estrellas favoritas de internet.

'Caballero Luna' | Tráiler | Disney+

Caballero Luna es un personaje desconocido para los habituales de Marvel que solo ven las películas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del proyecto?

Lo que más me llamó la atención de todo fue el personaje de Steven Grant. Cuando me llegó el guion solo tenía para leer el primer episodio y el quinto. Me encontré una oportunidad de crear un personaje que yo nunca había hecho en mi carrera, pero también que no se había visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. Cuando encontré el acento, su modo de caminar y su modo de interactuar con el mundo me di cuenta de que quería hacerlo. Empecé a experimentar en casa con mis hijos y con mi esposa. Les encantó, así que presenté mi idea del personaje a Kevin Feige [el máximo responsable de las películas y series de Marvel] y le gustó. “Si es así como lo quieres hacer, adelante”. Así es como entré al mundo del UCM.

El director principal, Mohamed Diab, es un recién llegado al mundo de los cómics. ¿Estaba ya en la serie antes de que tú ficharas por Marvel?

Esa fue la otra cosa que me convenció de querer hacer Caballero Luna. Cuando Kevin me dijo que el director principal iba a ser Mohamed Diab y que también iban a dirigir capítulos Justin y Aaron, me despertó mucha curiosidad. Me puse a ver las películas de Mohamed y me encantó que tuvieran una visión tan potente, que fueran tan políticas, oscuras y realistas. Hablé con él y me contó qué es lo que quería hacer, cómo quería acercarse de forma auténtica a toda la simbología egipcia que hay en la serie y cómo quería imprimir el ritmo que ya había en sus películas. Se nota que hay una mirada que viene del este. Es muy distinto a lo que vemos en Hollywood normalmente. Además, quería ir cambiando la historia para hacerlo más interesante e impredecible. Me sedujo su visión.

'Caballero Luna'.

En Caballero Luna hay terror psicológico, hay drama y hay comedia. ¿Cómo fue dar con el tono perfecto para darle entidad propia al personaje y a la serie?

Para mí lo más importante era que todo se viera desde el punto de vista de Steven o Mark. Nunca lo vemos en tercera persona. Todo lo que está pasando se siente como una experiencia interna del personaje. Dejar claro eso era fundamental, al igual que dar con el tono adecuado del humor. Debía ser diferente al estilo del MCU. Todos sabemos cómo es ese lenguaje, pero quería hacer una cosa distinta y que no fuera tan autoconsciente. Ese tono empezó con Iron Man. Robert Downey Jr. hizo algo increíble, pero poco a poco se fue volviendo más y más autoconsciente hasta llegar a una mirada tan extrema como la de Deadpool, que llegaba a romper la cuarta pared y hacer referencias a su propio humor. Quería que fuera una serie divertida, pero la clave era que el personaje no supiera en realidad que es divertido

¿Dudaste meterte en el MCU después de la experiencia con los fans de Star Wars?

No lo dudé. Haciendo las tres películas de Star Wars desarrollé ese músculo que me permite anular esos pensamientos invasivos. ¿Que qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a reaccionar? Prefiero concentrarme en crear algo que sea interesante para mí.

La historia de Caballero Luna transcurre de forma paralela al MCU. De momento no hay referencias, ni siquiera. ¿Te gustaría cruzarte con ellos en algún momento?

Puede ser, si la historia es interesante. No sé cómo funciona este personaje si la historia no está contada desde su punto de vista. Si lo ves desde fuera, sería una experiencia distinta. Si encuentran una historia interesante y que de verdad valga la pena, es posible.

Ethan Hawke y Oscar Isaac en 'Caballero Luna'.

Ethan Hawke no suele aparecer en este tipo de producciones. ¿Fue un motivo extra para querer ficharle?

Exacto. Por eso tenía tantas ganas de que estuviera en este proyecto. Ethan es un director, una criatura del teatro, es escritor y tiene una mente muy creativa. Vivimos muy cerca y me puse en contacto con él. Quedamos y hablamos de esta idea. Ahí descubrí que Mohamed y él ya estaban hablando de colaborar en otro proyecto, así que todo surgió de forma natural. Creo que hicimos piña, parecíamos un grupo de teatro. Todos los domingos nos sentábamos alrededor de una mesa para hablar del guion y de la historia, discutíamos sobre como lo queríamos cambiar y que queríamos hacer. No me esperaba que fuéramos a tener una experiencia así

Almodóvar va a rodar una película en Estados Unidos. ¿Te imaginas trabajando con él o haciendo por fin una película en el idioma de tus padres?

Sería un sueño trabajar con Almodóvar. Con otros directores también, pero con Pedro más (ríe). En El año más violento grabé escenas en español, pero sería interesante hacer un proyecto entero en español.

'Caballero Luna' se estrena en Disney+ el 30 de marzo.

