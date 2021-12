Crítica: 'Ojo de Halcón' cierra la temporada en Disney+ como una de las mejores series de Marvel

Con Ojo de Halcón finaliza el primer año de las series de Marvel en Disney+, una etapa que empezó en enero con Bruja Escarlata y Visión, dos historias que no podrían ser más diferentes en cuanto a tono, conflicto principal y los sentimientos que evocas en sus desenlaces. Casualmente, o seguramente no, porque Kevin Feige no deja nada al azar, ambas fueron las mejores de esta tanda inicial del universo Vengadores en la plataforma. Si aún no habéis visto el último episodio, id con cuidado porque habrá algún spoiler.

La historia protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld ha brillado especialmente por su natural sentido del humor, su espíritu familiar, un aroma navideño perfecto para esta época y un conjunto de personajes muy carismáticos, Clint Barton incluido, quién nos lo iba a decir. Es de todas las series de Marvel estrenadas en 2021 la que tiene mayor potencial de crear un universo que pueda continuar más allá de una segunda temporada y su principal mérito, es que lo logra sin necesidad de grandes eventos cósmicos, héroes con superpoderes o conflictos políticos a gran escala.

Alaqua Cox es Maya López (Echo).

Aunque tenía varios frentes abiertos, y solo un episodio por delante, Ojo de Halcón acertó allí donde han fallado otras, pues consiguió resolver de forma muy satisfactoria los principales conflictos de sus personajes. Vimos el esperado y necesario encuentro entre Clint y Yelena (y un bonito homenaje a Natasha), Maya pudo cerrar el capítulo de la muerte de su padre, Kate se graduó con honores como la nueva Hawkeye y Clint llegó a casa por Navidad. Y fiel a su espíritu, eligió el colofón perfecto para despedir esta primera temporada, el número completo de Rogers: El musical como escena poscréditos, una larga canción que nos dejó con una sonrisa y nos permite descansar de las especulaciones sobre el multiverso.

Los guionistas gestionaron tan bien su tiempo, que hasta tuvieron oportunidad de confirmar que las series de Marvel en Netflix sí son canon y Agents of Shield no. Con la aparición de Vicent D'Onofrio como Wilson Fisk se abrió la puerta al universo The Defenders con los actores que ya conoceremos y, además, todo apunta a que Laura Barton es Pájaro Burlón. Y no me quejo, Adrianne Palicki nos cae bien, pero Linda Cardellini es una liga superior.

Ojalá tengamos a Florence Pugh en todas las series y películas de Marvel.

Ojo de Halcón es una entretenida y emocionante historia de héroes sin fuerza sobrenatural ni delirios de grandeza, que fabrican sus propias y armas y saben trabajar en equipo. También estuvo repleta de los momentos de acción que esperamos del género, pero dejando siempre espacio para pequeños intercambios de diálogos que funcionaron de forma exquisita tanto cuando viraron al lado cómico como cuando necesitaron abordar la parte más emocional. Lo mejor, es que Kate Bishop, Yelena y Maya (que como Echo tendrá su propia serie), nos dejan con ganas de seguir muy de cerca a esta carismática nueva generación de Vengadores.

