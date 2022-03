Bienvenidos a 'Colgados en Filadelfia', la serie más gamberra y descarada, una 'Seinfeld' para el siglo XXI

Aborto, yihadismo, cáncer y nazis son algunos de los temas con los que Colgados en Filadelfia hace humor en su primera temporada. "Uy, lo que ha dicho" y carcajadas nerviosas son algunas de las reacciones más habituales mientras vemos esta longeva comedia de FX que está entre lo más esperado del mes en Disney+.

Los espectadores desprevenidos que se acerquen a esta serie por primera vez en 2022 se sorprenderán no solo de que haya recibido luz verde en su momento, sino de que siga en antena más de 15 años después. Y renovada por dos entregas más. Sus guionistas se atreven con cualquier tema, por espinoso que parezca. Entran en todos los jardines corriendo y saltando en cada charco sin cautela, porque desde el principio dejan claro que sus protagonistas son profundamente despreciables, egoístas, mezquinos e ignorantes, y confían en que nosotros seamos capaces de verlo.

Charlie, Mac, Dennis, Dee y Frank en una de sus típicas discusiones en el bar.

La 'Seinfeld' del siglo XXI

Cinco personas discuten en un bar y mientras intentan demostrar que sus extremas, estúpidas e ignorantes posturas son las válidas destruyen la vida de los inocentes que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino.

Esa sería la premisa básica de la mayoría de episodios de la serie, y en eso se parece mucho a Seinfeld, la mítica comedia "sobre nada", tal como cuenta la leyenda que se vendió el proyecto a NBC. Y como en la serie creada por Jerry Seinfeld y Larry David, sus protagonistas no cambian, no aprenden y nunca jamás se convierten en mejores personas.

El perturbador sistema de Dennis.

Una comedia satírica

Religión, ayudas gubernamentales, el MeToo, control de armas, discriminación, muerte, concursos de belleza infantiles, homofobia, guerras, crímenes de odio, elecciones o un debate en el que se equipara la fe con la ciencia... Colgados en Filadelfia hace sátira de temas actuales de interés social y político a través de los puntos de vista de sus protagonistas, que tienen la particularidad de estar siempre en el lado equivocado de la historia.

Tener esto último claro es la clave para disfrutar una serie que os sorprenderá con algunos momentos de lucidez en medio del absurdo de muchas de las batallas dialécticas en las que se ven inmersos.

JImmi Simpson es Liam McPoyle en la serie.

Personajes despreciables y actores en estado de gracia

Sociopatía, ausencia de escala moral, narcisismo, misantropía, desconexión de la realidad, inseguridad patológica, nihilismo, cinismo, analfabetismo intelectual y emocional... Entre los protagonistas de la serie reúnen lo peor de la condición humana, pero sus actores abrazan todas esas taras hiperbólicas sin miedo alguno al ridículo. Verlos en pantalla es una experiencia gloriosa.

¿Os habéis imaginado alguna vez a Danny DeVito cortándose las uñas de los pies con un cuchillo o comiendo comida de gato directamente de una lata? Esos son solo dos ejemplos de algunas de las situaciones por las que se mueve con total naturalidad. Ese es el nivel. Y los secundarios merecen un capítulo aparte, ya veréis cuando os encontréis con Charlie Hornsby y Jimmi Simpson.

'The Nightman Cometh'.

Tiene episodios que merecían un premio Emmy

No es un secreto que con lo que cuesta un episodio de Euphoria se podrían haber rodado las 15 temporadas de Colgados en Filadelfia. Tampoco que probablemente su bajo presupuesto sea una de las claves de su longevidad, teniendo en cuenta que los Emmy la han ignorado sistemáticamente desde su estreno.

La serie abraza su cutrez, sobre todo, teniendo en cuenta que puede aprovechar el asqueroso e insalubre estilo de vida de sus personajes, pero de vez en cuando se permite sorprendernos con algunos episodios con los que experimenta en lo formal. Tiene un episodio musical que es historia de la televisión (4x13), uno con un plano secuencia que recuerda mucho a Birdman (10x04), y que se rodó antes del estreno de la película, y otro en el que un personaje nos conmueve con una emocionante pieza de danza contemporánea (13x10).

Hablando de los Emmy, el episodio 9x03, en el que el grupo intenta desesperadamente que su bar gane un premio, es un ejercicio meta en el que se preguntan si necesitan tensión sexual no resuelta, mejor iluminación o un compañero negro para poder conseguir el trofeo.

Danny DeVito se incorpora en la segunda temporada.

Si queréis, os podéis saltar la primera temporada

Como suele pasar con la mayoría de las comedias, esta también necesita algo de rodaje para engrasar su maquinaria. La primera temporada es la más floja de lejos, y después de toda la expectación que se ha generado a través de los años, es posible que os enfrentéis al típico caso de "no es para tanto" y tiréis la toalla antes de que empiece lo bueno.

Además de la falta de experiencia de Charlie Day, Glenn Howerton y Rob McElhenney (Mythic Quest), sus creadores y protagonistas, en los primeros episodios aún no habían desarrollado el personaje de Kaitlin Olson (con quien los Emmy siempre estarán en deuda) y aún no se había incorporado Danny DeVito. A partir de la segunda temporada, ya empieza a mostrar los mimbres de genialidad que la caracterizan, por lo que mi consejo sería comenzar por ahí y cuando acabéis las 15 temporadas disponibles podéis recuperar la primera como curiosidad. Empecéis o no por el principio, espero que disfrutéis el viaje.

'Colgados en Filadelfia' está disponible en Disney+.

También te puede interesar...

• 5 razones para ver 'The Thick of It', la magnífica sátira política británica que dio origen a 'Veep'

• 5 Razones para ver ‘Mythic Quest’, una de las mejores series de comedia de la actualidad

• 'Fringe' llega a HBO Max: 5 razones para ver esta serie de ciencia ficción, la gran heredera de 'Expediente X'

Sigue los temas que te interesan