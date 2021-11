Crítica: 'Ojo de Halcón', la nueva serie de Marvel en Disney+ es un entretenido cuento navideño

Con Ojo de Halcón se cierra el primer año de series de Marvel Studios en Disney+. El balance general es un tanto irregular, porque todas las que vinieron después de Bruja Escarlata y Visión, un estreno que sorprendió y superó todas las expectativas, no llegaron a su nivel. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo de la marca por ofrecer una propuesta variada en cuanto a géneros, tonos y estilos. Todas son bastante diferentes entre sí, y la protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Stenfield no es la excepción, todo apunta a que nos dejará con muy buen sabor de boca.

Nueva York, Rogers: The Musical, una nueva heroína con mucho potencial, un perro adorable y Clint Barton, uno de Los Vengadores originales, en la misión más importante de su carrera: volver a casa a tiempo para celebrar la Nochebuena con su familia. Estos son los ingredientes básicos de la receta del éxito que la serie pone sobre la mesa en sus dos primeros episodios, a los que la prensa ha tenido acceso con antelación.

Así es 'Ojo de Halcón' de Disney+

Ojo de Halcón, el de las películas, no ha sido nunca el Vengador más popular, y la serie abraza ese concepto con humor cuando la propia Kate Bishop le dice que no ha sabido vender bien su marca mientras pasean por las calles de Nueva York. La gente no lo reconoce, los niños no llevan su disfraz y su merchadising no está en los aparadores de las tiendas. Pero verlo en acción cuando era niña sí marcó a Kate, tanto, que decidió convertirse en arquera. Compartir aventuras con él es un sueño para ella porque es su fan número uno, y eso se transmite bien en la dinámica de su relación, que cuenta además con que la química de los actores en pantalla tiene mucho potencial desde el inicio.

La serie es una oportunidad para conocer un poco mejor a Clint Barton, el taciturno y atormentado vengador, pero también para que nos conquiste de Kate Bishop, un personaje muy querido por los lectores de los cómics de Matt Fraction y el español David Aja, que será quien tomará su legado, su arco y las flechas en la renovación del equipo que está preparando Marvel para su Fase 4. Y es difícil que pudieran haber encontrado una mejor actriz que Steinfeld para interpretarla, porque tiene carisma, talento, sentido del humor y funciona muy bien en las escenas de acción.

Hailee Stenfield es Kate Bishop en 'Ojo de Halcón'.

Aunque se explora el trauma de Clint después de todo lo ocurrido en Endgame y también el privilegio de Kate, las motivaciones en Ojo de Halcón son menos dramáticas que en las series de la casa estrenadas previamente. Como decía Kevin Feige en la presentación de Ojo de Halcón ante la prensa, ambientar esta historia en la época navideña y alejarla del multiverso y las amenazas alienígenas "es un soplo de aire fresco". Y llega en el momento justo para que su final coincida con la semana en la que celebramos la Navidad.

'Ojo de Halcón' se estrena el 24 de noviembre en Disney+.

