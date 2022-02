Craig Gillespie ('Pam & Tommy'): "Es impactante ver lo que pasó con Pamela Anderson con ojos de hoy"

En un nuevo capítulo de esas historias que todos creemos conocer y de las que realmente solo sabemos lo que nos dijeron los titulares, hoy llega a nuestras pantallas Pam & Tommy, la miniserie de Disney+ que recupera el caso del famoso vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee que corrió como la pólvora a mediados de los 90.

En ocho episodios, esta producción original de Hulu nos cuenta cómo fue robada aquella cinta, y nos lleva a los inicios de Internet para mostrarnos todo el proceso de venta y distribución con el que algunos se lucraron a costa del vilipendio público de la pareja. Un nuevo relato de una época no tan lejana, que se suma a otras producciones recientes como El caso Monica Lewinsky, Framing Britney Spears o Nevenka, para enfrentarnos a la misoginia que la sociedad consideraba aceptable entonces.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Craig Gillespie (Yo, Tonya), director de los tres primeros episodios, sobre el particular tono de esta miniserie, el proceso de casting y cómo fue la experiencia de revisitar una historia de la que muchos, incluido él mismo, teníamos ideas preconcebidas.

¿Cómo se decidió que este era el tono apropiado para contar esta historia?

Seth Rogen, Robert Siegel y D.V. DeVincentis estuvieron trabajando esta historia durante mucho tiempo. Cuando leí el guion el tono ya estaba en la página. Es un tono complicado siempre porque siempre estás caminando sobre una cuerda floja. En el papel había escenas que tenían algo de rocambolesco y absurdo y lo que me preguntaba era cómo conectarlas con la realidad para que el espectador pudiera conectar emocionalmente con los personajes. Con Lily James me emocionaba la idea de verla hacer algo en lo que la gente no la imaginaba a primera vista. Algo similar pasó con Sebastian Stan, porque él no es necesariamente conocido por su comedia, y también tenía que ser amenazante mientras camina en tanga en una escena que dura cuatro minutos. Lo mismo con Seth. Quería que su personaje fuera muy dramático aunque sus situaciones fueran cómicas, porque él tiene mucho en juego emocionalmente. Conseguir que funcione esa dinámica que parece imposible es algo que encuentro realmente muy interesante.

"El casting fue muy importante. Creo que si el triángulo de Lily James, Sebastian Stan y Seth Rogen no fuera perfecto la serie no funcionaría".

Lily James y Sebastian Stan están fantásticos, pero quizá no son los primeros actores en los que hubiéramos pensado para interpretar a Pam & Tommy, ¿cómo fue el proceso de casting?

Yo entré tarde en el proceso y Lily ya estaba vinculada al proyecto. Tenía muchas ganas de trabajar con ella porque he visto sus trabajos previos y es una actriz muy accesible que te abre las puertas de su mundo. Eso era vital para mí, especialmente, porque tal cómo evoluciona la serie necesitábamos que el espectador conectara con ella cuando Pam & Tommy se convierte en su historia. Teníamos toda la parte de la transformación física y el profesor de acento, por lo que sabíamos que ella llegaría preparada, pero lo que siempre tuvimos bajo la manga fue el as de su capacidad de conectar con el espectador. Con Seth estaba emocionado por la idea de probar algo diferente y alejarlo de su lado cómico más conocido. Y con Sebastian completamos la trifecta. Él fue el único actor que yo incorporé al proyecto. El casting fue muy importante, creo que si el triángulo de Lily James, Sebastian Stan y Seth Rogen no fuera perfecto la serie no funcionaría.

"Se convirtieron en un chiste y fueron vilipendiados por la prensa. Y nosotros fuimos cómplices de toda esa narrativa que dimos por buena"

¿Cómo fue la experiencia de revisitar esta historia casi tres décadas después?

Creo que todos llegan a la serie de una manera similar a como lo hicieron con Yo, Tonya: con ideas preconcebidas. Piensas que sabes algo sobre lo que sucedió entonces aunque probablemente nunca hayas investigado sobre el tema. Yo mismo tenía mis propios prejuicios. Habíamos visto muchas cosas en los late nights de la época, así que llegas haciendo tus propios juicios de valor, y luego te das cuenta de que en realidad Pamela Anderson y Tommy Lee fueron unas víctimas. Ese vídeo era una cosa privada que alguien había robado de la caja fuerte de su casa. Se convirtieron en un chiste y fueron vilipendiados por la prensa. Y nosotros fuimos cómplices de toda esa narrativa que dimos por buena. Es impactante ver lo que pasó con Pamela Anderson con ojos de hoy, después del movimiento MeToo, y darnos cuenta de cómo fue maltratada de una forma que era totalmente aceptable en aquel entonces.

Lily James y Sebastian Stan son 'Pam y Tommy' en la nueva serie de Disney+.

¿Qué parte de la historia tenía más ganas de rodar?

Había muchas cosas que queríamos hacer bien. Creo uno de los principales retos para mí era capturar y transmitir el romance explosivo que tuvieron Pamela y Tommy durante cuatro días en el episodio dos, porque si no empatizabas con ellos desde ese momento la serie corría el riesgo de no funcionar. En medio de ese torbellino de las circunstancias extremas en las que se conocieron, con un trasfondo de clubes nocturnos y drogas, y un matrimonio después de 90 horas, era importante encontrar esa conexión, el entusiasmo y el enamoramiento que sintieron el uno por el otro. Era importante transmitir que hubo algo real y genuino en medio de todo ese caos. Lily y Sebastian hicieron un trabajo hermoso.

"Espero que la serie cambie la narrativa sobre lo que le sucedió entonces y que arroje luz sobre cuán trágica fue la situación de Pamela Anderson".

Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a Pamela Anderson para convencerla de ver la serie?

Honestamente, respeto su decisión. Lo que hemos tratado de hacer con Pam & Tommy es algo que espero que cambie la narrativa sobre lo que le sucedió entonces y que arroje luz sobre cuán trágica fue la situación de Pamela Anderson. Eso es lo que esperamos conseguir, nuestro acercamiento lo hicimos con la mayor empatía posible.

Los nuevos episodios de 'Pam & Tommy' estarán disponibles los miércoles en Disney+.

