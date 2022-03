Así acabó hablando de la regla 'Red', la pionera película de Pixar que aborda como nunca la pubertad

Red va a provocar más de una y más de dos conversaciones en los hogares de todo el mundo a partir del 11 de marzo, fecha de estreno en Disney+ de la película número 25 en la historia de Pixar. El estudio que habló de la muerte en Coco o el existencialismo en la saga Toy Story aborda otro episodio fundamental de la vida en el debut en el largometraje de Domee Shi, ganadora de un Oscar por el corto Bao. La directora y la productora Lindsey Collins estuvieron en Madrid para hablar de una película pionera que aspira a demostrar a sus millones de espectadores que sus experiencias son tan naturales como universales.

La nueva compañera de estudio de Buzz Lightyear, Mérida, Luca y Woody es Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

Shi y Collins hablaron con SERIES & MÁS de sus motivaciones para contar esta historia, de los paralelismos que encuentran entre su película y una reciente denuncia viral de Emma Thompson sobre cómo la sociedad enseña a las mujeres a odiar sus cuerpos, de por qué Pixar abraza los relatos identitarios antes que los cuentos de hadas y de la decisión de la Academia de dejar los cortometrajes fuera de la gala de los Oscar.

Lindsey Collins y Domee Shi, en el centro de la imagen, en la premiere de 'Red'.

Muchas generaciones han crecido con los cuentos de hadas de Disney. En los últimos años estas historias han virado más a los relatos sobre la identidad. ¿Por qué crees que ha pasado esto?

Domee Shi: Creo que Pixar siempre ha sido un poco diferente en el tipo de historias que contaban. Siempre han sido capaces de explorar muchos de estos temas universales que todos hemos experimentado o con los que podemos empatizar. Han celebrado esas partes de la vida y lo cuentan de una forma divertida, caricaturesca y sorprendente. Con Red es lo mismo y creo que es porque todas nuestras películas en Pixar provienen de un lugar personal para los directores, incluso desde las primeras películas, como Monstruos. S.A. y Buscando a Nemo. Esas historias hablaban de la paternidad porque Pete Docter y Andrew Stanton estaban lidiando con eso en sus vidas. Eso es lo mismo con Red. Yo sentí que por fin me daban la oportunidad de hacer un largometraje. Tenía muchas ganas de volver al pasado y explorar uno de los momentos vitales más incómodos, pero también más formativos de mi vida. Quería tratar de descubrir qué pasó ahí. ¿Cómo pasé de ser la niña buena de mi madre a ser de repente como una bestia salvaje y peluda fuera de control?

Del revés hablaba de muchas emociones en la infancia. Red va más allá y explora el tema de la vergüenza. ¿Por qué era una parte tan importante en esta historia?

Lindsey Collins: Creo que es algo muy concreto de esa edad. Eso es lo que sucede cuando cumples 13 años, más o menos, y llegas a tu pubertad. Es ahí cuando te encuentras por primera vez con ese sentimiento. No creo que sea algo que experimentes siendo un niño, o cuando creces y dejas la adolescencia atrás. Creo que eso es parte de lo que hace que la pubertad sea tan dolorosa, porque es una introducción a la sensación de vergüenza y el deseo de querer esconderse. Por eso creo que había algo importante en esta película. Deberíamos aprender a no huir y ocultar lo que nos pasa. Queríamos normalizar el hecho de que así es como se siente todo el mundo. Sé que parece que solo eres tú, pero todo el mundo se siente así. Creo que no se puede hablar sobre la adolescencia o la pubertad sin explorar estas emociones reales que aparecen justo ahí.

'Red' | Tráiler | Disney+

¿Cómo fue el tratamiento de la pubertad y la regla en la película? Son experiencias universales que jamás han aparecido en este tipo de relatos.

Domee: Esa fue una de las primeras escenas que se aprobaron en la película. También fue una de las primeras cosas que formó parte de la historia. Creo que es parte de mi forma de hacer las cosas. Prefiero ir a por todas y luego disculparme si he ofendido a alguien. Ese fue definitivamente el caso con la idea de que debíamos ver a Mei teniendo la regla por primerea vez. Como dice Lindsay, estamos haciendo una película sobre la pubertad y la adolescencia. Para contar la historia de la forma lo más auténtica posible, tenemos que mostrar la regla, hablar de ella y, con suerte, normalizarla. Pero también nos reímos de eso. Fue genial ver cómo en las proyecciones de la película todos en el público tenían una gran reacción a ese momento. Era algo real e identificable. Por eso hacemos películas, para conseguir esas respuestas colectivas de la audiencia.

Emma Thompson se hizo viral en el Festival de Berlín al hablar de cómo la sociedad enseña a las mujeres a odiar su cuerpo desde que son pequeñas. ¿Creéis que encaja esa reflexión con algunas de las ideas de Red?

Lindsay: Nosotras mismas hemos sentido eso, desde luego. Tengo en casa dos hijas que están pasando por la pubertad ahora y puedo ver cómo sigue pasando. Esa sensación de querer esconderte y no sentirte cómoda en tu propia piel es algo universal. Por eso me encanta la idea de mostrar a un panda rojo como una especie de manifestación de lo que sentimos cuando tu cuerpo parece algo ajeno a ti. Cuando de repente te topas con cosas que no estaban allí antes o cuando hueles rara y quieres que desaparezca, como esa escena realmente dolorosa con Mei en la habitación. Es un regalo tener la oportunidad de compartir ese sentimiento tan universal. Creo que la parte más difícil o la parte más peligrosa de vivir es cuando sientes que lo que te pasa no le pasa a nadie más. Es un gran alivio saber que no es así. En el momento en que te das cuenta de eso es cuando empiezas a aceptar que es solo una parte normal del crecimiento.

Domee Shi y su Oscar por 'Bao'.

¿Cómo han acabado trabajando creando canciones para la boyband ficticia que aparece en Red Billie Eilish y su hermano Phineas?

Domee: Les queremos mucho. Ha sido un sueño poder trabajar con ellos.

Lindsay: Gracias a ellos somos más cools ahora. En mi familia me ven con otros ojos desde que les dije que iba a trabajar con Phineas y Billie. Claramente saben cómo hablar a una generación con sus canciones. Ellos eran exactamente el tipo de personas con las que queríamos trabajar por los temas de los que estábamos hablando en Red. Las adolescentes, como los personajes que tenemos en la película, sienten que ellos les hablan directamente. Ellos mismos son fanáticos de las boybands. Todo el mundo sabe que Billie es una gran fan de Justin Bieber. Phineas y Billie entienden muy bien esa conexión. Y la verdad es que tampoco son mucho mayores que Mei y compañía. Entendieron totalmente lo que estábamos tratando de hacer y tuvimos suerte de que pensaran que era una buena idea hacerlo.

Hace unos años recibiste el Oscar al mejor corto de animación por Bao. Este año, salvo cambio de última hora, esa y otras siete categorías de los Oscar se van a entregar fuera de la gala.

Domee: Estoy decepcionada. Debo ser honesta. Ganar el Oscar fue una experiencia increíble y fue surrealista poder agradecer el premio en directo. Siento mucha empatía por todos los increíbles cineastas y artistas de esas categorías. Es un momento muy especial en sus vidas. Cuando estás haciendo películas, cada parte del proceso se siente esencial. En Red, la música, el sonido y el montaje fueron muy importantes. Es una situación que apesta, pero también siento empatía por las personas que lo organizan. Prefiero estar al margen y quejarme, no tengo ningún truco en la manga para arreglar esto.

Lindsay: Mi propuesta es que todos en esas categorías hagan grandes discursos, lleven looks increíbles y dejen huella para que el próximo año se den cuenta de que queremos ver a todas esas personas en la gala.

'Red' se estrena en exclusiva en Disney+ el 11 de marzo.

También te puede interesar...

• Oscar 2022 | Mejor Actor Protagonista: nominados, favorito y lo que debes saber de la categoría

• Todas las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenarán en 2022

• Stephanie Land: "Soy blanca y tuve suerte, no me gustaría que me vieran como ejemplo del sueño americano"

Sigue los temas que te interesan