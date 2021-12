'Cómo conocí a vuestro padre', la secuela espiritual de un clásico de la sitcom, está a la vuelta de la esquina

'How I Met Your Father', secuela de la popular comedia, ya tiene fecha de estreno y tráiler. Hulu

No sabemos si va a ser legendaria, pero la secuela de Cómo conocí a vuestra madre por fin está a punto de hacerse realidad. Han pasado ocho años desde que CBS se negara por sorpresa a dar luz verde a un spin-off de la popular sitcom protagonizado por Greta Gerwig. Los 10 episodios de la primera temporada de How I Met Your Father aterrizan en Hulu el 18 de enero de 2022 y, aunque todavía no se ha confirmado, todo apunta a que la comedia se estrenará en todo el mundo a través de Star de Disney+ con el nombre Cómo conocí a vuestro padre.

Hilary Duff, la eterna Lizzie Maguire, aspira a ser la Ted Mosby de la generación milenial. En un futuro indeterminado Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre en el Nueva York de 2021, mientras ella y sus amigos buscan su lugar en el mundo y navegan por el hostil mundo de las citas. Kim Cattrall pondrá la voz a la Sophie del futuro, un rol que en la serie creada por Carter Bays y Craig Thomas ocupaba otro veterano de la comedia como Bob Saget.

Detrás de esta tardía secuela está una de las parejas de guionistas más exitosas de la industria. Isaac Aptaker y Elizabeth Berger han sido showrunners de This is Us desde su primera temporada, siguen al frente de Con amor, Victor y fueron los encargados de llevar al cine el libro que originó esa histórica comedia romántica: Con amor, Simon. Han pasado cinco años del primer intento de Aptaker y Berger de recuperar la marca de Cómo conocí a vuestra madre pero sus complicadas agendas han impedido que se haga realidad hasta ahora.

How I Met Your Father mantiene la estructura de flashbacks, la voz en off y la decisión de ambientar sus tramas en Nueva York a pesar de que la producción se rueda en Los Ángeles. Pamela Fryman, directora de 12 episodios de la serie original, ha sido la encargado de marcar el tono de su continuación con el episodio piloto. El primer tráiler de la producción parece, de hecho, mas una serie de 2005 que una mirada a la vida de un grupo de treintañeros en 2022. La experiencia en el género de Aptaker y Berger pide un voto de confianza para el regreso de una marca que ha quedado algo olvidada en la memoria colectiva en los últimos años.

Hilary Duff estará acompañada por actores como Chris Lowell (Una joven prometedora), Francia Raisa (Grown-ish), Tom Ainsley (Versailles), Tien Tran (Space Force), Daniel Augustin (David Makes Man), Suraj Sharma (La vida de Pi), Josh Peck (Turner & Hooch) y Ashley Reyes (American Gods).

Algunos de los personajes que habitarán el universo de la serie son Jesse (Lowell), un aspirante a músico que trabaja como conductor de Uber para llegar a fin de mes; Valentina (Raisa), una impulsiva estilista que comparte piso con Valentina y pareja de Charlie (Ainsley), un inglés que lo ha dejado todo por amor; Ellen (Tran), la hermana adoptada de Jesse que se acaba de mudar a Nueva York después de divorciarse de su mujer y Sid (Sharma), el mejor amigo de Jesse y dueño del bar en el que pasan sus horas muertas los protagonistas de How I Met Your Father.

Cómo conocí a vuestro padre se emitió entre 2005 y 2014 y fue recibida como la heredera espiritual de Friends. Actualmente se pueden ver sus nueve temporadas en Disney+ y Netflix.

