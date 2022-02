Así es 'Snowdrop', el drama de época coreano que llega a Disney+ tras convertirse en un éxito en Asia.

Disney+ ya ha estrenado en España la serie surcoreana Snowdrop, una ficción melodramática y de época escrita por Yoo Hyun-mi y dirigida por Jo Hyun-tak, creadores de Sky Castle. Protagonizada por Jung Hae-In (Tune in for Love y While You Were Sleeping) y Jisoo, cantante del grupo BLACKPINK, la serie se centra en la historia de amor imposible que vive la pareja protagonista, ambos inmersos en un contexto histórico realmente complicado y que les llevará por una montaña rusa de emoción, acción y romance.

Desde el primer momento, la serie se adentrará en los convulsos años 80 que se vivieron en Corea del Sur, escogiendo como hilo del que tirar la urgente huida que protagoniza un hombre ensangrentado. Tratando de esconderse, acabará irrumpiendo en el dormitorio de una universidad de mujeres en Seúl, donde la joven estudiante Eun Yeon-ro decide ayudarle, arriesgándose a ser expulsada y poniéndose en peligro sin conocer la verdad sobre el recién llegado.

Una historia de amor imposible en la década de los 80

Situándose a finales de los años 80, Snowdrop viaja a Corea del Sur y cuelga el calendario del año 1987, una época muy crispada para la nación, por aquel entonces sumida en una dictadura militar. Sin previa presentación, el primer episodio nos muestra al estudiante de posgrado Im Soo Ho (Jung Hae-In), un joven coreano-alemán muy misterioso al que han herido gravemente. Cubierto de sangre, el protagonista intentará esconderse, saltando al dormitorio femenino de la Universidad de Mujeres de Hosoo.

Allí entra en contacto con Eun Young Ro (Jisoo), también alumna del centro, que le ayudará a esconderse y curará sus heridas, además de dejarse llevar hacia un profundo enamoramiento. Sin embargo, su recién iniciado romance tendrá un precio a pagar, ya que Im Soo Ho esconde un secreto desgarrador que amenaza con poner en riesgo la seguridad de los amigos y familiares de la joven. Ella se pondrá en peligro sin saberlo, mientras que él decidirá apostarlo todo para salvar a Eun Young Ro, lo único que ama más que a su país.

El equipo técnico y reparto de la serie

La serie ha sido escrita por Yoo Hyun-mi (Sky Castle) y dirigida por Jo Hyun-tak (Sky Castle) y desde el momento en el que aterrizó en el mercado de Asia y el Pacífico, se convirtió en uno de los cinco títulos más vistos de la plataforma. Ahora aterriza en nuestro país, donde veremos lo que el mismísimo director definió como "un emotivo melodrama ficticio sobre una joven pareja enamorada que, a medida que transcurre la historia, experimentarán un dolor insoportable que rara vez se sufre en la vida". También espera que "la serie guste al público por su sinceridad y también por las grandes dosis de pasión y suspense que encierra, mientras siguen la historia de dos enamorados que se enfrentan a su destino".

Snowdrop será el debut televisivo de la cantante Kim Jisoo, que protagoniza esta historia junto a Jung Hae-In. El resto del elenco lo completan Yu In-Na, Ae-ri Jung, Ariane Desgagnes-Leclerc, Ahn Dong-Goo, Choi Kyung Hoon, Heo Jun-ho, Kim Hye-Yoon, Kim Seo-hyung, Seung-jo Jang, Hye-Young Jung, Lee Jung-hyun, Kim Jeong-nam, Kwon Han-sol, Yun Se-ah, Park Sung-woong, Yum Jung-ah y Jung Eugene.

Los dos primeros episodios de Snowdrop ya están disponibles en Disney+. El resto se emitirán cada miércoles.

