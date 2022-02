Nick Offerman: "Si muestras el sexismo tal como era en los 90 sería más incómodo que 'Pam & Tommy'"

El tono de Pam & Tommy puede descolocar al espectador cuando empieza a ver la serie. En los primeros dos episodios, con la trama del personaje de Seth Rogen y los soliloquios íntimos de Tommy Lee, puede parecer un relato ligero y humorístico, pero ya en el tercero, la serie de Disney+ empieza a revelar sus cartas y sus intenciones: es un acto de justicia con Pamela Anderson.

Revisitar con una mirada contemporánea la historia del famoso vídeo sexual de la entonces actriz de Vigilantes de la playa, y su marido, el batería de Motley Crue, es impactante a día de hoy. Así lo reconocieron a SERIES & MÁS su director, Craig Gillespie, y Nick Offerman, que interpreta el papel de Uncle Miltie, el productor de cine porno que ayuda a Rand Gauthier (Rogen) a distribuir la cinta.

Sobre cómo se preparó para interpretar a su personaje, lo que le atrajo del proyecto, qué fue lo que más le sorprendió al leer los guiones, y el retrato de la misoginia y el sexismo de los 90 que hace la serie, hablamos con Nick Offerman en los días previos al estreno de Pam & Tommy. Esto fue lo que nos contó.

Nick Offerman, Seth Rogen y Andrew Dice Clay en el episodio 3 de 'Pam & Tommy'.

¿Cuál fue la escena más divertida de rodar?

La escena con Seth y Andrew Dice Clay, cuando conocemos a Butchie Peraino. Trabajar con esta figura seminal de mi juventud y hacer una escena en la que es un mafioso con sus cerezas al marrasquino y nosotros dos estúpidos intentando disimular el miedo que nos da fue muy divertido.

"La historia no es entretenida ni sexy, sino asquerosa y triste. Pam y Tommy fueron víctimas de un crimen"

¿Cómo llegaste al proyecto y que te atrajo de él?

Cuando te ofrecen un papel siempre tienes una reacción inmediata dependiendo de quién está involucrado en el proyecto. Hace poco rechacé una oferta porque la persona involucrada tiene reputación de no ser alguien agradable para trabajar y la vida es demasiado corta. Cuando me llegó Pam & Tommy tenía buenas referencias de Robert Siegel y D.V. DeVincentis, los guionistas. A Craig Gillespie y Seth Rogen los admiro. A Sebastian Stan lo conocía de Yo, Tonya; y a Lily James de Downton Abbey; tenía ganas de trabajar con todos ellos. Y luego leí los guiones. Vi la forma en la que estratégicamente escribieron una historia con un cebo que te atrapa, porque crees que estás viendo una historia entretenida sobre ese video sexual. Pero rápidamente descubres que los detalles que no conocías son una locura y que la historia no es entretenida ni sexy sino asquerosa y triste. Pam y Tommy fueron víctimas de un crimen. Entonces cambia el foco y se centra en Pamela, en cómo nuestra cultura sexista y misógina destruyó la vida de una mujer que sintió que la sociedad la veía como una puta y se rindió porque sintió que había perdido el derecho a su privacidad. Eso me pareció muy poderoso y quise formar parte de esa historia.

"Hace poco rechacé una oferta porque la persona involucrada tiene reputación de no ser alguien agradable para trabajar y la vida es demasiado corta"

Uncle Mitey está basado en alguien real, ¿cómo preparaste el personaje?

Hay muy poca información disponible sobre Milton Ingley, pero para preparar el personaje escuché un podcast que me encanta del escritor Jon Ronson, llamado The Last Days of August. El podcast es sobre August Ames, una actriz porno que fue asesinada y todo el escabroso misterio que había alrededor de su muerte, porque se suponía que había sido un suicidio. Ronson entrevista a muchos profesionales de la industria del porno y todo eso fue muy revelador. Me gusta los proyectos con los que puedo aprender cosas nuevas sobre personas de las que tenemos una imagen creada en la mente, porque tenemos muchas ideas preconcebidas sobre los actores que trabajan en el porno y para ellos ese es un trabajo con el que pueden pagar sus facturas.

Pamela Anderson descubre a sus compañeros de rodaje viendo la cinta.

¿Qué fue lo que más te sorprendió al leer los guiones?

No podía creer la historia real de lo que ocurrió y me he dado cuenta de que realmente la mayoría de las personas tampoco la conocían, porque Internet recién comenzaba entonces. Conforme avanza la serie y el punto de vista cambia a Pam, la narración se convierte en una cuestión de justicia. Nosotros, como sociedad, destruimos la vida de Pamela Anderson, todo por una suposición cínica. Como había posado para Playboy asumimos que no podía ser una víctima. Pamela tiene ese gran momento en el quinto o sexto episodio cuando dice que como la habían visto desnuda en la revista había perdido su derecho a la privacidad. Y es tan cierto. Me sentí cómplice como parte de esa sociedad.

"Si muestras el sexismo tal como era en los 90 sería más incómodo que 'Pam & Tommy"

¿Qué piensas del retrato de la misoginia y el sexismo de la época que hace la serie?

Me causó mucha impresión la escena del rodaje de Vigilantes de la playa en la que la cámara está fija en el culo de Pamela y le están ajustando el bañador para que se vea más definido. Eso era aceptable en ese momento y todos vimos esas imágenes en nuestra televisión y nos parecieron normales. Quizá ahora nos escandalizamos y nos sentimos incómodos viéndolo, pero ese código visual sigue presente en 2021 en todos esos realities de parejas en islas y paraísos sexys. Si muestras el sexismo tal como era en los 90 sería más incómodo que Pam & Tommy. Aquello fue antes de cualquier movimiento social como el MeToo. Finalmente se están dando pasos para llamar la atención sobre la discriminación, el racismo, la homofobia o los derechos de las personas trans, pero estamos a mitad del camino, aún no hemos llegado a ninguna parte. También podríamos hablar de la industria del porno, pero sigue siendo un tema tabú. Nadie quiere hablar de ello y eso permite que las personas que trabajan en ese mundo no tengan los mismos derechos que otros trabajadores.

"Espero es que si Pamela algún día ve la serie o le llegan comentarios, pueda sentir el cariño y el respeto que sentimos por ella"

Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a Pamela Anderson para convencerla de ver la serie?

Si alguien cogiera el peor capítulo de mi vida para hacer una serie al respecto, no sé si me gustaría verla. Probablemente no la vería porque no querría volver a revivir todo eso. He interpretado a algunas personas reales y de lo que estoy seguro es que es nuestra responsabilidad ser fieles a la historia y muy cuidadosos y respetuosos por el impacto que lo que hacemos puede tener en sus vidas. Lo único que espero es que si Pamela Anderson algún día ve la serie o le llegan comentarios, pueda sentir el cariño y el respeto que sentimos por ella. Nuestro objetivo no era explotar esa historia sino intentar algo parecido a la justicia por la forma en la que la maltratamos todos.

Los nuevos episodios de 'Pam & Tommy' están disponibles los miércoles en Disney+.

