Los estrenos de Disney+ en marzo de 2022: todas las series, películas, documentales y programas

Disney+ se prepara para el mes de marzo con el anuncio de grandes estrenos de series, películas y documentales. Entre los próximos títulos que llegarán a la plataforma, desde SERIES & MÁS destacamos la prometedora producción de Marvel Caballero Luna, protagonizada por Oscar Isaac; el último largometraje de Pixar Red, que aterriza directamente en catálogo sin pasar por cines; o la serie This Is Us, que llega a la plataforma al completo y que también recibirá los nuevos episodios de la sexta y última temporada emitiéndolos cada semana.

También estarán disponibles bajo demanda las nominadas al Oscar de Steven Spielberg West Side Story; el thriller de Guillermo del Toro El callejón de las almas perdidas; y el drama protagonizado por Jessica Chastain y Andrew Garfield Los ojos de Tammy Faye.

Las series de Disney+ en marzo de 2022

El estreno destacado del mes

'Caballero Luna' - Temporada 1 (30 de marzo)

'Caballero Luna' | Tráiler | Disney+

Esta nueva serie de Marvel Studios cuenta la historia de Steven Grant (Oscar Isaac), un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. El protagonista descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que sus enemigos convergen, deberá lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto.

Otros estrenos destacados del mes

'Paralelos desconocidos' - Temporada 1 (23 de marzo)

Fotograma de 'Paralelos desconocidos'. Disney+

Cuatro amigos del colegio llevan una vida sin sobresaltos en un pueblo tranquilo de las montañas cuando un misterioso suceso pone su mundo patas arriba. De repente, el universo cambia las reglas y lo mezcla todo: el presente, el futuro y distintos multiversos se fusionan, separando a los adolescentes y enviándoles a distintos mundos paralelos y a distintas líneas temporales. Los protagonistas están decididos a averiguar qué ha pasado y luchan para encontrarse y volver atrás en el tiempo, al mundo en el que vivían.

'This Is Us' - Serie completa y estreno de la temporada 6 (23 de marzo)

'This Is Us' | Temporada 6 | Disney+

Combinando los mejores ingredientes del drama y la comedia, This Is Us trata sobre un grupo de personas que nacieron el mismo día. Esa fecha será el nexo que unirá a los diferentes protagonistas, haciendo que sus vidas se crucen y cambien para siempre. La serie aterriza al completo en la plataforma y emitirá semanalmente los episodios de la sexta y última temporada.

Todos los estrenos del mes

'Bob's Burgers' - Temporada 12 (2/03)

'Outrun by Running Man' - Temporada 1 (2/03)

'Mrs. America' - Miniserie (2/03)

'Colgados en Filadelfia' - Serie completa (9/03)

'Fosse/Verdon' - Miniserie (9/03)

'La otra mirada' - Temporadas 1 y 2 (9/03)

'The Great North' - Temporada 2 (9/03)

'Snowfall' - Temporada 4 (16/03)

'Hit' - Temporada 2 (16/03)

'No fue mi culpa' - Temporada 1 (23/03)

'El incidente' - Temporada 1 (23/03)

Las películas de Disney+ en marzo de 2022

El estreno destacado del mes

'Red' (11 de marzo)

'Red' | Tráiler | Disney+

El más reciente largometraje de animación de los estudios Pixar dirigido por la galardonada cineasta Domee Shi está protagonizado por Mei Lee (Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero muy segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Su protectora y algo exigente madre Ming (Sandra Oh) no se separa nunca de ella, algo poco deseable para cualquier adolescente. Además, por si los cambios en su vida y en su cuerpo aún no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (algo que ocurre a menudo), se convierte en un panda rojo gigante.

Otros estrenos destacados del mes 'West Side Story' (2 de marzo) 'West Side Story' | Tráiler Del productor y director Steven Spielberg, con guion del guionista y autor teatral Tony Kushner, West Side Story cuenta la historia de Tony (Ansel Elgort) y María (Rachel Zegler), dos adolescentes que, a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Este largometraje versiona el legendario musical de los años 60, a su vez una adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. 'El callejón de las almas perdidas' (16 de marzo) 'El callejón de las almas perdidas' | Tráiler Dirigido por el galardonado cineasta mexicano Guillermo del Toro, este remake del thriller psicológico lleno de suspense estrenado en 1947 cuenta la historia de un feriante manipulador (Bradley Cooper) que se alía con una psiquiatra tan embaucadora como él (Cate Blanchett) para timar a los ricos de la sociedad neoyorquina de los años 40. 'Los ojos de Tammy Faye' (23 de marzo) 'Los Ojos de Tammy Faye' | Tráiler Este biopic narra el extraordinario ascenso, caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain). Durante los años 70 y 80, Tammy Faye y su marido, Jim Bakker (Andrew Garfield), pusieron en pie prácticamente de la nada la red de cadenas religiosas más grande del mundo, así como un parque temático, y gozaron de una inmensa popularidad gracias a sus mensajes de amor, aceptación y prosperidad. Sin embargo, este gran imperio sería derribado poco después por sus enemigos y los escándalos que generaron. Todos los estrenos del mes 'La Gran Apuesta' (4/03)

'Dos hombres y un destino' (4/03)

'Full Monty' (4/03)

'Spin' (4/03)

'Red' (11/03)

'Cleopatra' (11/03)

'Hello Dolly' (11/03)

'El club de la buena estrella' (11/03)

'Doce en casa' (18/03)

'El renacido' (18/03)

'Una pareja de tres' (18/03)

'The French Connection. Contra el imperio de la droga' (18/03)

'French Connection 2' (18/03)

'La aventura de Poseidón' (18/03)

'Ice Age: Las aventuras de Buck Wild' (25/03)

'Carros de fuego' (25/03)

'M.A.S.H.' (25/03)

'Perdida' (25/03) Los documentales y programas de Disney+ en marzo de 2022 Todos los estrenos del mes 'Gathering Storm' - Serie documental (2/03)

'Africa's Hunters' - Serie documental - Temporadas 2 y 3 (9/03)

'Creciendo en África' -

'Los más peligrosos de África' - Serie documental - Temporada 4 (9/03)

'Abraza a tu panda interior: Así se hizo Red' - Especial (11/03)

'Mayday: catástrofes aéreas' - Serie documental - Temporada 9 (16/03)

'El cambio climático' - Especial (18/03)

'Más que robots' - Documental (18/03)

'City of Angels. City of Death' - Serie documental (23/03)

'DMC: Más allá de la magia' - Serie documental (23/03)

'Atlas de los lugares malditos' - Serie documental (23/03)

'Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U' - Especial (25/03)

'Surviving the Mount St. Helens Disaster' - Especial (25/03)

'Surviving the Mount St. Helens Disaster' - Especial (25/03)

'Challenger: grabaciones de la tragedia' - Especial (25/03)

