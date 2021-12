Los estrenos de Disney+ en enero de 2022: todas las series, películas, documentales y programas

Otros estrenos destacados del mes

'Antlers: Criatura oscura' (5 de enero)

'Antlers: Criatura oscura'. Disney+

Esta película de terror nos sitúa en Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, donde una profesora (Keri Russel) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff de la localidad, empiezan a sentir interés por un estudiante misterioso y distante. Poco a poco, ambos se empiezan a conocer más a fondo y descubren que el joven esconde un terrible y peligroso secreto que puede traer unas consecuencias inimaginables.

Todos los estrenos del mes

• 'Mike y Dave buscan rollo serio' (7/01)

• 'Brooklyn' (7/01)

• 'Mi prima Rachel' (7/01)

• 'Bohemian Rhapsody' (7/01)

• 'Jojo Rabbit' (14/01)

• 'Es por tu bien' (14/01)

• 'Lucy in the sky' (21/01)

• 'Aquí y ahora' (21/01)

• 'Perdiendo el norte' (21/01)

• 'Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)' (21/01)

• 'Underwater' (28/01)

• 'Fantástico Sr. Fox' (28/01)

• 'La vida secretta de Walter Mitty' (28/01)

• 'Perfectos desconocidos' (28/01)

Los documentales y programas de Disney+ en enero de 2021

El estreno destacado del mes: 'The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game' - Especial (14 de enero)

'The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game'. Disney+

Este especial posiciona una mirada íntima hacia la evolución y el impacto de las artistas femeninas en el mundo de la música y la cultura. Está narrado a través de una serie de entrevistas a mujeres, con Salt de Salt-N-Pepa como narradora, junto con las actuaciones originales de MC Lyte y una partitura original de WondaGurl. La narración se apoya con el testimonio de otras artistas como City Girls, junto con pioneras de los años 70, como la "madre del micrófono" MC Sha-Rock, y estrellas de los años 80, 90 y 2000, como Da Brat, Eve, Trina y Yo-Yo.

Todos los estrenos del mes

• 'India from above' - Serie documental (5/01)

• 'Akashinga: The Braves Ones' - Especial (7/01)

• 'Looked Up Abroad' - Serie documental - Temporada 5 (12/01)

• 'World Biggest Festival: Kumbh Mela' - Especial (14/01)

• 'Incredible Small World' - Documental (19/01)

• 'Lawless Oceans' - Serie documental (19/01)

• 'Liquid Bomb Plot: Nat Geo' - Especial (21/01)

• 'Gordon Ramsey Uncharted' - Serie documental - Temporada 2 (26/01)

• 'WW2 Hell Under the Sea' - Serie documental - Temporadas 1, 2 y 3 (26/01)

• 'WW2 Greates Raids' - Serie documental - Temporada 1 (26/01)

• 'The First Wave' - Documental (28/01)

