Taylor Schilling: "Una actriz porno acepta que la graben y la vean, lo de Pamela Anderson fue un crimen"

Después de unos capítulos iniciales en los que el tono de Pam & Tommy podía llevar a equívocos de cuál era la historia que le interesaba, a partir del tercero la miniserie de Disney+ empieza a centrarse en cómo el escándalo del famoso vídeo sexual afectó personalmente a Pamela Anderson. No solo nosotros, los espectadores, desconocíamos los detalles reales que hicieron público ese vídeo, también fue el caso de quienes trabajaron en esta producción basada en hechos reales.

En las entrevistas que SERIES & MÁS mantuvo con algunos miembros del equipo, su director, Craig Gillespie, y Nick Offerman han reconocido que antes de entrar al proyecto no sabían nada más allá de los titulares que dieron la vuelta al mundo y que todos asumimos como verídicos. También fue el caso de Taylor Schilling, que interpreta en la serie a Erica, un personaje basado en una mujer real, Erica Boyer, una exitosa actriz porno.

En la entrevista que reproducimos a continuación, Schilling nos habló de eso y también qué es lo que más le gusta de su personaje, al que ve como un interesante contrapunto de lo que ocurrió con Pamela Anderson, o qué espera que los espectadores nos llevemos después de ver la serie. Esto fue lo que nos contó.

El personaje de Taylor Schilling en la serie está basado en la actriz porno Erica Boyer.

No sé cuánto conocías la historia real de lo que ocurrió antes de entrar al proyecto, ¿qué fue lo que más te sorprendió al leer los guiones?

Todo me sorprendió. Me di cuenta de que realmente no sabía nada. Lo más chocante fue descubrir que la razón de que el contenido de esa cinta fuera público es porque la robaron de una caja fuerte y que ella fue víctima de un crimen. Me pareció algo invasivo y terrorífico.

"Vendían el vídeo como pornografía, pero no era pornografía, se estaba explotando su imagen sin su consentimiento"

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje y qué papel crees que cumple en la historia de 'Pam & Tommy'?

En mi humilde opinión, Erica sirve como contrapunto para lo que está pasando con Pamela. Mi personaje está basado en Erica Boyer, una persona real, una actriz porno exitosa. Ella tomó la decisión de dedicarse al entretenimiento para adultos de forma autónoma, dio su consentimiento y le pagaban por ello. Por eso entiende inmediatamente que lo que le han hecho a Pamela es una violación a su intimidad. Una actriz porno acepta que la graben y la vean, lo de Pamela Anderson fue un crimen. Vendían el vídeo como pornografía, pero no era pornografía, se estaba explotando su imagen sin su consentimiento, mientras Erica hace lo que hace por voluntad propia y lleva una vida personal muy tranquila.

¿Cuál es tu episodio o escena favorita?

Le tengo mucho cariño al séptimo episodio cuando mi personaje expone de forma tan clara la diferencia entre lo que es consentimiento y lo que no, con relación a su propia experiencia en la industria porno y lo que ha ocurrido, por contraste, con Pamela.

"No conocíamos realmente la historia, pero todos nos apresuramos a sacar conclusiones y a juzgarla"

¿Qué esperas que la gente se lleve consigo después de ver la serie?

Puedo decir lo que yo me llevo. Lo principal, quizá, es la sensación de que con Pamela no conocíamos realmente la historia, pero todos nos apresuramos a sacar conclusiones y a juzgarla. No solo la opinión pública, toda la prensa y los programas de entretenimiento, todos estuvieron listos y dispuestos a arrastrar a Pamela por el lodo. Creo que esa es una lección que deberíamos llevar con nosotros, no sacar conclusiones al vuelo y emitir juicios de valor antes de conocer las historias completas, porque una vez las cosas son dichas es difícil borrarlas y en el imaginario colectivo quedan escritas en piedra.

Las series están haciendo un ajuste de cuentas con mujeres como Monica Lewinsky, Britney Spears o Pamela Anderson, víctimas de la misoginia de los 90, ¿te viene a la cabeza algún otro nombre que también merezca un poco de justicia?

Creo que probablemente todas las mujeres necesitamos algún ajuste de cuentas en algún nivel, incluso, si es solo a nivel interno. Creo que todas necesitamos actualizar la forma en la que nos miramos a nosotras mismas y dejar a un lado las expectativas irreales que nos han impuesto.

Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a Pamela Anderson para convencerla de ver la serie?

Nunca intentaría convencerla de ver la serie, pero si pudiera hablar con ella, le diría que admiro mucho la forma en la que ha conducido su vida bajo el foco público constante y que su valentía me inspira.

Los nuevos episodios de 'Pam & Tommy' están disponibles los miércoles en Disney+.

